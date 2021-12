SESTŘIHY: Sparta zničila Kladno 6:0! Hradec skolil Motor, slaví i Kometa

Cestu k libereckému zvratu otevřel Klapka

Liberec mohl jít hned po pár vteřinách hry do vedení, Stezkovi ale při nahození Vlacha pomohla horní tyč. Na druhé straně prověřil Pavelku ranou z mezikruží Krenželok. Následně Bukarts zachytil Pavelkovu chybnou rozehrávku, střelou z ostré úhlu ale orazítkoval pouze tyč.

První přesilovku si v polovině první třetiny zahrály Vítkovice a velkou šanci měl Krenželok, Pavelka ale jeho pokus vytěsnil mimo tři tyče. Ve 12. minutě už ale Ridera šla do vedení, odražený kotouč dostal až za Pavelkova záda osamocený Kalus. Bílí Tygři mohli bleskově odpovědět, velkou šanci Ordoše ale zlikvidoval Stezka. V závěru první třetiny hráli hosté další početní výhodu a po šikovné teči Krenželoka se radovali z dvoubrankového vedení.

Od druhé třetiny nahradil Pavelku v brance domácích Kváča a Liberec výrazně přidal na aktivitě. Po pěti minutách hry se navíc dočkal také snížení, přesilovou hru využil svým prvním extraligovým gólem v kariéře Klapka. Hostům mohl ihned vrátit dvoubrankové vedení Bukarts, Kváča ale výborně zasáhl. Poté byl v permanenci opět Stezka, s šancemi Klapky a Jelínka si ale poradil.

Bílí Tygři byli ve druhé části výrazně aktivnější, zato Vítkovice se spoléhali spíše na brejky. V jednom z nich měl velkou příležitost Kalus, Kváča ale jeho zakončení bravurně zlikvidoval. Udeřili tak opět domácí a ve 36. minutě bylo vyrovnáno. Při hře ve čtyřech z levého kruhu přesně zamířil obránce Ivan

V úvodu třetí části hráli Ostravané v početní výhodě, domácí se ale dobře ubránili. Po skončení oslabení to zkoušel objetím branky Klapka, Stezka byl ale u své tyče včas. Přesilovku si následně po faulu Krenželoka zahráli také Severočeši a bleskově ji využili. Po střele Birnera dotlačil kotouč za Stezkova záda důrazný Gríger.

Liberečtí pokračovali ve svém tlaku i nadále a měli k dispozici další dvě přesilovky v krátkém sledu za sebou, Stezka ale udržel hosty ve hře. Proti střele Ivana mu navíc pomohla pravá tyč. Tři minuty před koncem třetí části mohl přidat pojistku Klapka, Stezka ale odolal. Z nenápadné akce tak skórovali na druhé straně hosté. Gewieseho střelu od modré čáry přizvedl mimo Kváčův dosah Bukarts a poslal zápas do prodloužení.

V nastavení měl velkou možnost rozhodnout domácí Kolmann, z ideální pozice ale těsně minul. Na druhé straně byl před Kváčou osamocený Kalus, domácí brankář svůj tým podržel. Z následného protiútoku poté vystřelil Bílým Tygrům bonusový bod Klepiš.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): „Pro nás je to důležitá výhra a jsme rádi, že jsme k ní našli cestu. Vítkovice jsou velice silný tým, kterému se teď navíc hodně daří. První třetina se nám výsledkově nepovedla a soupeř odskočil do dvougólového vedení. Chtěl jsem dát týmu impuls, proto jsem vystřídal brankáře. Náš tým poté ukázal charakter a hráči zbylé dvě třetiny odbojovali. I když jsme dostali trochu smolný vyrovnávací gól na 3:3, tak jsme v nastavení našli cestu k vítězství a toho si velmi ceníme.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Liberec do utkání lépe vstoupil, měli tam břevno a byli všude dřív. Poté se hra vyrovnala a vytvořili jsme si zaslouženě luxusní náskok 2:0. Ve druhé třetině jsme ale nepodali dobrý výkon a dovolili jsme domácím vyrovnat. Dobře jsme nehráli ani ve třetí části, dělali jsme zbytečné individuální chyby a soupeř šel do vedení. Nakonec můžeme být rádi, že se nám v závěru povedlo vyrovnat a odvážíme si tak alespoň bod.“

SESTŘIH: Liberec - Vítkovice 4:3p. Vydřené dva body trefil Tygrům Klepiš

Góly Domácí: 24:03. Klapka, 35:24. M. Ivan, 47:36. Gríger, 64:22. Klepiš Hosté: 11:32. M. Kalus, 19:08. L. Krenželok, 57:30. Roberts Bukarts Sestavy Domácí: J. Pavelka (21. Kváča) – M. Rosandić, Štibingr, M. Ivan, Kolmann, Derner, J. Šedivý, Aubrecht – Ordoš, Filippi (A), Gríger – Birner (A), Klepiš, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – J. Šír, A. Najman, Faško-Rudáš. Hosté: Stezka (Dolejš) – Galvinš, R. Polák (C), Gewiese, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář, Plášil – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – R. Bondra, Lindberg, M. Kalus – Dej, Marosz, Roberts Bukarts – Lednický, Chlán, Fridrich. Rozhodčí Jeřábek, Šindel – Ondráček, Špůr Stadion Home Credit Arena, Liberec

Camara dalším gólem načal Berany, blýskl se Rohlík

Úvod zápasu byl velmi opatrný, vesměs ani jeden z brankářů nemusel řešit žádnou vážnější šanci. Hru oživilo až vyloučení v 17. minutě, kdy domácí Veselý dostal čtyřminutový trest za hru vysokou holí. Pardubice trestaly téměř okamžitě, již za 19 vteřin otevřel skóre střelou z kruhu Camara a připsal si desátý gól v sezoně. Berani mohli kontrovat v pokračujícím oslabení, Fryšara ale pálil jen do betonu Kloučka.

Jinak ale byli Berani bezzubí a Dynamu stačilo pozorně bránit a čekat na své příležitosti. Jedna taková přišla ve 28. minutě, i v oslabení se dostal do úniku Rohlík a zvýšil na 2:0. Další trefu mohl přidat Blümel, jeho ránu při přečíslení ale Kašík vyrazil.

Přesilovky Zlínu dlouhodobě moc nejdou, v dnešním utkání v ní navíc jednou inkasovali. A něco podobné se stalo i v závěru druhé třetiny. Rohlík naskočil z trestné lavice, zmocnil se puku a stanovil rozdíl už tří branek.

Moravané se dostali do hry až ve 42. minutě, když nahrávku z rohu hřiště usměrnil k tyči kapitán Kubiš. Jenomže ani snížení nenakoplo zlínské k nějakému většímu náporu, v 57. minutě navíc čtvrtý gól Pardubic přidal Nakládal a bylo rozhodnuto.

Ohlasy trenérů

Luboš Jenáček (Zlín): „Rozhodla naše velmi špatná hra v přesilovce, kde místo, abychom si pomohli, tak jsme inkasovali. To byl zlomový moment. Pardubice, které mají velmi kvalitní ofenzivní tým, hru poté kontrolovaly. Hrály dobře do defenzivy, za stavu 0:3 už se těžko takový zápas otáčí. Situace je kritická tak, jak je to od prvního kola. Musíme druhou půlku základní části odehrát lépe, to je jasné.“

Richard Král (Pardubice): „Trvalo nám deset minut, než jsme se do zápasu dostali. Zlín byl zprvu aktivnější, pak už se to ale srovnalo. Rozhodující byla druhá třetina, hráli jsme ji dobře, drželi jsme se na puku, měli jsme šance a dali jsme gól v oslabení. Ve třetí třetině jsme udělali nějaké chyby, jinak jsme ale měli zápas celkem pod kontrolou.“

SESTŘIH: Zlín - Pardubice 1:4. Dynamo vyhrálo potřetí v řadě, dvě branky dal Rohlík

Góly Domácí: 41:50. Kubiš Hosté: 16:35. Camara, 27:07. O. Rohlík, 37:31. O. Rohlík, 56:35. Nakládal Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Mamčics, Gazda, Suhrada, O. Němec (A), M. Novotný, T. Hanousek, Ferenc – Mallet, Honejsek, Okál – Kubiš (C), P. Sedláček (A), Köhler – Zabusovs, Hejcman, Michasjonok – O. Flynn, R. Veselý, Fryšara. Hosté: Klouček (Frodl) – J. Mikuš, Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, J. Zdráhal – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – R. Kousal, A. Musil, Camara – Říčka, Cienciala, Hecl – Pochobradský, Anděl, O. Rohlík. Rozhodčí Pešina, Obadal – Lederer, Rampír Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

Černochův gól na zvrat Energie nestačil

Po opatrném úvodu zahrozili v 10. minutě hosté, Straka po brejku ale trefil jen horní tyč karlovarské branky. Útok Severočechů ale pokračoval a Estephan tvrdou ranou z mezikruží prostřelil brankáře Habala, který tentokráte dostal šanci místo jedničky Novotného.

O minutu později po rychlé přihrávce Lukeše navýšil střelou z první vedení hostů Kudrna. Opaření domácí po dvou obdržených gólech chvíli hledali protihru proti zvýšené aktivitě Vervy. Do zápasu hráče z lázeňského města vrátil ve 14. minutě Koblasa, který Kohoutem vybojovaný puk za brankou Godly, využil ke snížení.

V prostřední části upadla hra tabulkových sousedů do herního podprůměru. Hráči Litvínova zodpovědně bránili v pěti lidech již na červené čáře a domácí „val“ soupeře jen s obtížemi překonávali. Energie dostala v této části hry příležitost hrát sérii čtyř přesilovek, které však sehrála mizerně bez jakékoliv střelby, natož brankové příležitosti. Paradoxně největší šanci k vyrovnání měli domácí v oslabení, ale Beránek dvakrát zcela osamocený před Godlou nedokázal puk usměrnit do branky.

Poté, co ani na začátku závěrečné třetiny nedokázali domácí zužitkovat další z přesilových her, prosadili se ve 43. minutě hosté. Po jednoduché kombinační akci se prosadil Zdráhal. Cestu k vítězství si Severočeši zkomplikovali v 56. minutě, kdy Energie zásluhou Černocha snížila. Jeho gól potvrdil videorozhodčí. Vyrovnat se však Karlovým Varům nepodařilo ani při závěrečné power play povýšené vyloučením Hübla.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Bohužel jsme ztratili body ve druhém derby za sebou. Začali jsme velmi dobře, dostali jsme Litvínov pod tlak, vytvořili jsme si šance, které jsme ovšem nedokázali proměnit. Potom jsme vypadli na minutu ze hry, udělali jsme tři chyby a dostali jsme z toho dvě branky, které samozřejmě Litvínov uklidnily. Následně jsme to samozřejmě s prosazováním měli mnohem těžší. Ve druhé třetině jsme si zase vytvořili dostatek šancí, abychom se zápasem něco udělali, ale nebyli jsme efektivní. Nepomohli jsme si přesilovou hrou a byť se hráčům nedá vytknout obětavost, a bojovnost, chybí nám bohužel trochu šikovnosti, trochu většího důrazu a možná i trochu štěstí, abychom si na body, které potřebujeme, sáhli.“

Vladimír Růžička (Litvínov): „Jsme rádi, že jsme tady dnes uhráli body. Zvláště po katastrofálním výkonu v předešlém domácím utkání proti Olomouci. Dnes mužstvo ukázalo, že umí pracovat. Výborný výkon podal brankář.“

SESTŘIH: Karlovy Vary - Litvínov 2:3. Energie prohrála potřetí v řadě a propadla se na 13. místo

Góly Domácí: 13:04. Koblasa, 55:13. Černoch Hosté: 09:50. Estephan, 10:58. Kudrna, 42:09. P. Zdráhal Sestavy Domácí: Habal (F. Novotný) – Martin Rohan, Plutnar, Parkkonen, Dlapa, T. Havlín, Pulpán (A), L. Doudera – T. Rachůnek (A), T. Mikúš, Flek – O. Beránek, Kulich, Immo – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Hladonik, Vondráček (C). Hosté: Godla (Zajíček) – Demel, Irving, Hrbas, Balinskis, O. Baláž, Stříteský, D. Zeman – P. Straka (A), Estephan, Jarůšek – M. Chalupa, V. Hübl (C), P. Zdráhal – Kudrna, Sukeľ, F. Lukeš (A) – Zygmunt, Gerhát, Válek. Rozhodčí Kika, Sýkora – Lhotský, Svoboda Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 1000 diváků

Sparťanskou jízdu odstartovalo trestné střílení Rytířů

V kladenské sestavě nechyběl dvacetiletý útočník Jaromír Pytlík, jenž se vrátil do Čech po rozvázání smlouvy s finským Kuopiem, ale místo Vítkovic, odkud odcházel během sezony 2018/19 do zámoří, upřednostnil barvy Středočechů.

V úvodu byli o něco aktivnější Rytíři, měli šanci hrát brzy i početní výhodu po prohřešku Buchteleho, ale příliš se jim nepovedla. V šesté minutě se však dostali do šance legendy Jágr s Plekancem, který ale pálil mimo. Sparta přečkala i vyloučení Řepíka, při němž Beran z ideálně pozice jen těsně minul branku. V 18. minutě propálil Melka Machovského, jenže kotouč skončil opět mimo tyčky.

Zkraje druhé třetiny zazvonil Kubíkův pokus v přesilovce na brankovou konstrukci. Klíčové pro vývoj bylo období mezi 30. a 38. minutou. Před polovinou zápasu byl Machala faulovaný Martinem Jandusem, jenže Filip z trestného střílení na Machovského nevyzrál. Skóre tak otevřel ve 34. minutě Dvořáček. Ve 38. minutě navíc zvýšil po dorážce vlastní střely Matuškin.

Ve třetím dějství nejprve neuspěl Chlapík. V končící 52. minutě však vzal na sebe koncovku přečíslení tří na dva hostující kapitán Řepík a přesnou ranou zápěstím dal Pražanům - i s ohledem na obraz hry v celém utkání - takřka definitivu. Zbytek utkání už byl ze strany sparťanů exhibicí, při níž stihli přidat ještě další tři góly. Trefili se Buchtele, Thorell a Chlapík.

Ohlasy trenérů

David Čermák (Kladno): „Myslím, že dvě třetiny jsme nehráli špatně, ale bohužel nás sráží, že nedáváme góly; nepomůžeme si ani přesilovkama. V poslední třetině jsme to za stavu 0:2 otevřeli a dostali jsme třetí gól, který asi rozhodl. Bohužel pak jsme to naprosto degradovali těmi posledními minutami, kdy jsme to úplně vypustili a dostali jsme další góly.“

Josef Jandač (Sparta): „Pro nás to bylo určitě důležité utkání po nepovedeném domácím zápase se Zlínem. Zápas byl vyrovnaný, my jsme potom dali první gól, který nám podle mého hodně pomohl, protože Kladno mělo několik vyložených šancí a nás hodně podržel gólman. Když jsme pak odskočili na tři góly, tak jsme si to pohlídali. Výsledek však neodpovídá průběhu utkání. Jsme rádi, že jsme vzadu udrželi nulu a udělali trochu restart po tom Zlínu.“

SESTŘIH: Kladno - Sparta Praha 0:6. Výprask Rytířů, Machovský má první nulu

Góly Domácí: Hosté: 33:18. Dvořáček, 37:23. Matuškin, 51:55. M. Řepík, 55:23. Buchtele, 56:47. E. Thorell, 59:04. F. Chlapík Sestavy Domácí: Bow (Burda) – Dotchin (A), Kehar, K. Wood, Ticháček, J. Suchánek (A), Donaghey, Baránek – Hlava, Plekanec (C), Jágr – M. Indrák, A. Kubík, Kristo – M. Beran, Račuk, Melka – Machala, Filip, Pytlík. Hosté: Machovský (Salák) – Matuškin, Mikliš, A. Polášek (A), M. Jandus, Radek Jeřábek, T. Pavelka – Buchtele (A), Sobotka, F. Chlapík – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – T. Jandus, J. Konečný, D. Přibyl – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček. Rozhodčí Hradil, Micka – Ganger, Malý Stadion Návštěva 1 000 diváků

Čtvrtou výhru v řadě vystřelil až Lev

Hradecký klub společně s fanoušky před utkáním poděkoval bývalému kapitánovi Jaroslavu Roubíkovi, jenž v prvoligové éře válel ve městě necelých devět sezón. I legenda druhé nejvyšší soutěže pak téměř půl zápasu sledovala jednoznačnou dominanci Mountfieldu.

Hned po čtyřech minutách hry ji potvrdil Jergl, jenž dorazil Jankovu střelu. Hostům moc nepomohla ani čtyřminutová přesilovka po faulu Kellyho Klímy, větší šanci měl paradoxně ve vlastním oslabení Pech, jenž málem přetlačil váhavého brankáře Kiviaha při rozehrávce.

Minutu před odchodem do šaten navíc Motor chyboval v útočném pásmu a k tomu ještě zaváhal brankář Hrachovina, jenž nevyjel proti kotouči. Lamper ho potrestal bekhendovým blafákem.

Lev či dorážející Oksanen mohli jasný obraz hry potvrdit hned po přestávce, jenže domácího favorita jako by zasekla krátká přestávka vynucená opravou plexiskla. A přizpůsobil se hodně rozvážnému tempu nejstaršího týmu extraligy.

Stačila totiž jediná minuta, aby České Budějovice pracně vybudovaný hradecký náskok vymazaly trefami dvou veteránů. Sekvence chyb v rozehrávce pustila Holce k nepovedené střele, kterou sebral Novotný a snadno obkroužil Kiviaha. V další akci vrátil Pech kotouč Gulašovi a kapitán Motoru z první překvapil gólmana ranou mezi betony.

Hokejová nuda pokračovala i proto, že přesilovky v neděli ani jednomu týmu výhodu nepřinášely. Vyjma nápadité akce trojky hradeckých rychlíků rozvířila emoce jen Gulašova sekera do rozkroku Lva, kterou rozhodčí naštěstí pro hosty neviděli.

Vítěze zápasu určilo až prodloužení, které ukončila třetí šance. Jergl i Gulaš své druhé trefy večera shodně odmítli, razantní střelou přes obránce uspěl až Lev. Mountfield tak oplatil Motoru porážku z prvního vzájemného utkání v sezoně.

SESTŘIH: Mountfield HK - České Budějovice 3:2p. Napínavou bitvu rozsekl až Lev

Góly Domácí: 04:05. Jergl, 18:58. Lamper, 63:07. Lev Hosté: 33:57. J. Novotný, 34:48. Gulaš Sestavy Domácí: Kiviaho (Sajdl) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Jank, McCormack – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Orsava, Lalancette, Kelly Klíma – R. Pilař, Koukal, Lamper. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štich, Percy, Bindulis, Vráblík, Šenkeřík, Piskáček (A), Štencel – Vondrka, D. Voženílek, J. Ondráček – Holec, Pech (A), Gulaš (C) – Abdul, J. Novotný, M. Beránek – Venkrbec, M. Hanzl, Karabáček. Rozhodčí Hejduk, Úlehla – Gerát, Hynek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 1000 diváků

Mazanec vymazal Bruslaře

V úvodní třetině se podstatné věci děly při nestandardním počtu hráčů na ledě. Třinec dokázal využít hned první přesilovou hru v zápasu, když se přesně trefil obránce Kundrátek. Ten byl v hlavní v roli ve druhé početní výhodě hostů, v ní ale jeho dělovku zastavila tyčka Růžičkovy branky.

Na druhé straně se brankář hostů Mazanec zapotil při tečované střele obránce Bernada, s nepříjemnou situací si ale dokázal poradit. Bruslaři měli šance na vyrovnání především při dvou rychlých protiútocích, v nichž figuroval vždy Kousal. První ztroskotal na nepřesné přihrávce, ve druhém Kousal minul puk po Kelemenově nabídce.

Na druhé straně zahrozil Dravecký, ale Jana Růžičku nepřekonal. To se podařilo až Hrňovi, který ve 38. minutě zvýšil náskok hostů na 2:0. Třinecký útočník mohl ve třetí části hry zvýšit náskok Ocelářů, ale v samostatném úniku svou druhou branku v zápase nepřidal. Neuspěl ani Daňo, který trefil tyčku.

Bruslaři to tři minuty před koncem zkusili v šesti bez brankáře, ale výsledkem byl pouze pojišťující gól hostujícího Daňa.

Ohlasy trenérů

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Do zápasu jsme nevstoupili špatně, mělo to tempo a bylo to vyrovnané. Ale bohužel jsme dostali první gól, když Třinec krásně sehrál přesilovku. Myslím, že ve druhé třetině jsme byli o něco lepší, ale produktivita nám aktuálně vázne. Pak jsme udělali jednu chybičku a Třinec nás hned potrestal. Ve třetí třetině jsme se tlačili, ale bez gólu se prostě nedá vyhrát. Trénujeme to, ale občas prostě přijde období, kdy to nepadá.“

Marek Zadina (Třinec): „Do zápasu jsme vstoupili dobře, odehráli jsme dobrou první třetinu. Poučili jsme se ze zápasu, který jsme hráli v pátek, který se nám vůbec nepovedl. Takže jsme si k tomu něco řekli a dnes bylo na klucích vidět, že chtějí vyhrát a dělali na ledě, co měli. A to nám pomohlo k vítězství. Ve druhé třetině jsme pár minut nehráli dobře, ale podržel nás gólman. Ve třetí třetině už jsme chtěli hrát zezadu, protože jsme čekali tlak soupeře. Odbojovali jsme to a jsme rádi, že jsme zápas vyhráli.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Třinec 0:3. Šlágr kola jasně pro Oceláře, Mazanec vychytal nulu

Góly Domácí: Hosté: 09:54. Kundrátek, 37:02. Hrňa, 58:12. Daňo Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Pavel Pýcha, Ševc, Bernad, Pláněk, Jánošík, Šidlík, Lintuniemi – Kotala, Fořt, Pospíšil – Kelemen, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Claireaux, Kantner – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Marek Mazanec (Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek, Zahradníček – Daňo, P. Vrána, Martin Růžička – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrňa, Marcinko, Chmielewski – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký. Rozhodčí Šír, Horák – Kis, Šimánek Stadion Návštěva 588 diváků

Olomouc - Kometa 0:2

Góly Domácí: Hosté: 24:23. Krištof, 31:25. Dočekal Sestavy Domácí: Lukáš (Mokry) – Ondrušek (C), T. Černý, Rašner, Švrček, Řezníček, Dujsík – J. Káňa (A), David Krejčí, Nahodil – Klimek, J. Knotek (A), Kucsera – Strapáč, P. Kolouch, Navrátil – Kunc, Kusko, Bambula – Burian. Hosté: J. Sedláček (Tomek) – Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), Roth, D. Mikyska, Ďaloga – Zaťovič (C), Krištof, P. Mueller (A) – L. Horký, A. Zbořil, Jenyš – Ostřížek, Rákos, P. Kratochvíl – T. Šoustal, Dočekal, R. Pavlík. Rozhodčí Roman Mrkva, Daniel Pražák – David Klouček, Ondřej Bohunek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 1000 diváků