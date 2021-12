Rvačky, nadávky a pískot! Liberec byl 60 minut lepší, zlobil se kouč Hradce

Když se v poslední době setkají tyto dva celky, o zábavu máte postaráno. Platilo to i nyní. Liberec doma vydřel výhru nad Hradcem 2:1. Zajímavější než výsledek však byl průběh, který byl co chvíli přerušen přísným vyloučením, tvrdým zákrokem, nebo bitkou obou soupeřů. A emoce byly cítit i po zápase. „To utkání se nám nepovedlo nikomu, vůbec nikomu. Kromě gólmana,“ rozčiloval se hostující trenér Ladislav Čihák.

Stál před hloučkem novinářů, kroutil hlavou a pěnil. Bylo 10. září a trenér Mountfieldu Ladislav Čihák se po jednogólové porážce v prvním utkání extraligy na ledě Liberce čílil, že si někteří z hráčů musí sáhnout do svědomí. Střih do prosince, situace se opakuje znovu, a zase po porážce o jediný gól.

„Liberec byl 60 minut jasně lepší, nám se to dnes absolutně nepovedlo. Je to realita, člověk se tak na to musí podívat, a naši kluci to ví. Nemalujeme si hvězdné zámky. Liberec hrál o živobytí, a pokud bychom tu dnes vyhráli, možná by oni hopsli ještě o něco níž, takže byli na špičkách,“ okomentoval Čihák výkon svého týmu.

Obrovská bitva přinesla prvotřídní hokejovou řež. V utkání padlo 14 menších trestů, hned čtyřikrát se z ledu odbelhal kulhající hráč s bolestivou grimasou ve tváři. Tenhle duel bolel oba celky, však se taky zakončil dvěma hromadnými bitkami. Potyčky začaly už od první minuty, jako by na sebe obě party měly solidní žízeň. Už od posledního play off, kdy Severočeši setnuli soupeře ve čtyřech duelech, vládne napětí.

„Ono se to možná táhne ještě dál. Ta rivalita jde od play off asi před pěti lety, když jsme je vyřadili. Rádi proti sobě hrajeme. Když se tyhle týmy potkají, tak to má vždycky úroveň, má to atmosféru,“ pokyvoval hlavou kapitán Hradce Radek Smoleňák. „Ale baví mě to jen, když vyhrajeme. Jinak mě to moc nebere,“ dodal hořce.

Vše podstatné se přitom paradoxně odehrálo během posledních 9 minut. Nejprve po obrovském tlaku vyrovnal dorážkou Jan Ordoš, aby o minutu a půl otočil utkání prvním extraligovým gólem v kariéře Jan Štibingr. „Řekli jsme si s Mislavem Rosandičem, že zkusím přejet na modré s pukem do strany a nabít mu na volej, ale přečetli mi to. Tak jsem zavřel oči a poslal to tam. Díky bohu to propadlo,“ hlásil vysmátý muž utkání.

Poslední tři minuty už odehrál Hradec bez brankáře a spíš než umem tlačil kotouč do branky vůlí. Z toho pramenily i dvě závěrečné rvačky. Nejprve se po nahození skácel v domácím brankovišti Patrik Miškář, na kterého nalétla legie msty. Jakub Klepiš s Adamem Klapkou si vyhlédli své protivníky a pěsti už létaly vzduchem. Do konce zbývalo 7 sekund, ale pořád to nebylo všechno.

Po finálním pokusu Hradce srovnat se do sebe v útočném rohu v nic neřešícím klinči pustili Jakub Lev a Petr Kolmann a tentokrát už k sobě přitáhly celé sestavy. Poválené hradecké helmy a rukavice pak liberečtí stříleli hokejkami zpět na polovinu protivníků. Podávání rukou se tak odehrálo s hodně kyselými výrazy.

„Ano bojovali jsme, ale já jsem spokojen především s tím, že my jsme to utkání odehráli celkově velice dobře. Od první do poslední minuty. Můj pocit je, že jsme si zasloužili vyhrát,“ řekl jasně domácí trenér Patrik Augusta v modrém vánočním svetru, jenž přinesl už druhou výhru v řadě. Po hrůzném říjnu se tak jeho celek trochu nadechl a díky zmíněným dvěma výhrám slaví postup na desátou příčku. Hradec zůstává druhý.

