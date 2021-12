Plzeň si oddychla: žádná Kazaň, opora zůstává! Olomouc má zpátky duo

Minulé pondělí vyslala Škoda přes své webové stránky do světa oficiálně tuhle zprávu: Peter Čerešňák, osmadvacetiletý slovenský reprezentační obránce a dlouholetý člen plzeňské defenzivy, odchází do klubu AK Bars Kazaň. Výhra v Třinci měla být jeho derniérou v extralize. Po týdnu je nicméně vše jinak. Čerešňák se proháněl po olomouckém ledě a dvěma asistencemi přispěl k vítězství 5:2. Ruský klub odstoupil od dohody, klíčový bek tak zůstává na západě Čech.

Tradičně v prvním obranném páru, celkem 22 minut na ledě, jako bonus dvě gólové asistence. V Plzni a konkrétně u Petera Čerešňáka se nic nezměnilo.

Ač měl tuto předvánoční dobu už jeden z nejlepších extraligových beků trávit v Tatarstánu, chystá se již Slovák po vítězství nad Morou na čtvrteční duel proti Mladé Boleslavi.

„Je to pro nás super zpráva, už jsme byli smíření s tím, že Peter odejde. Probíhalo okolo něj něco dva měsíce. V pátek měl vyřízené papíry, ale v sobotu udělal zahraničí klub kotrmelec a od dohody odstoupil,“ vysvětloval kouč hostů Václav Baďouček, proč přesun do Kazaně neklapnul.

Bylo na něm znát, že si celá Plzeň oddechla. Byť už Západočeši nepočítali se setrváním, mít a nemít Čerešňáka v životní formě je v boji o udržení čtvrtého místa obrovský rozdíl.

„Přáli jsme mu to, protože tady odvedl a stále odvádí obrovský kus práce, ale ulevilo se nám,“ přiznal trenér Škody.

SESTŘIH: Olomouc - Plzeň 2:5. Skvělý Bulíř (1+3) řídil výhru na Hané

„KHL má uzávěrku v sobotu po Štědrém dnu, takže nepředpokládáme, že by něco přišlo. Nebo takhle – tajně doufáme, že už nic nepřijde,“ dodal s úsměvem.

K negativním emocím neměli vítězové žádný důvod, po většinu utkání byli lepší. Navíc šestkrát po sobě bodovali, z toho pětkrát naplno.

V „plecharéně“ k tomu vydatně pomohl i Michal Bulíř osobním příspěvkem 1+3. „Má v současné době výbornou formou, plní to, co jsme od něj očekávali. Tedy body,“ chválil Baďouček.

Olomouc je na tom přesně naopak. Výsledková krize trvá delší dobu, bohužel pro Hanáky se k tomu nyní přidala i ta personální. Marodka je veliká. Mezi tisícovkou fanoušků sedělo x známých hráčů.

„Olesz, Káňa a Kucsera by snad po Vánocích mohli být k dispozici,“ popisoval domácí kouč Zdeněk Moták.

„Ale Ondrušek, Škůrek a Dujsík? Tam nevíme, je to asi na delší dobu. Těchto šest jmen patří do základu. Když se vám to takhle nakumuluje, je to složité,“ zalitoval.

Přesto se dvě potěšující zprávy pro „kohouty“ našly: po devíti měsících nastoupil talentovaný bek Adam Rutar a premiérově v sezoně byl aspoň na střídačce uzdravený brankář Branislav Konrád.

„Ruty tři měsíce vůbec netrénoval, musel dostat razítko od doktora a šel rovnou na to. A Braňa plánujeme brzy využít. Bude záležet na něm a na domluvě s Honzou Lukášem,“ naznačil Moták.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:36. J. Knotek, 56:31. Navrátil Hosté: 12:49. Blomstrand, 33:06. Schleiss, 40:51. G. Thorell, 50:41. F. Přikryl, 59:15. Bulíř Sestavy Domácí: Lukáš (Konrád) – A. Rutar, T. Černý, Švrček (C), Rašner, L. Mareš, Řezníček – V. Tomeček, David Krejčí (A), Michal Kunc – Kusko, J. Knotek (A), Klimek – Navrátil, P. Kolouch, Strapáč – Burian, Nahodil, Bambula. Hosté: Miroslav Svoboda (Pavlát) – Čerešňák (A), L. Kaňák, Budík, Graňák, J. Kindl (C), Kvasnička, Kremláček – J. Dufek, Mertl, Dzierkals – Schleiss, Bulíř, F. Suchý – G. Thorell, Kodýtek (A), Blomstrand – Adamec, F. Přikryl, M. Lang. Rozhodčí Pešina, Obadal – Frodl, Komárek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 1 000 diváků

