Čerešňák překvapil Kacetla: To není možné, takový gól jsem ještě nedal!

„To není možné,“ nevěřil Čerešňák. „Takový gól se mi ještě dát nepodařilo.“ Po zápase přiznal, že v poslední minutě a v oslabení chtěl puk především poslat co nejdál od vlastní brány. A ten Kacetla překvapil. Podobně jako v minulé sezoně dalekonosná rána Milana Jurčiny ze Sparty.

„Bylo pár sekund do konce, vyhráli jsme buly a jenom jsem to nahodil,“ popisoval Čerešňák. „Vůbec jsem nečekal, že to tam spadne. Ale stává se to. Štěstí pro nás, že jsme tím vyhráli zápas, protože body z Třince se lehko nevozí. Viděl jsem, že puk letěl celkem rovně, proto jsem nevěřil, že by z toho mohl být gól... Překvapilo to mě, brankáře i všechny ostatní na stadionu.“

Třinečtí se svého gólmana zastali. I přes smolnou branku odváděl solidní práci. „Takových gólů jsem v kariéře už viděl hodně,“ mávnul rukou obránce Tomáš Kundrátek , který se blýsknul dvěma góly. „To se stane, skočilo to. Káca podával celý zápas skvělý výkon, stejně jako celou sezonu. I tohle se v hokeji stane.“

Třinec - Plzeň: Kacetl neudržel nahození Čerešňáka z dálky, 2:3

Třinec - Plzeň: Kundrátek vyrovnal ve vlastním oslabení, 1:1

SESTŘIH: Třinec - Plzeň, 2:3. Kacetlova minela v závěru zápasu stála body pro jeho tým

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 36:23. Kundrátek, 40:50. Kundrátek Hosté: 23:30. Mertl, 42:55. Bulíř, 59:47. Čerešňák Sestavy Domácí: Kacetl (Marek Mazanec) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek – Chmielewski, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – O. Šedivý, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (A) – Kofroň. Hosté: Pavlát (Miroslav Svoboda) – Čerešňák (C), L. Kaňák, Jiříček, Graňák, Budík, Kvasnička, Kremláček – J. Dufek, Mertl (A), Dzierkals – Schleiss (A), Bulíř, F. Suchý – M. Lang, G. Thorell, Blomstrand – F. Přikryl, Adamec, Malát. Rozhodčí Šír, Ondráček – Ganger, Rampír Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 1000 diváků

