Kloučka štve ztráta. Mluvil i o sílícím tlaku na titul a vztahu s Frodlem

Dá se nějak slušně popsat, jak štve ztratit zápas, kde soupeře nakousnete 2:0, a pak máte jen bod?

„Hodně to štve, šíleně. Sice v hokeji 2:0 nic není, ale taky je pravda, že takové vedení bychom si měli umět pohlídat, ztratili jsme ho podruhé za sebou. Vítkovice jsou kvalitní soupeř, chystali jsme se na ně, ale bohužel... Nájezdy už jsou pak vabank. Nevyšlo nám to.“

Přišlo mi, že jste začali být hodně nedůslední. Cítil jste, jak ze zápasu postupně mizíte?

„Po dlouhé době jsme přitom měli dobrou první třetinu. Samozřejmě jsme si pak říkali, jak nesmíme zachrápat jako v Brně minule. Jenže byly tam nějaké úniky. Podle mě jsme se nakonec trochu zvedli a ve třetí třetině něco měli, ale Vítkovice si to dobře pohlídaly. Musíme určitě zapracovat na práci kolem brankoviště, víc to čistit, poslední dobou odsud dostáváme hodně gólů.“

V téhle sezoně do zápasů chodíte většinou jako velký favorit, pokud proti nestojí třeba Třinec. Je to pro Pardubice příjemný nezvyk po těžkých letech, kdy se bojovalo o přežití?

„To je pravda, ale už jsem to zažil v Budějovicích v první lize, tam to bylo ještě markantnější. Tady se to liší, že se od nás čeká vždycky úspěch, ale opravdu se dá prohrát s každým, není šance nikoho podceňovat. Nadřeme se při každé výhře, bez velké práce by úspěch nepřišel. Myslíme na to, že chceme diktovat tempo, máme na to i dobré hráče, hrajeme útočný hokej, kvalitu mám. Jen musíme trochu přidat v obranné činnosti, což nás trochu trápí.“

Od startu sezony se v Pardubicích mluví, že se jde na medaili. Nedávno majitel mluvil už o titulu. Vnímá hráč tlak, pod kterým nastupuje?

„Jo, víme o tom. Ale s tím se musíme umět vypořádat. Jsme zaplacení, abychom byli úspěšní, chceme hrát o nejvyšší příčky. S tím tlakem se potřebujete vypořádat.“

S tím i souvisí, že ambiciozní tým chce mít široký kádr, tedy i dva vyrovnané gólmany. Vy jste teď podepsal novou smlouvu. Nevrtalo hlavou, že jít jinam, možná by místo v bráně bylo víc pod penzí?

„Něco se řešilo. Ale na druhou stranu, konkurence je všude, místo si vždycky musíte vychytat. Beru to tak, že konkurence mě posouvá. Záleží jenom na mně. Když budu podávat dobré výkony, trenéři mě tam pošlou. Nebyl důvod odcházet pryč, chci uspět s Pardubicemi.“

Jste tedy i gólman, který i silného parťáka vyloženě potřebuje jako motor?

„Neřekl bych, že kdybych jednou byl jasnou jedničkou, že bych nemakal, to ne. Ale s Frodlíkem nám to opravdu sedí, posouváme se i v tréninku, hecujeme se, máme různé soutěže. Tohle je pro nás dobré. Samozřejmě je těžké, že nejste v bráně pořád, Frodlík byl taky zvyklý z Plzně chytat celou sezonu. Všechno má svoje pro a proti. Střídáme se, on má o něco víc zápasů, ale celkově to, myslím, funguje. Týmu se daří, my podáváme taky docela dobrý výkony, i když jasně, může to být ještě lepší. Uvidíme, jak to půjde dál, pro trenéry je pak určitě dobře, že před play off budou mít dva brankáře, ze kterých mohou vybírat.“

SESTŘIH: Pardubice - Vítkovice 2:3sn. Dynamo neudrželo dvoubrankový náskok, rozhodl nájezdník hostů Marosz

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:08. R. Kousal, 14:11. Poulíček Hosté: 27:25. R. Polák, 49:24. Plášil, 65:00. Marosz Sestavy Domácí: Klouček (Frodl) – J. Mikuš, Nakládal (C), O. Vála, Košťálek, J. Kolář (A), D. Robertson, J. Zdráhal – R. Kousal, A. Musil, Camara – Říčka, Poulíček (A), Cienciala – Hecl, Paulovič, Blümel – Anděl, O. Roman, O. Rohlík. Hosté: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Plášil, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář, Gewiese – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – Dej, Lindberg, Roberts Bukarts – Marosz, Flick, M. Kalus – Bernovský, Chlán, Fridrich. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Lederer, Rožánek Stadion Enteria arena, Pardubice