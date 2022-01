Nová trenérská jména v extralize: Domluví se Kometa jednou s Eratem?

Která (staro)nová trenérská jména se mohou objevit v extralize? • FOTO: koláž iSport.cz Nová trenérská jména v extralize? Nebo staronová? Vyberte si, iSport.cz sestavil skupinu šesti jmen, která by se v dohledné době mohla objevit v nevyšší soutěži. Volní by například brzy mohli být trenéři z reprezentačního úseku, ale tady taky záleží, co se stane v létě. Prezident Tomáš Král skončí a jestli se hodnotící valná hromada změní na volební, volil by se nový prezident, může se ve svazových kancelářích hodně lidí měnit.

Filip Pešán (43), reprezentace Jeho situace je nastavená jasně. Pokud nepřijde úspěch na mezinárodním fóru, u národního týmu skončí. Na to se váže, že když nejste úspěšný u reprezentace, cizina se o vás nepere. V takovém případě by se mu nejspíš zase jednou otevřelo liberecké království. Byla by to ale škoda, tam neporoste. Foto Michal Beránek (Sport)

Pavel Gross (53), Mannheim S každým dalším rokem jeho šance na příchod do Česka klesá. Logiku by u něj dávala Sparta, kdyby chtěla jednou zkusit nový směr. Bývalý útočník kdysi za ni hrál, od roku 1990 žije bývalý reprezentant v Německu, velké jméno si udělal ve Wolfsburgu, s Mannheimem v roce 2019 vyhrál DEL. Foto profimedia.cz

Václav Prospal (46), bez angažmá Barák na jihu Čech zamknul a je v Americe. Jeho snem je, aby se dostal k angažmá tam. Jeho trenérský styl je hodně divoký, v Českých Budějovicích uměl spustit velkou bouři. Kdyby se vracel do Česka, brzy by ho někdo oslovil. Jak by asi pracoval s týmem, který v extralize nemá prvoligový kádr? Foto Michal Beránek/Sport

Martin Erat (40), bez angažmá Už během kariéry se věnoval práci s mládeží. Teď se přesunul s rodinou zpátky do Nashvillu, mají malé dítě. V případě, že bude uvažovat o jednosměrné letence do Česka, piště si, že by byl prvním, komu zavolá brněnský šéf Libor Zábranský, jestli by nezkusil hýčkat jeho moravské dítě. Kometa by Erata poslouchala. Foto Barbora Reichová (Sport)

Karel Mlejnek (44), reprezentace U20 V Karlových Varech odváděl navzdory finančním problémům dřív slušnou práci. Jeho limitem je, že neunáší tlak. To pak kolem sebe kope, je podrážděný. Aby vedl v Česku velkoklub? To ne. Sedí mu štace, kde se nepitvá každá porážka, kde můžete spíš získat, než ztratit. Jednou zase Karlovy Vary? Foto Pavel Mazáč (Sport)