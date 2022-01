Ztráta pro Vítkovice i Lotyšsko. Bukarts přijde o ZOH, Dotchin mu zlomil prst

Měl to být jeho poslední zápas před odletem na olympiádu. Lotyšský útočník Roberts Bukarts (31) nedohrál duel s Kladnem (2:1p), po sekyře obránce Jacoba Dotchina má zlomený prst. Ohromná ztráta je to i pro Vítkovice, o svého nejproduktivnějšího hráče (8+18) mohou přijít až do konce základní části.