Bavič Hudáček už chytá za Spartu: Vzal jsem to trošku jako trénink

Má za sebou náročné cestování z lotyšské Rigy, s nástupem do branky Július Hudáček příliš nepočítal. Když na něj trenéři po dvou třetinách ukázali, neměl s tím problém. Vysekl několik solidních zákroků, byl jistý. V přesilovce ho překonal pouze kanonýr Martin Růžička.

Mezi novináře přišel Hudáček s úsměvem, na hlavě kšiltovku s logem Sparty, na nohách papuče s nápisem Gudy. „Ty mám ještě z Rigy, oni nemají H,“ pousmál se. „Trenéři chtěli udělat nějakou změnu, já to vzal trošku jako trénink, protože jsem za poslední tři týdny měl jen jeden pořádný. V Rize jsme byli v karanténě, pak jsme měli volno. Těžký rozběh, ale trošku mi to pomohlo se rozhýbat. Další zápas už bude lepší.“

V sezoně 2013/14 chytal Hudáček za Pardubice. A chytal výborně, vyšvihl se do Švédska a KHL. Všude bavil fanoušky stylovými oslavami. Když na to přijde, je připravený je dělat i pro fandy Sparty. Věří, že k tomu důvod bude. „Už jsem s tím chtěl skončit, ale v Rize si o to sami opět řekli,“ komentoval Hudáček. „Chci se hlavně soustředit na hokej, to je prvořadá věc. Když půjde vše dobře, nějaké poděkování rád udělám. Vím, že hrajeme hlavně pro lidi.“

V bráně se zatím necítil úplně stoprocentně. I proto, že poslední mistrovský zápas hrál 5. ledna. A když se na konci přestupního termínu dohodl se Spartou, hodně cestoval. Z Rigy jel do Prahy v týdnu autem. „Únava tam trošku byla,“ připustil. „Proto jsem to vzal trošku jako trénink, bez nějakého stresu nebo paniky. Snažili jsme se ještě výsledek zvrátit. Škoda, za stavu 1:3 jsme měli dvě nebo tři šance, kdybychom dali na 2:3, jsme zpátky ve hře.“

Třinec - Sparta: Němeček byl v závěru hry vyloučen, na trestné se hokejkou ohnal po divákovi

Proti Ocelářům si Hudáček za dvacet minut připsal 9 zákroků. Proti přesilovkové dělovce Andreje Nestrašila mu pomohla levá i pravá tyčka, v další početní výhodě ho přes clonícího beka propálil Martin Růžička. Ten mu dával gól i před osmi lety v play off. „Z osobního pohledu to nebylo zlé, ale necítil jsem se ještě tak, jak bych chtěl,“ líčil gólman. „Jednak fyzicky a taky jsem byl i trošku tvrdší. O.K., jedna třetina je za mnou, další zápas bude o mnoho lepší.“

Ze Sparty má docela slušný dojem. I přes konečnou prohru 1:4. „Zápas měl dobrou kvalitu, nasazení bylo. Hráli jsme dobře do prvního gólu Třince, pak jsme se rozsypali. Musíme hrát dobře konstantně celých šedesát minut. Síla v mužstvu je, ale je třeba mít disciplínu a makat celý zápas.“

Hudáček měl přehled i o třineckém týmu. Dopředu například dobře věděl, že slovenský útočník Martin Bakoš, kterého Oceláři získali na konci přestupního termínu, ještě hrát nebude. „Já jsem si s ním psal,“ pousmál se. „Jsme z jednoho města, hráli jsme spolu minulý rok. Vím, že měl ještě nějaké rodinné záležitosti a dorazí až v neděli. I bez olympioniků (Třinci chybí Marinčin, Musil, Kundrátek, Roman a Daňo, Spartě Sobotka, Řepík a Tomášek) bylo znát, že tyhle týmy, i liga, jsou hodně kvalitní.“

Sám se olympijské šance vzdal. Po minulém mistrovství světa v Rize Hudáček ukončil reprezentační kariéru. Start pod pěti kruhy k sedmi světovým šampionátům a stříbru z roku 2012 nepřidá. „Jestli mi to není líto? Ani ne,“ pokrčil rameny. „Sice jsem se nikdy na olympiádu nedostal, ale tuhle kapitolu jsem uzavřel. Trochu mi tím i spadl kámen ze srdce, soustředím se na dvě věci. Na rodinu a na Spartu. Udělám vše pro to, abychom byli s týmem úspěšní.“

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE