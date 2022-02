Kacetlův megazákrok! I rozhodčí říkal, že pro mě bude hlasovat, smál se

Vytáhnout podobný zákrok v zámořské NHL, je z toho hit roku. Třinecký brankář Ondřej Kacetl odvedl v předehrávce 55. kola Tipsport extraligy proti Karlovým Varům (7:0) exkluzivní práci. Pochytal 30 střel, vyřešil několik ošemetných závarů. A proti střele obránce Ondřeje Dlapy do prázdné brány vysekl megazákrok. Kacetl skočil proti puku a krajem vyrážečky ho vyškrábnul mimo bránu. Video okamžitě letělo do ankety o Zlatou helmu, ve které Česká televize oceňuje nejhezčí akce sezony. „I rozhodčí říkal, že bude hlasovat pro mě,“ usmíval se Kacetl, který si připsal jubilejní 100 výhru v základní části extraligy a zároveň zaznamenal už dvanácté vychytané čisté konto.

V třinecké bráně se střídají vcelku pravidelně, nicméně papírovou jedničkou mistrovského týmu je Marek Mazanec. Odchytal o deset zápasů víc (32 zápasů/ 21 výher, průměr 2,18, úspěšnost 91,15%), čisté konto uhájil pětkrát. Kacetl si také vede výborně (22 zápasů, 15 výher, průměr 1,68, úspěšnost 92,41%), nuly má dvě. Loňské play off suverénně ovládl, zbořil v něm několik rekordů.

„K sebevědomí mi loňské play off určitě pomohlo,“ pochvaloval si Kacetl. „S Mazim se střídáme, jsem rád za každý zápas, musím v něm nechat všechno. Pro tým celkově je jedno, kdo tam je. Hlavně, ať se vyhrává a my klukům pomůžeme. Jsem rád, že mě to trefuje, ale to může jeden zápas změnit.“

Proti Karlovým Varům si Kacetl zachytal pořádně. Výsledek mate, práce měl poměrně hodně. „Ale zápas mi začal až ve druhé třetině, protože v té první měl soupeř asi jen dvě střely,“ pousmál se. „Ve druhé to tam už začalo lítat a aspoň už tam konečně něco bylo.“

Zákrok zápasu (a možná i sezony) předvedl ve 48. Minutě za stavu 5:0. Dlapa střílel do prázdné. „Někdo z boku vystřelil, vyrazil jsem puk hokejkou do strany a viděl jsem, že se tam řítí jejich hráč a střílí,“ popisoval Kacetl. „Tak jsem se tam snažil nacpat vyrážečku. Čekal jsem, že to půjde nahoru a trefilo mě to. Naštěstí se puk odrazil ven.“

Urostlý obránce Ondřej Dlapa připustil, že ho Kacetlův zákrok překvapil. Puk už viděl v bráně. „Jinak by to byl asi gól,“ pokrčil rameny. „Zažil jsem ho minulé play off (v dresu Mladé Boleslavi v semifinále), chytal výborně. Formu si drží, není jednička jen tak. Když jste na špici, tak se vám hraje trošku líp. Máte sebevědomí, lepí vám to. Šlo vidět, že Třinec je úplně jinde.“

Třinec - Karlovy Vary: Dlapa neproměnil vyloženou šanci

Těžkou hlavu si z konkrétně z této akce ale Dlapa nedělal. „Co mi blesklo hlavou? Nic, bylo to za stavu 0:5. Třinec si to umí pohlídat, takže jestli bych dal na 1:5, tak je to u prdele, s prominutím.“ Víc ho štvalo, že tým nenavázal na parádní vítězství z neděle nad Pardubicemi (5:4).

„Jsme jako den a noc. Teď jsme nešlapali jako tým, bylo tam strašně moc děr. Proti Pardubicím jsme hráli fakt jako tým, teď to tak podle mého názoru nebylo. Nepovedlo se nic, 0:7 je 0:7. Prostě nám to nevyšlo a troufnu si říct, že jsme byli horší ve všech směrech.“

Na náročný program si Dlapa nestěžoval. Hráči Energie hodinu a půl po zápase s Pardubicemi sedli do autobusu a jeli do Třince. „Přijeli jsme kolem jedné hodiny v noci, spánek tam nějaký byl. Myslím si, že nám nohy jely, ale byli jsme horší v taktice a v zakončení.“

Oceláři se díky vítězné předehrávce znovu dotáhli na první místo, s Mountfieldem mají stejně 105 bodů. Přes magickou stovku se v základní části přehoupli potřetí v historii klubu. Poprvé se jim to povedlo v ročníku 2014/15 (107 bodů), podruhé před rokem (106 bodů).

„Ukazuje to, jaká je tady kvalita,“ pochvaluje si brankář Kacetl. „Skvělí hráči, šikovní a jak se to tady v organizaci vede. Není to náhoda, hrát dva tři roky po sobě o první místo, perfektní práce.“ Nezastírá, že Prezidentský pohár pro vítěze základní části je motivace. „Snažíme se první místo udržet.“

