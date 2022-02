Co řekne Kevinu Klímovi po hattricku táta? Dej ještě 300 gólů a máš mě!

Bravurní výkon, ukázka výtečného týmového ducha, naprostá dominance a další vklad do boje o Prezidentský pohár. Hradecký Mountfield nedělní extraligové kolo ozářil vynikajícím hokejem. V hledišti padaly na adresu vítězů zasloužené superlativy, dolů na led se snášel častý aplaus. Aby ne, Východočeši proti čtvrtému celku soutěže uchvátili, dominovali 6:1. Takových extraligových zápasů kdyby bylo víc… „Byl plnější stadion, hrálo se nám výborně, chtěli jsme se lidem ukázat,“ bavil Kevina Klímu nedělní večer. Aby ne, Plzni dal hattrick.

Gratuluju k hattricku, ale i k výkonu týmu. Jak se vám to hodnotí?

„Díky moc. Kluci mi to pokaždé výborně nahráli. Mám z toho jen dobré pocity, hráli jsme jako tým, všichni se obětovali pro mužstvo. Zvládli jsme to dobře.“

Táta Petr, někdejší skvělý střelec, se vám ozve? Otec dal naposledy ligový hattrick před dvaceti roky.

„Jo a řekne mi, že ještě musím dát tři sta gólů, abych ho chytil. (usmívá se) Jsem rád, že se pak trefil i brácha. Hlavní ale je, že jsme vyhráli.“

Chybělo hradeckému výkonu vůbec něco? Podle jásotu fanoušků ne…

„Ale jo, byly tam chvíle, kdy jsme trochu propadali. To musíme zlepšit. Kromě toho jsme hráli dobře.“

Jak moc je pro Hradec důležitý Prezidentský pohár?

„Víme o něm, ale my se soustředíme na svoji hru, a aby to tak pokračovalo dál. Tohle je určitě jeden z nejlepších týmů, ve kterém jsem kdy hrál.“

Mountfield HK - Plzeň: Kevin Klíma přidal další branku z bekhendové dorážky, 4:0

Kde se to v Hradci vzalo? Mluví se už delší dobu o vynikajících vztazích v týmu.

„V kabině máme výbornou partu, a taky si myslím, že trénujeme nejtvrději ze všech. Makáme na tréninku a přenášíme si to i do zápasů.“

K vidění bylo i dost potyček…

„To k hokeji patří. Dnes do toho byli hodně zapojení i fanoušci, normální věc. Byl plnější stadion, hrálo se nám před lidmi výborně, chtěli jsme se jim ukázat. Když teď vyhráváme, všude kolem nás je dobrá nálada. Hlavní ale je mít nohu pořád na plynu.“

Půjde současnou formu ještě zvednout? Anebo by to v play off mělo stačit?

„Určitě se ještě můžeme v pár věcech zlepšit. Takhle teď musíme hrát každý zápas.“

Mountfield HK - Plzeň: I Kelly Klíma se dokázal prosadit, 6:1

SESTŘIH: Mountfield HK - Plzeň 6:1. Domácí diktovali tempo hry od úvodních minut

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:46. Smoleňák, 13:00. Jank, 17:58. Kevin Klíma, 39:36. Kevin Klíma, 40:59. Kevin Klíma, 55:02. Kelly Klíma Hosté: 42:00. Blomstrand Sestavy Domácí: F. Novotný (Kiviaho) – Nedomlel, Blain, R. Pilař, F. Pavlík (A), Jank, McCormack, Šalda – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Ščerbak, Lalancette, Kelly Klíma – Pajer, Cingel, Orsava. Hosté: Miroslav Svoboda (Pavlát) – Kaňák, Kvasnička, Graňák, Kremláček, Budík, J. Kindl (C), Hamšík – Blomstrand, Kodýtek (A), Schleiss – Suchý, Bulíř, F. Přikryl – Malát, Mertl (A), Dzierkals – M. Lang, G. Thorell, J. Dufek. Rozhodčí Mrkva, Ondráček – Ganger, Klouček Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 2 460 diváků

