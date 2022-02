SESTŘIH: Třinec - Karlovy Vary 7:0. Demolice hostů, trefil se i Bakoš

Třinečtí hráči avizovali po posledním zápase s Libercem, v němž jim utekl začátek, že si pohlídají úvodní třetinu, a plán dodrželi. Po ztrátě puku na útočné modré čáře se dostal do rychlého protiútoku Růžička a švihem zpoza obránce překonal Habala, jemuž puk prosvištěl kolem lapačky. Hosté mohli srovnat v oslabení, po hezké zadovce Kohouta zakončoval zblízka Beránek a Kacetl zasáhl špičkou brusle. Ve zbytku přesilové hry zvýšil z dorážky Bakoš.

Na začátku druhé třetiny využil další přesilovou hru Nestrašil ranou bez přípravy z pravého kruhu. Čtvrtý gól padl po polské spolupráci a po ideální pobídce Chmielewského zakončil Komorski do odkryté branky. Habala vyhnal na střídačku přesným zásahem do horního růžku Svačina, který nastupoval nově v elitním útoku.

V následujících minutách zahrozili hosté, Kacetl ale vychytal Rachůnka a poté se dvakrát vytáhl při šancích Vondráčka. Na druhé straně dělily Třinec jen centimetry od šestého gólu, když střelu Ondřeje Kovařčíka zastavila tyč. Jeho bratr Michal nechal v přečíslení dva na jednoho vyniknout lapačku Lukeše.

Oba týmy hrály druhý zápas ve druhém dni, Karlovy Vary navíc cestovaly ze svého města přes celou republiku už hodinu a půl po konci domácího utkání. Hosté se snažili o čestný úspěch a soupeře v zápase přestříleli 30:24. V největší šanci ale Kacetl obral o gól výborným zákrokem Dlapu, který měl před sebou odkrytou branku.

Závěrečné minuty vyzněly pro Třinec. Lyszczarczyk z ostrého úhlu nachytal Lukeše a z dorážky uzavřel skóre do prázdné branky Ondřej Kovařčík. Oceláři dosáhli nejvyšší výhry v sezoně.

Ohlasy trenérů:

Marek Zadina (Třinec): „Konečně jsme měli dobrý vstup do utkání. Dali jsme první gól, naše hra byla opravdu dobrá a byli jsme produktivní. Napadalo nám to. Posledně jsme si vytvořili hodně příležitostí, ale nebyli jsme tak důslední v předbrankovém prostoru. Do půlky zápasu jsme hráli velmi dobře, měli jsme pohyb a přesilovky, ze kterých jsme dali góly. Od desáté minuty druhé třetiny jsme trošku povolili v hlavách. Řekli jsme si k tomu něco v kabině a třetí třetinu jsme už odehráli dobře, disciplinovaně, pokryli jsme si střední pásmo. Jsme rádi, že jsme vyhráli a že jsme dali sedm branek. Ale musíme pracovat dál.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Nám se utkání vůbec nepovedlo. Minimálně v první polovině jsme neměli herní ani osobní disciplínu. Dali jsme domácím velké množství přesilových her, ve kterých byla diametrálně odlišná kvalita v provedení obou týmů. Dvě využité přesilovky domácí nastartovaly a za stavu 3:0 bylo pro nás utkání neskutečně těžké. Nějaké šance jsme si vypracovali, ale nedokázali jsme je proměnit. Třinec zaslouženě vyhrál. Doufám, že to pro nás bude dostatečným varováním a fackou, že se musíme zase vrátit k tomu, co jsme předváděli v předchozích utkáních na Spartě a doma s Pardubicemi. Tento výkon rozhodně nebude v konci sezony stačit, a pokud by se opakoval, stál by nás další body i postavení v tabulce.“

SESTŘIH: Třinec - Karlovy Vary 7:0. Energie si do Slezska přijela pro výprask

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:44. Martin Růžička, 11:46. Bakoš, 23:30. A. Nestrašil, 28:17. Komorski, 29:53. Svačina, 57:27. Lyszczarczyk, 58:11. O. Kovařčík Hosté: Sestavy Domácí: Kacetl (Marek Mazanec) – M. Adámek, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Teper, Jaroměřský, Zahradníček – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), Svačina – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Bakoš, A. Nestrašil, Hrehorčák – Dravecký (A), Komorski, Lyszczarczyk. Hosté: Habal (30. Š. Lukeš) – Martin Rohan, Plutnar, Dlapa, Parkkonen, D. Mikyska, Pulpán (A), Weinhold – T. Rachůnek (A), T. Mikúš, Kulich – O. Beránek, Hladonik, Vondráček (C) – Koblasa, Černoch, Kohout – Průžek, Jiskra, Osmík. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva – Brejcha, P. Šimánek Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 2 868 diváků