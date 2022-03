Uhraje Kometa předkolo? Odevzdali jsme body na tácku, zlobil se Kalous

Borci Komety si v dohrávce 45. kola Tipsport extraligy zahráli na číšníky. A ani nechtěli za službičku zaplatit. „Odevzdali jsme na tácku tři body,“ ulevil si kouč Jiří Kalous poté, co jeho výběr přišel ve třetí třetině o vedení 2:0 a Olomouc si zvesela odvezla triumf 3:2. Hanáci si v tuhém boji o předkolo play off výrazně pomohli, skočili až před Brno. Tomu už je zase úzko. Pro hlavy hráčů je těžké takto odevzdat zápas,“ dodal Kalous. Žádný jeho svěřenec se k hodnocení utkání nedostavil...

Ve 45. minutě 2:0. V 57. už 2:3. Výsledkový veletoč zajistily hrubky defenzivy Komety a precizní koncovka útočníků Olomouce. „Zápas jsme měli pod kontrolou. Ztratili jsme ho až nepochopitelnými hrubkami,“ zlobil se trenér Jiří Kalous. Dvakrát poslal puk do branky Jakub Navrátil, což se mu v extralize povedlo poprvé. „Ve druhé třetině jsem mohl dát další dvě branky, to mě docela mrzí,“ připomněl svoje neproměněné šance. Všechno si nakonec vynahradil.

Navrátil prostě věděl, jak prokletí zlomit. V pauze před poslední dvacetiminutovkou použil docela prostý fígl. „Když jsme šli do kabiny, dával jsem sušit rukavice. Říkal jsem mu kustodovi, ať s nimi něco udělá, třeba je dá do záchodu. Asi se podařilo,“ usmál se dvaadvacetiletý útočník. Recept na obrat znal celý tým.

Hanáci kalkulovali s tím, že domácím budou po úterním duelu s Plzní docházet síly. Tomu uzpůsobili taktiku, za stavu 0:2 vysunuli presink. „Panika nebyla, jen se v kabině trošku zvýšil hlas, ať děláme, co máme. Říkali jsme si, že do toho musíme jít naplno a začít je napadat. Přece jen měli den předtím zápas a čekali jsme, že jim budou ubývat síly. Když jsme je začali napadat ve více lidech, ty puky ztráceli. Z toho pramenily naše góly. Tyhle tři body nám do tabulky hrozně pomůžou,“ mnul si ruce.

Po importu z Brna se Krejčí a spol. vytáhli až na průběžné desáté místo. Získali trošku klidu do závěrečných tří kol, v nichž hostí doma Pardubice a opět Brno, plus je čeká výjezd do Litvínova. „Je to tlak, ale nesnažíme si ho připouštět,“ tvrdil Navrátil, který se trefil perfektní ránou z kruhu a bekhendovým blafákem. Exportní dělovku předvedl také jeho parťák Jan Bambula. Všechno po kiksech obrany protivníka, jehož hnalo za body pět a půl tisíce fanoušků.

Kometa - Olomouc: Navrátil si stáhl puk ze vzduchu a bekhendem překonal Tomka, 2:3

I když už není kapacita hal omezena, do Winning Group Areny se fanoušci vracejí zvolna. Nezaplnili stadion po střechu v úterý, ani ve středu. Od týmu čekají víc než rvačku o předkolo, do něhož jdou letos skoro všechny celky. Kometa neumí zopakovat slušné výkony a výsledky. „Hráčům nemůžeme nic vyčíst, opravdu dřou. Rvou se, bojují. Vidíme každý den, že v kabině je maximální koncentrace,“ přesvědčoval Kalous. „Jsme realisté. Takhle je to dané, z toho vycházíme,“ dodal k nejistotě postupu do play off.

Výpadky přicházejí i proto, že trenéři takřka neustále látají sestavu kvůli marodce. Na ni po bitvě s Plzní přibyl obránce Michal Gulaši, který má po zásahu puku zlomený kotník. Po Vladimíru Rothovi a Tomáši Bartejsovi minus další bek. S odhadovanou délkou absence 5-6 týdnů má nejspíš po sezoně stejně jako brankář Jakub Sedláček. Byť to Kalous potvrdit nechtěl a mluvil o tom, že by oba mohli stihnout finále…

Jejich návrat je nicméně v tuhle chvíli daleko, zato olomoucký tahoun Jan Káňa naskočí po zranění už v pátek proti Pardubicím. Bude se hodit, ačkoliv to v Brně vyšlo i bez něj. „Kluci za to vzali, zaslouží si dík,“ ocenil kouč Jan Tomajko zlepšení ve třetí části. S tím, že Kometa bude postupně ztrácet drajv, trenér na rozdíl do svých hráčů radši nepočítal. „Hráli jsme s Vítkovicemi, které měly taky dva zápasy ve dvou dnech. A přehrály nás, přebruslily,“ vybavil si.

