Pardubice v bídě. Musí řešit vadnoucí opory i pozici trenéra

Těsně před koncem základní části se Pardubice dostaly pod deku. Prohrály 6 zápasů v řadě, když si uděláte tabulku za posledních 20 zápasů, jsou až na 11. místě. Najednou se nedivíte, že zmizel pohodlný náskok, první čtyřka je pryč a čeká je do konce základní části boj o přímý postup do čtvrtfinále. Řešit se teď bude určitě pozice trenéra Richarda Krále, podívejte se, co dál Dynamo pálí.

Výměna trenéra V listopadu by po šesti prohrách v řadě Richard Král slyšel, že končí. Tým jde dolů. Ale říznout do trenérů teď? Tři zápasy před startem play off je nejtěžší doba, kdy k personální změně sáhnout. Český trenérský trh totiž nedisponuje zástupem jmen, která jeden den přijdou a druhý vyřeší problém. Miloš Říha byl jen jeden. Nabízí se vazba na Aloise Hadamczika, který by mohl i fungovat s Králem. Jenže bývalý reprezentační kouč je aktuálně na dovolené. Ovšem pozice trenéra se řešit musí. A bude. Richardu Královi opět nevyšla trenérská výzva • Foto ČTK

Herní projev Často jste po porážkách slyšeli, že sice tým padl, ale šlo mu tohle, šlo mu tamto. Ne, Pardubice by si neměly lhát, poslední dobou je jejich hra velmi bídná. Když ostatní zrychlují, přitvrzují, přidávají, tady jako by nebylo kam sáhnout. Dynamo působí dojmem, že všechno zvládne svým hokejem, že se všechno nějak vymyslí. Nejde o žádnou sérii nešťastných porážek, soupeři ho přehrávají. Hradec ho přejel jak parní válec, to samé teď Motor. Hra se rozpadla, tým nedává góly, je horší. Míří do předkola. České Budějovice - Pardubice: Abdul se prokličkoval hostující obranou a vychutnal si i Kloučka, 6:1

Psychika Dominik Frodl před časem situaci glosoval naprosto přesně. Když byl tým na vítězné vlně, porážel Olomouc, Zlín nebo Kladno, gólman spokojený nebyl. Mluvil o tom, že čekal, jak Dynamo bude herně dominantnější. V klubu za to pochvalu nedostal, ale měl absolutní pravdu, už tam byly náznaky, jak jde tým dolů. Přesně tady chybí třeba Jakub Nakládal, který věci taky viděl velmi reálně. Dynamo nečeká na jeden zápas, který vše zlomí. Má vážný problém, krása už nefunguje. Mělo by to samo vidět. Pardubická jednička Dominik Frodl inkasuje gól • Foto ČTK / Homolka Jan

Ztichlé útočné opory Určitý standard si dovede udržet Robert Kousal, slušně vypadá i Robert Říčka, který kromě gólů dovede hrát i tvrdě. Jenže dál? Najednou je pryč Anthony Camara, podepsal smlouvu na dva roky a ukázal se jen dvěma disciplinárními tresty. Výkonnost odešla. David Cienciala byl mistrem asistencí, ale teď z jeho riskantních kousků jsou častěji šance před bránou Pardubic než šance. Ondřeji Romanovi se nedaří celou sezonu. Mnohem větší příspěvky se čekají od Adama Musila i Mateje Pauloviče. Pardubický útočník Adam Musil se pokouší tečovat střelu před Ondřejem Kacetlem • Foto ČTK / Jaroslav Ožana