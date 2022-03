Vondrka poslal Motor do TOP 4: Že jsme staří? Parta tu skvěle funguje

V extralize si Michal Vondrka zahrál čtyřikrát finále, má bronz z MS 2012. Taky před dvěma roky jeho góly výrazně pomohly k záchraně Pardubic v extralize. Zná pocity z klíčových zápasů. Jeden zvládl i v úterý v Hradci. Jeho Motor potřeboval získat aspoň bod, aby si zajistil přímý postup do čtvrtfinále. Povedlo se, v čase 56:19 srovnával zkušený útočník na 1:1. Prodloužení ovládl pak Mountfield, ale to bylo vedlejší. „Všichni jsme strašně šťastní,“ spustil Vondrka.

Oba kotle se po zápase radovaly, oba týmy před nimi jásaly. Všichni odcházeli do kabin spokojení. Docela unikátní situace, že?

„Bylo to zvláštní, ale moc hezký. (usměje se) Za námi přijelo hodně fanoušků, celý zápas nás podporovali a taky pomohli, že to takhle dopadlo.“

V lednu jste byli někde kolem osmého místa, napadlo by vás, že si nakonec zajistíte přímý postup do čtvrtfinále?

„A vás by to třeba před sezonou napadlo?“ (usměj se)

Vůbec.

„Jsme strašně šťastný, co se nám povedlo. Ze všech kluků to teď hrozně spadlo, u nás se to zápasům play off už blížilo teď, tabulka je napěchovaná, že jsme nejdřív hráli o sedmé místo, pak o šesté. Najednou jsme si řekli, že bychom mohli hrát o čtvrté a vyšlo to. Máme všichni ohromnou radost.“

Motor před sezonou úplně překopal tým. Kde vidíte základ, že do sebe všechno takhle zapadlo, zlepšovali jste se a uhráli přímý postup?

„Myslím, že náš tým je strašně dobře složený, to jsem si říkal už hned od začátku. Hrozně dobře tady klape spolupráce starších s mladými. Všichni říkali, že máme starý tým, ale tady všechno funguje neskutečně. Není problém si s každým klukem od nás zajít na kafe nebo na pivo. Máme tady opravdu výbornou partu, na tom hodně záleží.“

V Hradci jste prohrávali o gól, čas utíkal. Nervózní, že vám přímý postup o chlup ujede, jste nebyl?

„Hradec má dobrou sezonu, má strašně dobrý tým, ale my věřili až do konce. No, dopadlo to. Gól byl pak stoprocentně Jakuba Valského, já to dostal před prázdnou bránu a soustředil se, abych tam puk uklidil.“

Celou dobu tady vypadáte hrozně klidně. Jsou ve vás vůbec nějaké divočejší emoce? Tohle nebylo 26. kolo v Olomouci.

„No, to nebylo. (usměje se) Jsem strašně šťastný, strašně, to mi věřte. Jen mi všechno dojde až asi později.“

Zato Jiří Novotný radostí rozhodně nešetří. Byl hodně hlasitý cestou do kabiny a je z ní slyšet pořád, evidentně ho ta euforie nepustila. Přitom to vypadalo, že končí kariéru, bude hrát za hobíky a k vám přišel jen na výpomoc. Hezký příběh, co myslíte?

„Jo, jsem strašně rád, že je tady. Známe se s Novotňákem od dorostu, hráli jsme spolu v mládeži i v nároďáku. Přinesl nám neskutečnou energii a kluci ho v kabině ohromně berou, on je persona, hodně v hokeji dokázal. I díky němu jsme tam, kde jsme. Někdy to možná pro diváka není vidět, ale práce udělá hodně, pořád dovede být důrazný, na ledě nechá duši.“

Ten váš starší tým jste už naťukl. Asi málokdo s vámi bude moci soupeřit v počtu získaných medailí a úspěchů. Bude z toho pro play off výhoda?

„Je o zkušenostech, ale ne jen o nich. Každý tým v lize má hodně rychlých hráčů a my je máme taky. Vhodně se doplňujeme. Sezona už teď může dopadnout jakkoliv.“

Umí být Motor ještě lepší, než předváděl na konci základní části?

„Věřím tomu.“

