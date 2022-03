SESTŘIHY: Motor vydřel TOP 4! Vary do předkola, Litvínovu končí sezona

Kladno - Sparta

Zápas na podporu ukrajinských rodin prchajících před válkou se hrál díky iniciativě Jaromíra Jágra v pražské O2 areně, kam přišla rekordní návštěva sezony 14.512 diváků. Pražané rozhodli v úvodních dvou třetinách, kdy skórovali David Vitouch, Filip Chlapík a David Němeček. Až v závěru snížil Antonín Melka, na jehož gól odpověděl David Tomášek. Nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec soutěže Chlapík si připsal i dvě asistence, stejně jako Tomášek.

Sparta, která nastoupila bez beků Poláška, Matuškina a Moravčíka a útočníků Řepíka, Erika Thorella a Sobotky, od začátku diktovala tempo. Kladno se před Machovského dostávalo pouze sporadicky, za prvních dvacet minut ho Rytíři prověřili podle statistik pouze dvakrát.

Do první zajímavější příležitosti se po šesti minutách dostal Horák, jehož v přečíslení dva na jednoho našel Buchtele, kladenský brankář Bow se ale stihl přesunout a betonem domácího centra vychytal. Tlak Sparty se stupňoval, ale ani Pavelka a Tomášek v nadějných pozicích neuspěli. V 12. minutě se před Bowem objevil osamocený Prymula, jeho střelu zastavila tyčka.

SESTŘIH: Kladno - Sparta Praha 1:4. Chlapík v zápase pro Ukrajinu srazil Kladno

V polovině 14. minuty už se Pražané prosadili, byť trochu kostrbatě. Chlapík získal kotouč na obranné modré čáře a v samostatném úniku trefil Bowa, z první dorážky neuspěl Tomášek, ale kanadský brankář i napodruhé vyrazil puk jen na sparťanské hole a Vitouch z prostoru mezi kruhy otevřel střelou do odkryté branky skóre.

Kladno poprvé výrazněji zahrozilo v 16. minutě, kdy se v přesilové hře dostalo do tří velkých šancí během pár sekund. Kubík, Hlava i Indrák ztroskotali na brankáři Machovském. Ve zbytku třetiny Pražané převzali iniciativu a z tlaku vytěžili druhou branku. V 18. minutě uvolnil Tomášek Chlapíka, jenž měl dost času zamířit a podruhé prostřelil Bowa.

Po přestávce dostali prostor v brankovištích kladenský Janus a sparťanský Hudáček. Dlouho však nemuseli řešit nijak zvlášť ošemetné okamžiky. S blížící se polovinou zápasu se začali do šancí dostávat také Rytíři. Po Hlavově přihrávce se v ideální pozici ocitl kladenský Kubík, ale Hudáčka nepřekonal. O tři minuty později na slovenském brankáři ztroskotal také Melka.

Druhou třetinu gólem uzavřeli sparťané. Doležal nabil na modrou čáru obránci Němečkovi, který se trefil do horního rohu Janusovy branky.

Kladenští, kteří už nemohli nic změnit na předposledním místě a účasti v baráži, přesto nerezignovali. V 54. minutě po parádní souhře snížil Melka. V závěru sáhli Rytíři k dlouhé power play, čehož využil ještě Tomášek. Horák pak orazítkoval horní tyčku.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 53:30. Melka Hosté: 13:34. Vitouch, 17:34. Chlapík, 39:33. David Němeček, 58:06. Tomášek Sestavy Domácí: Bow (21. Janus) – Kehar, Arzamascev, Ticháček, K. Wood, J. Suchánek (A), Baránek – A. Kubík, Plekanec (C), Hlava – Pytlík, Zikmund, Melka – Jágr, M. Indrák, M. Beran – Babka, Kuťák, Donaghey. Hosté: Machovský (21. J. Hudáček) – T. Pavelka (A), Tomáš Dvořák, David Němeček, M. Jandus, Mikliš, Jurčina – Buchtele, R. Horák, Šmerha – Chlapík (C), Vitouch, Tomášek – M. Forman (A), Prymula, Z. Doležal – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček. Rozhodčí Jeřábek, Úlehla – Brejcha, Lederer Stadion O2 Arena, Praha Návštěva 14512 diváků

Karlovy Vary - Litvínov

Energie sice prohrávala od 15. minuty po brance Matúše Sukeľa, ale ve druhé třetině otočili stav Michal Plutnar a Tomáš Rachůnek. V 54. minutě pojistil výhru kapitán Tomáš Vondráček.

Domácí se museli obejít bez svého nejproduktivnějšího hráče Tomáše Mikúše. Litvínovu chyběl kvůli disciplinárnímu trestu obránce Marek Hrbas, ale do sestavy se vrátili po zranění beci Aaron Irving a Uvis Janis Balinskis.

V úvodu byli nebezpečnější hosté a v 6. minutě se do první velké šance dostal Kudrna, který se šikovně uvolnil, ale Štěpán Lukeš zasáhl. Na druhé straně po Koblasově akci minul branku Mikyska. Po polovině úvodní části Godla zasáhl proti Černochově zakončení z otočky a Verva odolala i při následném tlaku Karlovarských.

Chvilkový nápor Litvínova začal střelou na svého bratra František Lukeš, v dobré pozici minul branku Fronk, ale v čase 14:25 už se hosté radovali. Strejček vyslal do otevřené obrany Sukeľa, který z pravého kruhu prostřelil Štěpána Lukeše mezi betony. V 18. minutě mohl zvýšil Kudrna, jenž se dostal do úniku, ale s bekhendovým blafákem neuspěl.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Litvínov 3:1. V přímém souboji o předkolo se smála Energie

Na přelomu první a druhé třetiny se Litvínov ubránil při Balinskisově trestu, ale ve 24. minutě se při Strejčkově pobytu na trestné lavici už domácí prosadili. Z hranice pravého kruhu překonal Godlu obránce Plutnar. V čase 27:58 Západočeši stav otočili. V přečíslení tří na dva vrátil Flek puk mezi kruhy na Rachůnka, který překonal Godlu střelou na vyrážečku.

V polovině druhé třetiny Karlovým Varům pomohla po Balinskisově střele levá tyčka. Hosté nevyužili přesilovku při Černochově trestu a nadále marně dobývali branku Štěpána Lukeše. Ten si před druhu pauzou poradil se Zdráhalovým průnikem.

V úvodu třetí třetiny se snažil z otočky vyrovnat Kudrna, smazat ztrátu se Litvínovu nepodařilo ani při Pulpánově vyloučení. Ve 44. minutě fauloval unikajícího Kohouta Balinskis, karlovarská přesilovka však také skóre nezměnila. Ve 48. minutě se prodral do šance Flek, ale tísněný náskok nenavýšil.

Litvínov, který potřeboval k postupu do předkola bod, se tlačil za vyrovnáním marně. Naopak v 54. minutě při Kolářově trestu proměnil Kohoutovu přihrávku Vondráček. Severočechům nepomohla závěr zdramatizovat přesilovka při Vondráčkově vyloučení. Štěpána Lukeše nepřekonali Straka ani bekhendem Hübl. Karlovy Vary odolaly i v závěrečné power play.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:33. Plutnar, 27:58. T. Rachůnek, 53:45. Vondráček Hosté: 14:25. Sukeľ Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Dlapa, D. Mikyska, T. Havlín, Pulpán (A), Parkkonen – T. Rachůnek (A), Hladonik, Flek – O. Beránek, Kulich, Vondráček (C) – Koblasa, Černoch, Kohout – Osmík, Jiskra, Průžek. Hosté: Godla (Neužil) – Balinskis, Irving, Demel, Stříteský, D. Kolář, Strejček, D. Zeman – Zygmunt, Estephan, P. Zdráhal – P. Straka (A), Sukeľ, Fronk – Kudrna, Gerhát, M. Havelka – P. Svoboda, V. Hübl (C), F. Lukeš (A). Rozhodčí Hejduk, Mrkva – Zíka, Šimánek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3911 diváků

Zlín - Pardubice

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 17:52. Říčka, 40:42. A. Musil, 49:02. Košťálek Sestavy Domácí: Huf (Šarman) – M. Novotný, Kubiš (C), Suhrada, O. Němec (A), Kunst, Hamrlík, Riedl – Honejsek, Makarenko, Zabusovs – Köhler, R. Veselý, Okál – Vopelka, P. Sedláček (A), Fryšara – Chludil. Hosté: Frodl (Klouček) – J. Mikuš (A), J. Zdráhal, O. Vála, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, Petgrave – Paulovič, Poulíček (C), A. Musil – Říčka, R. Kousal, Cienciala – Koffer, Anděl, O. Rohlík – T. Urban, T. Kaut, Matýs. Rozhodčí Pešina, Veselý – Ganger, Klouček Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

Liberec - Vítkovice

SESTŘIH: Liberec - Vítkovice 6:1. Tygři rozhodli zápas už v první třetině

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:22. M. Rosandić, 04:50. Kolmann, 09:56. M. Ivan, 13:57. M. Zachar, 23:44. A. Najman, 51:47. Filippi Hosté: 20:47. Illéš Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – L. Šmíd (A), M. Ivan, Melancon, M. Rosandić, Derner, Kolmann, Aubrecht – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Ordoš, Klepiš, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, J. Šír, A. Najman. Hosté: Dolejš (14. Stezka) – A. Solovjov, R. Pedan, Plášil, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář – L. Krenželok (C), J. Hruška (A), Lakatoš – Illéš, Marosz, Fridrich – Bitten, Flick, M. Kalus – Dostálek, Dej, R. Bondra – Bernovský. Rozhodčí Šír, Lacina – Lučan, Kis Stadion Návštěva 3 582 diváků

Mladá Boleslav - Třinec

Třinec obsadil v konečném hodnocení základní části druhé místo a postoupil přímo do čtvrtfinále play off, Mladá Boleslav skončila jedenáctá a v předkole se utká s Plzní.

V první třetině si hosté zahráli hned dvakrát přesilovou hru, ale puky neomylně trefovali brankáře Krošelje do výstroje. Na druhé straně se blýskl individuální akcí Flynn, ale Mazanec by na místě. Byla to ale další povedená akce jednotlivce, která stála za otevřením skóre zápasu. Minutu před koncem třetiny si našel volný puk v útočném pásmu Stránský, obkroužil okolo několika bránících protihráčů a o tyčku poslal puk do branky.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Třinec 2:3p. Bruslaři neudrželi dvougólový náskok, rozhodl Hrehorčák

Domácí Bruslaři šli do dvoubrankového vedení po sedmi vteřinách druhé třetiny, když si Moravcův pas zpracoval za obránci Šťastný a trefil se přesně. Do kabin se však šlo po druhé siréně za vyrovnaného stavu. Nejprve Krošelje prostřelil Dravecký a na 2:2 srovnal v čase 38:30 Ondřej Kovařčík. To už bylo proti Janu Růžičkovi, který slovinského gólmana Krošelje nahradil ve 34. minutě zápasu.

Ve třetí třetině se oba celky soustředily na to, aby neinkasovaly, a to se oběma povedlo. Nejblíž rozhodnutí byl v přesilovce třinecký Chmielewski, ale z dobré pozice trefil jenom horní tyčku. Zápas tak šel do prodloužení, které rozhodl v 65. minutě Hrehorčák.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:01. J. Stránský, 20:07. D. Šťastný Hosté: 25:29. Dravecký, 38:30. O. Kovařčík, 64:08. Hrehorčák Sestavy Domácí: Krošelj (34. J. Růžička) – D. Moravec, Ševc (C), Pavel Pýcha, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman, Jánošík – Adam Raška I, Kotala, D. Šťastný – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Fořt, Kelemen – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: Marek Mazanec (Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, Zahradníček – Svačina, P. Vrána (C), Bakoš – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Miloš Roman, Chmielewski – Kofroň, Dravecký (A). Rozhodčí Svoboda, Micka – Kajínek, Axman Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 1589 diváků

Mountfield HK - České Budějovice

SESTŘIH: Mountfield HK - České Budějovice 2:1p. Vondrka dotlačil Motor k důležitému bodu

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:18. Jergl, 63:13. Kelly Klíma Hosté: 56:19. Vondrka Sestavy Domácí: F. Novotný (Kiviaho) – Nedomlel, Gaspar, Kalina, F. Pavlík (A), Šalda, McCormack – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Ščerbak, Lalancette, Kelly Klíma – R. Pilař, Cingel, Orsava – Miškář. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel, Vráblík, Šenkeřík, Bučko, Percy, Piskáček (A), Bindulis – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček – Abdul, Pech (A), J. Ondráček – Vondrka, Koláček, Gulaš (C) – D. Voženílek, J. Novotný, Valský. Rozhodčí Horák, Stano (SVK) – Rampír, Bohuněk Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4 066 diváků

Olomouc - Kometa

O výhře Hanáků rozhodl ve 29. minutě David Krejčí, výhru pečetil dvě vteřiny před koncem při power play Petr Kolouch. Brankář Branislav Konrád udržel potřetí v sezoně čisté konto.

Olomouc obsadila v tabulce deváté místo a v předkole play off se utká s Vítkovicemi, Kometa skončila desátá a ve vyřazovací části ji čeká Liberec. Oba týmy začnou série hrané na tři vítězství na stadionech soupeřů.

Zatímco domácí celek nastoupil v kompletním složení a bral loučení se základní částí jako generálku na předkolo play off, Kometě chyběli kromě marodů i obránci Ďaloga s Rothem, první útok Mueller, Holík, Zaťovič a s nimi i další zkušený forvard Vincour. Do zápasu zasáhlo na brněnské straně jen šest obránců a tři útočné formace.

Okleštěná sestava Komety vstoupila do duelu bez zábran. Dobře bruslila, ovládla střední pásmo, nicméně vyloženou šanci si v první třetině nevypracovala. Hostům nepomohly ani dvě přesilové hry.

SESTŘIH: Olomouc - Kometa Brno 2:0. Hanáci narazí v předkole na Vítkovice, jejich soupeř na Liberec

Hanáci se rozjížděli pomaleji, první gólovku měl na své holi nejproduktivnější hráč Krejčí, ale Tomek puk vyrazil, stejně tak si poradil i se střelou Klimka v 19. minutě.

Příliš krásy tento zápas nepobral ani po první přestávce. Hrálo se hodně kolem mantinelů, bez přesnějších kombinací a tudíž i bez šancí. Oko diváka pohladila až akce Krejčího, který si "vychutnal" brněnské obránce a střelou do šibenice otevřel svým 20. sezónním gólem skóre.

Brno dobře bránilo, k bodovému úspěchu by ale muselo přidat vyšší útočnou hodnotu. Snažilo se o ni v druhé polovině zápasu, efekt to však nepřineslo.

Ve 43. minutě měl k vyrovnání blízko Šik, ale zradila ho koncovka. Nápor Brna přeťalo dvouminutové dvojnásobné oslabení v 50. minutě, které ovšem Kometa zvládla. Nedařilo se jí ovšem v koncovce, dvě vteřiny před koncem pečetil výhru domácích Kolouch do prázdné branky.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:23. David Krejčí, 59:58. P. Kolouch Hosté: Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – T. Černý, Ondrušek (C), Rašner, Švrček, Škůrek, Řezníček, Groch – J. Káňa, David Krejčí (A), V. Tomeček – Kusko, J. Knotek (A), Bambula – Klimek, P. Kolouch, Navrátil – Burian, Lichanec, Michal Kunc. Hosté: Tomek (Kavan) – Bartejs, L. Doudera, R. Holland (A), Kučeřík, Fajmon, Tansey – L. Horký, Krištof (C), Sedláček – T. Šoustal, A. Zbořil, R. Pavlík – Šik, Kollár, Hrníčko. Rozhodčí Pražák, Ondráček – Frodl, Komárek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4 906 diváků