Olomouc se po pěti letech loučí s Motákem. Další štace v Třinci?

Zdeněk Moták končí po pěti letech jako trenér hokejistů Olomouce. Klub to oznámil na svém webu, kde se s koučem rozloučil a popřál mu hodně štěstí. Za hráčskou kabinu mu poslal vzkaz kapitán Jiří Ondrušek: „Na jednu stranu to mrzí, ale přejeme mu to. Já doufám, že se mu bude dařit. Je to férový člověk a bude nám chybět. K nám hráčům měl blízko. Pustil si nás k tělu, ale na jednu stranu s rozumem.“ Podle již dřívějších informací iSport.cz by měl Moták od nové sezony vést Třinec.