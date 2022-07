Augusta o změnách v Liberci: Máme svou DNA, Kváča je základ. Co Frolík?

Před šesti roky oslavovali titul, klubovou vitrínu mají plnou Prezidentských pohárů. Bílí Tygři Liberec dál platí za vysokojakostní produkt s nemalým sebevědomím a tendencí určovat trendy. Ale bude to dál stačit na nejvyšší extraligové příčky? Severočeši naposledy vypadli ve čtvrtfinále play off, tým opustila osobnost Ladislava Šmída. Nehrozí dlouhodobější sesun do tzv. klidného středu? „Zůstaneme mezi top týmy,“ nepochybuje Patrik Augusta, kouč týmu a sportovní manažer klubu.

Z Plzně se po životním ročníku vrátil Michal Bulíř, na šedivou sezonu míní zapomenout Michal Birner. Do toho přichází Michael Frolík, hráč s nablýskanou minulostí. Možná vůbec největší posílením je fakt, že zůstává brankář Petr Kváča. Liberec vyhlíží nadupaným způsobem. Není v tom však zdaleka sám na startu přípravy velmi očekávané sezony 2022/23. Ta má být podle všeho nejzajímavější za hodně dlouhou dobu…

Liberec je zavedená značka, dávno přerostl hranice regionu. Má stále mistrovské ambice?

„Chceme být neustále úspěšní, ale víme, že to dokážeme jen každodenní prací. Vím, zní to jako klišé, ale tak to je. Každý den nás všechny může posouvat dál. Poslední dva roky jsme prošli generační obměnou, mužstvo se dost omladilo. Za tu dobu jsme zvýšili kvalitu mladých hráčů, už jen tím, že odehráli dvakrát play off, z toho jedno finále. Očekávám od nich, že budou čím dál větším přínosem pro tým. Naše první dva útoky jsou opět velice silné, k tomu máme jednoho z nejlepších brankářů extraligy, plus dobré beky. Žádné řezníky, ale hráče, schopné podporovat útok. Což je v dnešním hokeji důležitá věc.“

Takže?

„Věřím, že budeme znovu atakovat nejvyšší příčky, proto se dělá profesionální sport. Nejsme tým, který má nejdražší hráče, to jednoznačně ne. Ale máme svou DNA, spoustu výborného charakteru a vítěznou mentalitu. Jsem přesvědčený, že Liberec zůstane mezi top týmy extraligy.“

Před rokem jste odstartovali váhavým krokem, trápili se. Nakonec jste se zvedli, v předkole vymetli Kometu, což je vždy pěkný skalp. A prohrát se Spartou není ostuda. Přesto, nacházíte zásadní poučení v minulé sezoně?

„Souhlasím, že jsme tam měli hluché místo, kdy jsme z deseti utkání vyhráli jedno. A je pravdou, že jsme k negativní sérii sklouzávali prakticky každou sezonu, akorát nikdy nebyla tak dlouhá jako loni. Trošku to přičítám nezkušenosti týmu. Ti kluci si takovou situací předtím neprošli a trvalo, než se z ní dostali. Ale krizí si během sezony projde každé mužstvo. My se kvůli ní nedostali do první čtyřky a nezajistili si lepší výchozí pozici do play off. Na druhé straně, Spartě jsme byli ve čtvrtfinále důstojným soupeřem. Vyřadil nás soupeř s obrovskou konkurencí na všech postech. Naši hráči se silnějšímu soupeři vyrovnali. Teď jsme zkušenější i kvalitnější zároveň. Přivedli jsme hráče, kteří nám pomůžou být lepší. Mužstvo samozřejmě není nikdy uzavřené, ale zatím jsem s jeho stavem spokojen. Jeden hráč je ještě otevřené téma.“

A co se finančního zázemí týká? Všeobecně se má za to, že odskočená je Sparta s Třincem, za nimi Kometa, pořádně do toho šláply Pardubice. Liberec je hned za nimi?

„Přiznám se, že jsem se letos trochu ztratil v obnosech financí, které od různých klubů k hráčům putují. Proto nedokážu říci, zhruba v jaké pozici se nacházíme. Nicméně stále jsme klubem, jenž drží svou zavedenou linii. Určitě neblázníme, sázíme na hráčskou kvalitu a charakter. Zakládáme si na výborných vztazích s hráči, i s těmi, kteří jsou stále ještě v cizině a časem by se k nám mohli vracet. Ti hráči v Liberci získali kvalitu, která je dostala ven, a věřím, že jednou to přijdou vrátit. Jinak řečeno, chceme tým udržet mezi top špičkou, aniž bychom to měřili vynaloženými penězi.“

V zákulisí se má za to, že Petr Dědek velkými investicemi do pardubického kádru zvýšil cenu hráčů na extraligovém trhu. Dotklo se to i Liberce v rámci pořizování Michaela Frolíka?