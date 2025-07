Mazlí se některé tenistky s penězi? Promiňte, ale řada z nich je lehce obézní

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 4 )

Vstoupit do diskuse ( 4 )

KOMENTÁŘ MARKA SÝKORY | I v hokejové přestávce se pořád něco děje. Přestupy, nové haly, první nominace hráčů z NHL do olympijských soupisek, pro příští šampionát máme velmi zajímavou skupinu s Kanadou, Švédskem a Slovenskem. Už teď se těším na obě akce a doufám, že nepřijde nějaká vyšší moc a hrát se nebude. Myslím tím situaci na Ukrajině. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>

Hokejisté v létě nezahálí, trénují na suchu, aby byli dobře připravení. V některých klubech trénují všichni hráči dohromady, jinde se utvářejí skupiny borců pod vedením speciálního trenéra. V posledních letech je příprava ve skupinách populární, ale já si myslím, že dřina pohromadě utváří dobré vztahy i herní spolupráci. Hokej je týmový sport.

Co je nového na přestupním trhu? Když se podívám do klubů, kde jsem dřív trénoval, vidím v Plzni finské sourozence Petmanovy, kteří pravidelně bodovali v jejich soutěži, a Percyho, zkušenou posilu do obrany. Góly byly největší slabinou mužstva, které se po příchodu trenéra Jandače zvedlo a hrálo velmi dobře. Tak uvidíme.

Jako rodilého Kladeňáka mě zajímá situace po příchodu nového majitele a nástupu sportovního ředitele Tomáše Plekance - přišlo hned 14 nových hráčů. V Pardubicích je málo změn, ani ve Varech neproběhly žádné zvláštní výměny. Měly dobrou sezonu, hrály v play off rovnocenné zápasy s budoucím šampionem Kometou. Chtějí hrát s mladým mužstvem, jsem na ně zvědavý.

Hokej je můj sport, ale snažím se globálně sledovat výsledky a výkony našich