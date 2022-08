Hvězdy Dynama startují v Itálii. Jak se ladí tým s trenérem v Kanadě?

Ať jim přejete, nebo vás naopak svým řáděním na trhu dráždí, jste na ně zvědaví. Pardubice se svoji nabitou soupiskou jdou do akce, jen se na první dva přípravné zápasy uklidí do Itálie. V Jižním Tyrolsku je čeká první zkouška v pátek, v neděli druhá. Tým pracuje bez hlavního kouče Radima Rulíka, který cepuje dvacítku v Kanadě. „Ale není to problém,“ ubezpečuje asistent Marek Zadina. Začíná zápasové hledání, jak k sobě kvalitní soupisku našroubovat do sestavy.

Změní se. Nejde jen o jména, čekejte i jiný styl, kterým se Pardubice budou v extralize prezentovat. Vycházet můžete z toho, co předváděla pod Radimem Rulíkem Mladá Boleslav. V kostce, disciplína při plnění defenzivních úkolů a pak žádné velké čekání. Hrrr dopředu, expres na druhou stranu.

„Osobně jsem proti Bolce nehrál moc rád. Tak snad to bude platit teď i o nás,“ usměje se útočník Matej Paulovič. „Uvidíme, jak bude všechno fungovat, máme dobré mužstvo. Pokud budeme plnit věci, které máme, šlapat by to mělo,“ přidává.

Jenže jedna věc je unikátní. Chystá se Rulíkův systém bez Rulíka. Kouč vede Česko na MS do 20 let. Mladíky cepoval v Brně, pak ve Finsku. Na dva dny si odskočil do Pardubic, teď je v Kanadě. S asistenty Richardem Králem a Markem Zadinou prý ale všechno do detailů probrali. „Všechno je nastavené, s Radimem jsme v kontaktu taky. Žádný problém tady ale není a věříme, že nebude,“ přidává Zadina.

Na druhou stranu, Rulík přišel do Pardubic s jasně daným plánem, kudy chce jít. Zadina ho měl v Třinci s Václavem Varaďou taky, jen jiný a současně brutálně úspěšný, třikrát Oceláři vyhráli extraligu. Richard Král, který vedl Pardubice dosud, má taky svůj pohled na věc. Tři osobnosti nevycházejí z nějaké konkrétní učebnice. Každý má svoje zážitky, minulost, zkušenost. „Důležité je, že hokej vidíme všichni podobně,“ hned vypálí ale Zadina.

Dynamo výrazně posílilo pozici v bráně Romanem Willem, utrácelo za tři beky Petera Čerešňáka, Tomáše Dvořáka a Davida Musila. Přivedlo tři reprezentační útočníky Tomáše Hyku, Lukáše Radila a Tomáše Zohornu. Klub slaví 100 let od svého založení, majitel Petr Dědek vyhlásil útok na nejvyšší pozice.

Vítězství je slovo, které se tady bude skloňovat často. Proto je i Zadina hodně zajímavým doplňkem trenérského štábu. Stál po boku Václava Varadi, když Třinec teď tři sezony šikanoval extraligu. „Něco jsme v Třinci hráli, dovedlo nás to k velkým úspěchům, jde o systém, který funguje, když ho máte dokonale zažitý. Radim má, jako každý trenér, nějaké svoje detaily, třeba forček, střední pásmo... Ale celkový pohled na hokej a na hráče máme všichni tři i s Ríšou (Králem) jednotný, což je podle mě zásadní,“ přidává ještě Zadina.

A co kromě svých lekcí dokonalého power skatingu, který vždycky dovede předvést, do klubu přinese? Třeba kus Varaďovy sveřeposti. Z něj jste měli někdy pocit, že když řidič autobusu zatočil doleva, musel se ho jít zeptat, proč to udělal. Chtěl mít pod kontrolou všechno, aby tým uspěl. „Nesu si od Venci rozhodně to, že hráčům neodpustil vůbec nic a nezáleželo mu na tom, o koho jde. Nesmíte k nim být arogantní, shazovat je, to je akorát cesta do pekla. Když skončí práce, normálně se se všemi bavíte, jste partneři. Ale je důležité pochopit, že při zápase i při tréninku tam všichni odevzdáme sto procent,“ říká Zadina.

V Itálii tým nastoupí nejdřív v pátek proti Augsburgu (Německo), v neděli pak čeká na Dynamo jeden z dvojice Biel (Švýcarsko), Eisbären Berlín (Německo). Skládání sestavy tak uvidí pětitisícové městečko Neumarkt. Chybět bude jen Jan Kolář, který je po operaci, jinak Král se Zadinou povedou kompletní tým.

A teď kdo ke komu vepředu? Zajímavě na konci sezony vypadal třeba Robert Kousal mezi Davidem Ciencialou a Robertem Říčkou. Jenže můžete zazdít spojení Kousala s Lukášem Radilem? Dřív uměli hrát poslepu. „To se nabízí, znají se od mládeže, hráli spolu už dřív. Něco takového může přijít, zkrátka potřebujeme najít co nejlepší chemii, ať se klukům daří, hráli s radostí a všechno se přeneslo na led,“ vypočítává Zadina.

Ladit parťáci se musí k Tomáši Hykovi, kterému se rozpadla souhra s Lukášem Sedlákem (podepsal smlouvu s Coloradem). Míří tedy k němu Tomáš Zohorna? A Adam Musil na křídlo, nebo doprostřed? Robert Kousal ten samý příběh. Hledání začíná. Nadupaná soupiska zatím taky může nabízet i konkurz na jedno volné místo v TOP formacích, které měl mít Matěj Blümel. Ucpat by místo šlo dalším nákupem, případně ale si o něj mohou říct třeba Ondřej Rohlík, nebo Ondřej Matýs.

Tlak na místa je v klubu velký. „Žádný hráč nechce primárně hrát málo. Ale myslím, že to vždycky bude vycházet z toho, jak se vyvíjí zápas. Pokud někdo nebude plnit v zápase svoji roli, bude hrát méně. Konkurence je tady velká, ale neviděl bych to špatně, naopak, znamená to, že musíte pracovat celý rok, jinak se na vaše místo posune někdo další,“ tvrdí Matěj Paulovič.

Jak by mohla vypadat sestava Pardubic

Will

Frodl

Košťálek-Musil

Čerešňák-Dvořák

Hrádek-Kolář

Vála

Hyka-Zohorna-Musil

Radil-Kousal-Rohlík

Cienciala-Poulíček-Říčka

Paulovič-Urban-Koffer/Matýs

tučně jsou označeni noví hráči

