Sedlák se vrací do NHL: Chci pomáhat a nezaclánět, z Rusů jsem zaskočený

Lukáš Sedlák v zápase s Lokomotivem Jaroslavl, do KHL se teoreticky může za rok vracet • Traktor Čeljabinsk

Lukáš Sedlák hrával v Columbusu a pak zamířil do KHL, nyní se na rok upsal čerstvému vítězi Stanley Cupu z Colorada • Profimedia.cz

Český útočník Lukáš Sedlák už vyhlíží štaci v Coloradu, se kterým podepsal smlouvu na rok. Hrozí mu však, že po vypršení kontraktu se bude muset vracet do KHL • Koláž iSport.cz

Pět let se Lukáš Sedlák pral v Americe, aby dostal šanci v Columbusu. Fajn, povedlo se. Odehrál tři sezony, jenže nakonec se všechno dostalo do bodu, kdy s ním klub lepil díry. Odešel na tři roky do Evropy, stal se hvězdou v KHL. A teď? Zpátky za moře, pardubická cesta padla. Plácnul si s Coloradem. „Nebudu nervózní, nebudu se bát hrát, abych něco nepokazil a nevypadl kvůli tomu ze sestavy,“ těší se. Mluvil i o pachuti, jak Čeljabinsk nedodržel dohodu. Může ho volat za rok zpět.

Mistrovství světa vynechal kvůli problémům s klíční kostí. Česko si ale stejně mělo užít, co Lukáš Sedlák dovede, plácl si s Pardubicemi. Ve 29 letech je na vrcholu, tři sezony zářil v KHL. Jenže to lákalo i kluby z NHL. Ve výsledku tak je útočník posilou Dynama, kterou svět vlastně neviděl. „Tak nějak,“ usmál se. Podepsal totiž roční smlouvu s Coloradem. Vrací se za moře v úplně jiné pozici, než když odcházel coby pracant Columbusu, se kterým se lepí díry.

Na sociálních sítích bylo vidět, že jste se na golfu fotil v dresu Pardubic. Máte ho aspoň doma v šuplíku?

„Kdepak, dres se pak hned vydražil, tak jsem ho ani nedostal.“

V Pardubicích hned věděli, že váš příchod nemusí dopadnout?

„Už od konce poslední sezony byly nějaké náznaky, že bych mohl podepsat smlouvu v NHL. Vedení Pardubic vědělo, že by se to mohlo dotáhnout a půjdu za moře. Nakonec to opravdu vyšlo.“

Před lety jste se dostal do kádru Columbusu jako draftovaný prospect, šanci jste si vyčekal na farmě. Teď jdete do Colorada jako zkušený chlap z Evropy. Bude teď boj o NHL jiný?

„Myslím si to, už jen z pohledu, jak všechno vnímám já. Nebudu nervózní, nebudu se bát hrát, abych něco nepokazil a nevypadl kvůli tomu ze sestavy. Nebo snad se nebudu bát.“ (usměje se)