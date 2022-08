Mueller si podmaňuje Vítkovice. Holaň mu hledá parťáka, ale taky varuje

Peter Mueller se rozhodl pro odchod z Komety do Vítkovic • Barbora Reichová (Sport)

Americký útočník Peter Mueller naskočil hned do prvního přípravného zápasu Vítkovic • ČTK / Pryček Vladimír

Byla to přestupová bomba léta. Peter Mueller z Komety do Vítkovic. Čtyřiatřicetiletý bombarďák, který za čtyři sezony v Brně nasázel 102 extraligových gólů. V průměru sbíral 0,53 branky a 1,15 bodů na zápas.

V podobném tempu chce pokračovat i ve Vítkovicích. S kým by mohl hrát? Jaký čas na ledě dostane? A kam by mohl Vítkovice spolu s dalšími posilami posunout? První odpovědi by mohlo naznačit i náročné turné ve Švýcarsku a Francii, kam Vítkovičtí v nejsilnějším možném složení vyrazili.

„Mužstvo je v tuhle chvíli víceméně uzavřené,“ říkal před odjezdem trenér Miloš Holaň s tím, že definitivní podoba kádru se pochopitelně může měnit až do uzavření přestupního termínu. „V hlavě už dvojice, trojice a případné souhry mám. Jsme ale ve zkušebním období a hledáme ideální složení.“