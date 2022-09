Synové legendy Klímy: oficiálně Češi. Jak je to s reprezentací? A co „ř“?

Tátovu kariéru v NHL znají z vyprávění, Kevin a Kelly Klímové se narodili, když Petr Klíma balil svoji zámořskou éru. Do nejlepší ligy světa se nedostali, tak vyrazili hrát hokej do Česka, teď už můžou říkat domů. Hradečtí útočníci k tomu mají i razítko, oba získali občanství, Kevin by nemusel mít úplně daleko k reprezentaci. Kdybyste ho někde potkali, poproste o „tři tisíce tři sta třicet tři stříbrných stříkaček.“ Budete koukat.

Narodili se na Floridě a postupně začali hrát hokej jako táta. Petr Klíma reprezentoval Československo, získal Stanley Cup s Edmontonem. Dvojčata Kevin s Kellym se do NHL nedostali a vlastně zvolili opačnou cestu než otec. On vyrazil hrát hokej do Ameriky, oni z Ameriky do Česka, jen nepotřebovali emigrovat. Po pár letech jsou z nich Češi i podle úředního lejstra.

„Máme za sebou první zápasy v Lize mistrů s papírem, jsem hlavně rád, že to klaplo. Cítili jsme se jako Češi, no a teď už to je tak i oficiálně,“ říká Kevin, který i velmi dobře ovládá český jazyk. Kelly se snaží taky, vždycky si byl jistější spíš v angličtině, ale i tohle se postupně vychytá.

Kevin se může chlubit jednou perličkou, má brilantní „ř“. Na zahájení sezony s partnery Mountfieldu HK taky klubový moderátor Tomáš Borovec líčil, jak ho zkoušel popichovat a trápil ho s jazykolamy. Tasil na něj, ať vypálí jednu divočinu: „Strč prst skrz krk.“

Klíma Borovce uzemnil. „Víte, co mi na to odpověděl? Tři tisíce tři sta třicet tři stříkaček.“ Útočník stál vedle něj, tak se hned chytil a spustil, že: „stříkalo přes tři tisíce tři sta třicet tři stříbrných střech.“

Co se týká vyřízení občanství