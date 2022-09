Éra po Varaďovi? Chemie i atmosféra jsou jiné, říká třinecký kapitán Vrána

Získali jste tři tituly v řadě, motivace vám nechybí?

„Čekal jsem tuto otázku (usmívá se). Určitě ne! Hrajeme proto, abychom vyhrávali. Všechny víc baví, když vyhráváme. Nikdo v šatně nemyslí na to, že máme tři tituly a stačí. Nastavení a profesionalita zůstávají, věříme v nejlepší výsledek na konci sezony. Kdyby to měl v kabině někdo nastavené jinak, tak nemá cenu, aby tady hrál. Motivace určitě nechybí.“

Co všechno se změnilo po dlouhé a úspěšné éře Václava Varadi?

„Je přirozené, že je to jiné. Každý člověk je jiný. Venca byl určitý typ trenéra, pan Moták je zase jiný. Nějaká změna tam je. V kabině je navíc pár nových hráčů, odešla spousta kluků, kteří tady byli delší dobu. Atmosféra a chemie je taky jiná. Ale jak jsem řekl - nastavení a chuť pracovat zůstává. Snažíme se, aby to pochopili i noví kluci. Že to tady fungovalo a funguje tak a tak. V tom se nic nemění.“

Varaďa byl hodně přísný kouč. Nehrozí po letech utahování šroubů, že si třeba jen podvědomě přece jenom trochu orazíte?

„Samozřejmě si člověk uvědomuje, že to tak bylo a je to trochu volnější. Ale víme, že nastavení fungovalo a snažíme si držet náš standard, jaký tady byl. Je úplně jedno, kdo by tady byl jako trenér. Máme to v sobě zabudované a charakter kluků je takový, že se snaží standard a morálku držet v tréninku, i v zápasech.“

To jste ukázal i na tiskové konferenci. Po zazvonění telefonu jste okamžitě hlásil, že to je pokuta za 500...

(usměje se) „Tohle u nás řídí Erik (Hrňa). Je pokladník, tohle je záležitost každé kabiny. Telefon v šatně na nesprávném místě a v nesprávný čas je za 500. Když přijdeme do práce, neměl by nikdo sedět na telefonu, necháváme je v suché šatně. Když někdo něco potřebuje, tak si to vyřídí tam.“

Varaďa vás, obrazně řečeno, naučil bránit. Trenér Moták chce být ofenzivnější. Jak to jako hráč a kapitán vnímáte?

„Já to vnímám tak, že bychom chtěli více do systému zapojit obránce. Aby byli mobilní a přecházeli s námi více do útoku. To zase neznamená, že to chceme celé překopat. Dříve jsme chtěli udržet beky vzadu a nepouštět je do velkých výletů. Něco tady fungovalo, hrajeme systém, který už dnes hrají všichni.“

Obrana je základ úspěchu, souhlasí?

„Jednoznačně, to si uvědomují všichni. Nepotřebujeme, aby se nám to říkalo. Kluci jsou dost zkušení, aby věděli, že obrana je základ. Ne každý zápas se dá otočit ze stavu 1:4. Od obrany všechno začíná. Můžeme být ofenzivnější, ale musíme myslet na to, že obrana musí fungovat.“

Což se vám zatím v přípravě a Lize mistrů moc nedaří, vyhráli jste jen tři zápasy z osmi.

„Přesilovky nebyly optimální, snažíme se na nich pracovat. Díváme se na ně, mluvíme o nich, snažíme se něco změnit. Věřím, že lepší proměňování šancí přijde. Vypracovali jsme si jich v zápasech hodně. Když jsme předváděli naši hru, tak jsme soupeře i v Lize mistrů přehrávali, což je pozitivní. Dokázali jsme je zatlačit a vytvářet si šance. Trochu šance zatím přehráváme, ale to je naše česká nátura, kdy místo tvrdého zakončení ještě vymýšlíme nějakou nahrávku. Zrovna my jsme to tak v létě měli, některé věci jsme mohli zjednodušit.“

V první formaci máte s Martinem Růžičkou nově na křídle Miloše Romana. Jaký je to ve vašich očích hráč?

„Miloš je velice pracovitý a šikovný kluk. Za dobu, co tady je, si prostor zaslouží. Já věřím, že mu budeme moct něco předat a on se od nás něco naučí. Zatím si myslím, že to funguje, ale pořád je na čem pracovat.“

