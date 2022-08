Trenér musí být autentický, říká Országh. Jak nahlíží na Varaďu a KHL?

Polský útočník Alan Lyszczarczyk nakouknul do třineckého kádru už v sezoně 2021/22, v dalším ročníku by měl extraligu hrávat pravidelněji • Aleš Krecl

Neznali se, nikdy spolu nepracovali. Teď před sebou mají největší výzvu, jakou lze v nadcházejícím extraligovém ročníku najít. Zdeněk Moták a Vladimír Országh mají v Třinci nahradit Václava Varaďu. Navázat na jeho úspěchy. Kdo z nich bude hodný, kdo zlý? Jak nahlíží na Varaďovu práci? Co říká na slovenské podpisy do KHL? Také o tom Vladimír Országh mluví v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Trenérem vlastně být ani nechtěl. Vladimír Országh (45), mistr světa z roku 2002, uvažoval o práci skauta nebo manažera. Přesto je v branži úspěšný. S Bánskou Bystricí vybojoval dva mistrovské tituly, pracoval u slovenské reprezentace, vedl Slovan Bratislava v ruské KHL a vyzkoušel si i českou extraligu v Litvínově. Se Zdeňkem Motákem mají přípravu za sebou, čeká je první ostrý test. Oceláři v pátek doma rozjedou Ligu mistrů, na úvod hostí Belfast.

Se Zdeňkem Motákem působíte oba hodně vyrovnaně a klidně. Kdo z vás bude na lavičce hodný a kdo zlý? Nějak si nedovedu představit, kdo z vás by ten zlý vlastně mohl být...

(zasměje se) „Klíčové je, aby byl trenér autentický. Jsem jaký jsem a jiný nebudu. Komunikace s hráči je velmi důležitá. Nemám problém zvýšit hlas, po někom zařvat, jít do konfliktu. Ale k tomu musí být důvod. Jen tak na někoho vykřikovat, abych zahrál zlého? Ne, trenér by měl být autentický. Nic jiného mi ani nedává smysl. Není to o tom, že budete po hráčích hulákat a křičet, ale o tom, co jim můžete nabídnout. Hráči nejsou hloupí a velmi rychle vás prokouknou. Aha - vykřikuje, ale vůbec neví, o čem mluví. Samozřejmě jsou dané mantinely, přes které hráče nepustíme. A vždycky to budeme my, kdo bude mít poslední slovo.“

Pan Vůjtek, se kterým jste pracoval u slovenské reprezentace, říkal, že umíte být hodně nekompromisní. Má pravdu?

„Snažím se být v určitých situacích. To jsou právě ty mantinely, o kterých se bavíme. Za ně hráče nepustím. Když se mi něco nelíbí, dám to znát. Tohle jsou právě situace, kdy můžete jít i do konfliktu. Ale