Ocelář Daňo v ráži na úvod Ligy mistrů: paráda v oslabení a pak i rvačka

Premiérový duel proti Belfastu si třinecký útočník Marko Daňo v Lize mistrů užil. Ostrý styl severoirských buldoků mu seděl, fanouškům Ocelářů se ukázal. Nejdřív se blýsknul parádní kličkou v oslabení a zlomovým gólem na 2:0, a pak se před bránou pustil do křížku se Scottem Conwayem. „Pořád nás osekávali, dávali krosčeky do zad. Když jsem před bránou znovu dostal krosček, tak jsem se s ním trochu chytil, no,“ usmíval se slovenský reprezentant. Třinec vyhrál 4:0, kromě Daňa se gólově prosadili Daniel Voženílek, Petr Vrána a Jan Zahradníček.

Jaký to pro vás byl střet s ostrovním hokejem?

„Náročný, začali aktivně, bruslili, dohrávali každý souboj. Byl to takový zámořský styl a chvíli jsme hledali recept, jak se s tím popasovat. Na začátku nás potrápili, dlouho drželi stav 1:0. Klobouk dolů před nimi, že se drželi tak dlouho. Nás držel Mazi (brankář Mazanec). Je třeba popracovat na přesilovkách, ale zvládli jsme to, to je důležité. Bereme body do tabulky.“

Zlomem byl váš gól ve 44. minutě na 2:0 v oslabení?

„Myslím, že ano. Oni se snažili vyrovnat v přesilovce a my jim z toho dali gól na 2:0. Tam se zápas zlomil. Od toho momentu jsme přebrali iniciativu a už jsme si to pohlídali. Celkově byl zápas takový neslaný, nemastný. Měli jsme hodně šancí, ale i hodně ztát puků. Musíme se do dalšího zápasu lépe připravit a mít větší klid na hokejkách.“

Váš gól byl parádní. V oslabení jste si prohodil soupeře a švihem zavěsil. Bylo vidět, že se na prohazovačku chystáte, je to tak?

(usměje se) „Už v první třetině jsem měl podobnou akci, byla z toho naše přesilovka. Potom ještě jednu. Káca (náhradní brankář Ondřej Kacetl) mi během reklamní pauzy přizvukoval, že z toho mám příště i zkusit vystřelit. Takže, když se mi potřetí naskytla šance na podobnou kličku, tak jsem z toho i vystřelil na bránu. I když už jsem moc nemohl. Naštěstí to padlo. Bek na mě chtěl vyskočit a já jsem věděl, že bude prostor buď mezi nohama, nebo pod hokejkou.“

Gólman Mazanec si při tomto gólu připsal asistenci, ukázal dobrou práci s hokejkou?

„On má dobrou práci s hokejkou. Často i v lize dával takové přihrávky v oslabení středem třeba až na druhou modrou. I na tréninku to dělá. Trochu jsem si na tu jeho přihrávku počkal. Viděl jsem, že jde za pukem a proto už jsem se až tak stoprocentně nevracel dozadu. (usměje se) Věřil jsem, že od něho puk projde.“

Mazanec si v závěru při soupeřově power play určitě dělal ambice i na gól do prázdné. Kdyby se mu to povedlo, oblékl by si pro příští zápas v Lize mistrů dres Top scorera...

(usměje se) „Měl si víc zakřičet na Zahryho (Zahradníčka), aby mu puk posunul za bránu a mohl střelu do prázdné vyzkoušet on. Možná v dalším zápase.“

V poslední třetině jste se pustil i do rvačky, byl jste při chuti?

„Měli zámořský styl, pořád osekávali, a když jste šel na střídačku, doprovázeli vás krosčeky do zad. Nepříjemný hokej. Když jsem před bránou znovu dostal krosček, tak jsem se s ním trochu chytil, no. Popasovali jsme se. Bylo z toho čtyři a čtyři, tým jsem neoslabil.“