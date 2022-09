Plzeň zůstává na nule. Umí si zavařit dost sama a potřebuje víc od Meyera

Kdybyste sledovali jen poslední třetinu plzeňské bitvy s Pardubicemi, budete z ní nadšeni. Šlápla do toho. Jenže je zde jedna podstatná vada, rozjela se až za stavu 0:3, nakonec padla 1:4 a většinu zápasu nastavovala hodně vlažnou tvář plnou chyb. Nebylo se co divit, že fans spustili několikrát pokřik, ať sestava bojuje za Plzeň. Tady seznam bodů, že Škodovce aktuálně skřípe a proč zůstává jako jediná zatím bez bodu.

Měkký Meyer

Uf, takhle by to nešlo. Nicolai Meyer se zatím jeví jako vyloženě nesoubojový hráč, ztrácí puky, neptřetrhne se, aby nějaký získal. Asi byste odpustili, kdyby ládoval góly, jenže to se taky neděje. Pokud nepřijde zásadní a rychlá změna, je v Plzni zbytečně. Působí, jako kdyby extraligu podcenil.