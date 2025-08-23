Vyrovnané čelo druhé ligy: Opava s Táborskem dotírají na Zbrojovku. Uspěl i Artis
Fotbalisté Opavy porazili doma v 7. kole druhé ligy Vlašim 3:1 a dál ztrácejí bod na vedoucí Zbrojovku Brno. Stejně je na tom Táborsko, které na svém stadionu zdolalo 2:1 Ústí nad Labem. Brněnský Artis si poradil s Kroměříží 2:1, nováček soutěže nadále čeká na první bod.
Opava rozhodla o výhře v rozmezí 28. až 33. minuty, kdy se prosadili Zálešák a Srubek. Za hosty snížil krátce po přestávce Michl, ale poslední slovo měl střídající bosenský záložník domácích Turanjanin.
Slezané v druholigové sezoně ještě neprohráli a naplno bodovali po dvou remízách. Středočeši vyhráli jediné z úvodních sedmi kol a jsou předposlední.
Táborsko poslal do vedení Matějka, po hodině hry se trefil Novák. Naděje Severočechů na bodový zisk vykřesal v 86. minutě Marquinho, stav už ale zůstal neměnný. Jihočeši vyhráli druhé kolo po sobě a jsou třetí o skóre za Opavou. Ústí zapsalo třetí prohru v řadě a na Opavu s Táborskem ztrácí tři body.
Artis se dočkal druhé výhry za sebou. Jeho góly obstarali Al-Mušajfrí a Pospíšil z penalty, za hosty z Kroměříže skóroval střídající Ovesný. Brněnský celek ztrácí na městského rivala Zbrojovku šest bodů, má však zápas k dobru. Hanácká Slavia prohrála i šestý zápas v druholigovém ročníku.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|7
|5
|1
|1
|18:7
|16
|2
Opava
|7
|4
|3
|0
|12:5
|15
|3
Táborsko
|7
|5
|0
|2
|13:8
|15
|4
Ústí
|7
|4
|0
|3
|14:10
|12
|5
Baník B
|6
|3
|2
|1
|13:8
|11
|6
Jihlava
|7
|3
|2
|2
|10:6
|11
|7
Žižkov
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|8
Artis
|6
|3
|1
|2
|8:12
|10
|9
Slavia B
|6
|3
|0
|3
|12:8
|9
|10
Příbram
|7
|3
|0
|4
|9:14
|9
|11
Sparta B
|7
|3
|0
|4
|5:10
|9
|12
Č. Budějovice
|7
|2
|2
|3
|6:14
|8
|13
Prostějov
|7
|2
|1
|4
|7:10
|7
|14
Chrudim
|6
|1
|2
|3
|9:12
|5
|15
Vlašim
|7
|1
|1
|5
|9:13
|4
|16
Kroměříž
|6
|0
|0
|6
|5:15
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup