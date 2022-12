NEJ Vítkovice v historii? Vůjtek chodí rád, tým velebí. Holaň dozrál, říká

Dlouhodobá část je přesně v polovině a do play off, kde se teprve rozhoduje o úspěchu či neúspěchu, stále daleko. Nicméně Vladimír Vůjtek starší se nijak netají tím, že na současné Vítkovice chodí rád. Když o svém bývalém klubu mluví, neříká oni. Ale my. Z ochozů si zápasy vyloženě užívá.

„Liga je vyrovnaná, krize může padnout na každého, ale našlápnuto máme opravdu dobře,“ říká Vůjtek. „Mám z toho opravdu velmi dobrý pocit. Tohle je mužstvo, které hraje ve všech řadách skvěle.“

V listopadu nebyl žádný z extraligových celků úspěšnější. Vítkovice ze sedmi zápasů vydolovaly 18 bodů. To je úspěšnost 85,7 %. A zdaleka to není jen o číslech. Z Holaňova týmu je znát zdravé sebevědomí, síla i kvalita.

Bodová maxima Vítkovic po 26 kolech 56 2022/23 51 2008/09 50 2010/11 49 2009/10

„Je pravda, že takové Vítkovice jsem málokdy zažil,“ neskrýval ani kapitán Lukáš Krenželok. Dlouho byl na marodce, parťáky sledoval pouze z ochozů. „Moc se mi líbilo, že ti kluci na ledě šli vždycky vyhrát! Že jsme měli nějakou marodku? Že chyběl Peter Mueller? Nevadí, jde se vyhrát! Alespoň takhle to na mě z hlediště působilo.“

Stejný pocit má i bývalý trenér Vladimír Vůjtek. Přitom se nijak netají tím, že v rozjezdu soutěže byl lehce skeptický. „Z prvních deseti zápasů jsme hráli osmkrát venku. Měl jsem obavy, že po takové sérii bude tým dole a s narušenou psychikou. Místo toho hrajeme ve špičce a předvádíme opravdu dobrý hokej.“

Proč? V prvé řadě je tým dobře poskládaný. Má hloubku. „Výborný brankář, to