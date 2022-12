Kýhos o práci v Brně: Majitel vytvořil skvělou značku, ale jde sám proti sobě

Proč Kometa tak často hýbe s trenérským štábem? „Libor Zábranský zachránil Kometu, vytvořil z ní skvělou značku a vynikající zábavu pro fanoušky. Ale jde sám proti sobě, když se neustále plete mezi trenéry,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium Vladimír Kýhos, někdejší trenér Komety, s níž vybojoval stříbro (2014) a bronz (2015).

S odvolaným Martinem Pešoutem jste v Brně dříve trénoval, platili jste za sehrannou dvojicí. Zarazilo vás jeho odvolání?

„Když jsem se dozvěděl, že jde Martin do Komety, ani jsem mu nevolal. Jen jsem mu na dálku popřál štěstí. Bylo mi jasné, že ho bude potřebovat. Co ho znám, vím, že je to výborný kluk a to samé trenér. V Karlových Varech odvedl hodně kvalitní práci. Jeho krok jsem chápal, chtěl se profesně posunout, ambice Komety a Varů jsou někde jinde. Libor ho taky z dřívějška znal, proto si ho k týmu přivedl. Druhá věc je způsob nastaveného pracovního prostředí v klubu.“

Souhlasíte, že trenérská práce v prestižní organizaci Komety je džob snů, ale zároveň velmi rizikové a složité zaměstnání?