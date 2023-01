Jágr na Hané bez šance. Zářil Plášek a gratuloval Přerovákům do Kanady

Čtyři týdny je na extraligové scéně v sezoně 2022/23, celkem pravidelně během té doby bodoval on i tým. Na páteční večer v Olomouci však bude chtít Jaromír Jágr co nejrychleji zapomenout, Kladno tam po bezkrevném výkonu naprosto zaslouženě padlo vysoko 2:6. Jágr začal v elitní Plekancově lajně, pak se přesunul do třetí Pytlíkovy. Zaujal jen strkanicí se Silvesterem Kuskem. Hvězdou utkání byl dvougólový Karel Plášek a Jiří Ondrušek, jenž poprvé v kariéře zapsal čtyři body.

Dorazil na něj vyprodaný zimák, všech 5500 sedaček mělo majitele. Jaromír Jágr nicméně tentokrát v „plecharéně“ nebyl kromě pozornosti tribun hlavním aktérem zápasu. Respektive tím, kdo hýbal jeho průběhem. Z ledu odcházel se sklopenou hlavou a dvěma zápornými body ve statistice plus/minus.

„Přijeli jsme sem asi vyučovat hokej a dopadlo to bramboračkou,“ shrnul trefně kladenský výkon Adam Kubík, který v závěru aspoň korigoval skóre a odmítnul potupného „kanára“ v podobě 0:6.

Rytíři inkasovali jak přes kopírák. Střela od modré a dorážka z předbrankového prostoru. „Ano, tam a na modré čáře jsme prohráli zápas,“ souhlasil jejich kouč Otakar Vejvoda.

Potěšil je tak akorát spoluhráč Jiří Ticháček, stříbrný reprezentant do 20 let. „S Jiříčkem ve dvojici hrál skvěle, přivítáme ho s radostí. A uvidíme, kolik bude schopen zaplatit do kasy,“ usmál se Kubík. Fandil, finále však nedokoukal. „Za stavu 0:1 jsem to vypnul a šel spát.“

Vejvoda, mistr světa z „dospělého“ šampionátu v roce 1996 ve Vídni, ocenil především cestu k medaili. „Dostali se k ní hokejem, ze kterého vyzařovalo sebevědomí. Kluci se prezentovali tak, jak se od mládežnických nároďáků vždycky očekávalo. To se mi líbilo nejvíc,“ chválil trenér.

Na domácí straně bylo radostných událostí víc. Ta zásadní? Mora přerušila sérii tří porážek způsobem, kterému zaplněné tribuny tleskaly. Malinkou kaňkou jsou dva zbytečné góly v závěru, ale tenhle detail nikdo neřešil. Podstatné jsou tři body a čtvrtá příčka v tabulce.

„Od začátku byla na hráčích patrná po těch minulých výsledcích menší nervozita, naštěstí jsme byli produktivní. Nedělali jsme moc chyb a hráli tak, jak jsme chtěli,“ cenil si kouč Hanáků Jan Tomajko. „Celý zápas jsme se drželi na nějakém levelu,“ dodal.

„Kohouti“ odehráli většinu duelu kvůli početné marodce na tři lajny, ale ve třetí třetině Tomajko dopřál extraligový debut i dvěma osmnáctiletým útočníkům, Michalu Tomečkovi a Marku Matašovskému. Rozdíl mezi nimi a Jágrem je 32 roků. „Hráli dobře, přidali se k ostatním. Máme kam sáhnout,“ podotkl spokojeně jejich šéf.

Stejná emoce panovala u forvarda Karla Pláška, neboť zapsal dvě trefy. A víte, kdy se naposledy z takové bilance radoval? Před dvěma lety za prvoligový Přerov taky proti Kladnu. „Hmm, pravda. Nevzpomněl jsem si na to, ale asi je to teda můj oblíbený soupeř,“ smála se posila ze zámoří.

Jiří Ondrušek byl na tom s produktivitou ještě lépe, zkušený bek poprvé v kariéře zaznamenal čtyři body za branku a tři přihrávky. Plášek byl nicméně hlavní tváří večera i díky tomu, že to není tak dlouho, co na mistrovství světa dvacítek nastoupil taky. Dokonce dvakrát: v letech 2019 a 2020. V obou případech čeští mladíci skončili ve čtvrtfinále, Plášek v devíti utkáních bral dvě asistence.

„Proto dobře vím, jakého super výsledku teď hoši dosáhli. Odehráli neskutečný turnaj. Fakt klobouk dolů,“ pokyvoval hlavou.

Nejen Kladno, ale i Olomouc měla v Kanadě zástupce. Se spoluhráčem Matoušem Menšíkem nicméně Plášek v kontaktu nebyl. „Ale někteří kluci asi jo. Já pogratuluji Přerovákům, ze kterých mám taky obrovskou radost,“ připomněl hanácké trio Tomáš Suchánek, Martin Ryšavý, Stanislav Svozil.

„Nebyla to náhoda, protože soupeře přehrávali. Naprosto si to zasloužili. Můžeme být na ně pyšni, protože došli ke stříbru skvělými výkony a kvalitní hrou,“ uzavřel Tomajko.

HRÁČI NA MS U20

Matouš Menšík

(Olomouc, útočník, 19 let)

na turnaji: 7 zápasů (1+1)

v plus/minus -1

průměrný ice time 10:16

v této extraligové sezoně

25 zápasů: (1+2)

v plus/minus +1

průměrný ice time 12:47

Jiří Ticháček

(Kladno, obránce, 19 let)

na turnaji: 7 zápasů (2+2)

plus/minus +10

ice time 17:31

v této extraligové sezoně

27 zápasů: (0+3)

plus/minus -17

ice time 16:45