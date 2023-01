Symbolika s Jágrem? Neberu to tak, říká Plekanec. S dresem si splnil sen

Kdo jiný by mu měl přihrát na památný gól než on? Byl to právě Tomáš Plekanec, kdo asistoval Jágrovi u jeho prvního extraligového gólu po padesátce. „Já na to takhle moc nekoukám. Samozřejmě klobouk dolů před ním,“ říkal kapitán Rytířů bez větších emocí. I proto, že Kladno nakonec s Plzní prohrálo 3:4, historické dresy s paní Poldi body nepřivály… Týmový lídr věří, že se mužstvo vrátí k poctivé práci, která je předtím nakopla na vítěznou vlnu.

S Rytíři to nevypadalo úplně dobře, prohrávali už o tři branky. Nakonec se díky stíhací jízdě dotáhli, ale pak se stejně radoval soupeř z Plzně. „Je to škoda,“ říkal 40letý veterán. „Zdramatizovali jsme to, ale prohrávali jsme 0:3, což nás stálo hrozně moc sil. Musíme si příště pohlídat začátek.“

Je to o to mrzutější, že jste hráli v historických dresech?

„Pro nás je víceméně každý zápas výroční. Potřebujeme v naší situaci vyhrát každé utkání. Je to škoda, že se nám to nepovedlo.“

Vnímal jste, že máte na sobě jiný dres než obvykle?

„Já jsem ještě jeden z mála, kdo si je pamatuje. Sice jsem v nich nehrál, ale chodil jsem na ligu, když se tady v nich hrálo. Byla to příjemná vzpomínka. Koukal jsem na to jako malý kluk a snil jsem o tom, že si v nich jednou za áčko zahraju. Což bylo příjemný. Škoda, že jsme k tomu nepřidali výhru.“

Jak byste popsal gól, na který jste přihrál Jágrovi čtrnáct sekund před koncem první třetiny?

„Věděl jsem, že je do konce málo času. Džegr na mě zařval, že jedeme ve dvou, i když jsem ho neviděl. Myslel jsem si, že tam někde pojede, takže jsem se to snažil prohodit přes obránce. Jsem rád, že to vyšlo. Dostali jsme se zpátky do hry, byl to důležitý gól, abychom ještě zabojovali o nějaký výsledek.“

Jste rád, že jste mu na první gól po padesátce přihrál právě vy?

„Já na to tak nekoukám… Hraje, takže byla otázka času, kdy ho dá. Škoda, že to nepomohlo k výhře.“

Bylo to symbolické, ne? Právě spolu jste toho v kariéře hodně zažili.

„Jak už jsem říkal, takhle to neberu. Samozřejmě, klobouk dolů před ním… V tolika letech hrát, připravovat se na zápasy. Ale pro nás v kabině už je to normální, že hraje. Spíš to víc řeší fanoušci.“

Jeho forma se zvedá, že?

„Je na ledě znát. Hlavně ta jeho síla v soubojích, pořád ho nikdo neodtlačí. V tomhle je ohromná pomoc. Pořád je vidět, že je platný. Je jenom na něm, jak dlouho chce hrát a v jaké pozici.“

Proti Plzni jste neproměnili přesilovky, v čem byl problém?

„Myslím, že jsme je hráli dobře, měli jsme tři čtyři dobré šance. Bohužel jsme gól nedali, takže jsme si při početních výhodách nepomohli. To byl jeden z důvodů, že jsme zápas nedokázali otočit na naši stranu.“

Jste sice poslední, ale je pozitivní, že tam není takový odstup? Pořád můžete hrát i o play off.

„Věřím tomu, že to bude vyrovnaný až do konce, takže musíme bojovat. A body trhat pro sebe. Ne je jako teď zbytečně odevzdat. Věřím, že zabereme.“

Poté, co jste si to všechno vyříkali v kabině, jste se zvedli, že? Měli jste šňůru tří vítězství, než jste padli s Plzní.

„Ty tři zápasy jsme tomu šli naproti, teď se to zase vrátilo tam, kde to bylo. Děláme zbytečné chyby. Předtím jsme detaily dodržovali o malinko víc, i díky tomu se štěstí přetočilo na naši stranu. Ale teď jsme si tím nepomohli. Dokud se nenaučíme dělat to zápas od zápasu, tak vyhrávat nebudeme.“

Zaregistroval jste, že o pauzách hrála v rámci výročního zápasu hudba z devadesátých let?

„Něco jsem si všimnul, i když v tom zápalu mi to nedošlo.“

