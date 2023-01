SESTŘIHY: Olomouc válcovala Kladno! Brno padlo, obrat Liberce proti Spartě

Třinec prohospodařil náskok, pak uspěl v prodloužení

Třinečtí hokejisté zdolali ve 35. kole extraligy na svém ledě Litvínov 3:2 v prodloužení, zápas rozhodl v čase 64:04 Andrej Nestrašil. Obhájce titul vedl už v sedmé minutě 2:0 po gólech Marka Daňa, který se dotáhl na lídra tabulky střelců a spoluhráče Martina Růžičku. Oba mají na kontě 19 tref. Hosté vyrovnali brankami Matúše Sukeľa a Andreje Kudrny. Verva prohrála popáté v řadě, během série získala dva body.

Daňo si podmanil minulý vzájemný zápas v Třinci, už v čase 7:17 měl na kontě hattrick, a také tentokrát mu patři úvod. Z rychlého výpadu po levé straně otevřel v páté minutě skóre a za 157 sekund zvýšil po pasu Hudáčka zpoza branky střelou z ostrého úhlu.

Litvínov se vrátil do hry v 11. minutě využitou přesilovou hrou. Od bruslí několika domácích hráčů se dostal puk v předbrankovém prostoru k Sukeľovi, který napoprvé promáchl, ale opakovaným pokusem překonal Mazance.

Hosté ožili a Abdul promarnil dvě šance. V brejku dva na jednoho ale ani nevystřelil a při druhé akci nepřehodil Mazancův beton. Na druhé straně předložil Havránek v přečíslení puk Hudáčkovi, který ale nepřelstil Godlu.

Zhruba v polovině utkání se k Chalupovi odrazil puk před odkrytou třineckou branku, ale v rychlosti jej netrefil ideálně. Vzápětí Oceláři prohýřili dvouminutovou přesilovou hru, během které zaujal Godla gentlemanským gestem. Z obou trestů uplynulo 21 sekund, když rozhodčí signalizoval vyloučení Marcinka za sekání do chráničů brankáře Litvínova, který ale přiznal, že nešlo o faul.

Godla byl za fair play hru odměněný, i díky obětavosti spoluhráčů přežil těžké chvilky a navíc jej ve třetí třetině dvakrát zachránila tyč po střelách Romana v oslabení a Voženílka.

To už platil stav 2:2, který zařídil ve 43. minutě individuální akcí Kudrna. Litvínov poté ještě neužitkoval dvacet sekund dlouhou přesilovku pět na tři. V prodloužení byl aktivnější Třinec. Hrehorčák ani Hudáček si ještě na Godlu nepřišli, ale v čase 64:04 rozhodl Nestrašil po průniku z levé strany.

Ohlasy trenérů

Vladimír Országh (Třinec): „Měli jsme dobrý začátek zápasu, ale jako by nám ty dva góly uškodily a dalších čtyřicet minut jsme se hledali. Nešly nám přesilovky, tam jsme ztráceli momentum a Litvínov neustále hrozil. Dostali jsme se zase do zápasu až za stavu 2:2, kdy jsme měli nějaké dobré šance. Prodloužení je nahoru dolů, vytvořili jsme nějaké příležitosti a dali gól. Zápas nebyl lehký a jsem rád, že jsme našli cestu k vítězství. Litvínov si ale minimálně bod za úsilí zasloužil.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „Přestože jsme velmi brzy prohrávali 0:2, tak si nemyslím, že bychom špatně vstoupili do utkání. Dvě inkasované branky nás trochu zastavily, padly po zbytečných hrubých chybách. Ve druhé třetině jsme ubránili oslabení tří na pět a troufám si říci, že šlo pro nás o klíčový moment z pohledu bodového zisku z horké půdy favorizovaného týmu. Jsme rádi, že jsme dali ve třetí třetině gól na 2:2. V prodloužení byli domácí lepším týmem, více drželi kotouč. Domácí mužstvo za to nemůže, ale za nás co předcházelo (vítězné) brance nebudu komentovat.“

Posily pomohly: Boleslav vyzrála na Brno

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v 35. kole extraligy pod vedením dočasného hlavního trenéra Petra Haken a asistenta Václava Pletky Brno 7:3. Zabrali tak po sérii pěti porážek, po kterých byl odvolán kouč Ladislav Čihák. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci k tomu přispěl obránce Martin Pláněk. Brňané prohráli devátý z posledních jedenácti duelů.

Mladá Boleslav nastoupila i s ofenzivními posilami Danielem Přibylem a Davidem Dvořáčkem ze Sparty a Kellym Klímou z Hradce Králové, na střídavý start z prvoligového Přerova se zařadil do sestavy Bruslaů obránce František Hrdinka.

Do první šance se dostal v 5. minutě Dvořáček, který při Závorově trestu ujel v oslabení, ale bekhendovým blafákem Čiliaka nepřekonal. S koncem přesilovky ale skórovali hosté. Raškovu střelu z hranice levého kruhu nešťastně tečoval do branky Štich.

V polovině první třetiny při Hollandově trestu vyrovnal tečí Lintuneimiho střely Najman. Za 27 sekund domácí otočili stav. Pýcha našel před brankou Fořta, který usměrnil puk za Čiliaka.

Ve 14. minutě vedl Středočeši už o dvě brany díky Přibylově teči Pláňkovy střely. Kometa se vrátila do hry 104 sekund před koncem první třetiny, kdy se z úniku prosadil Flek.

Hned na startu druhé části mohl odpovědět Söderlund, ale ztroskotal na Čiliakovi. Kometa se ubránila při Dufkově pobytu na trestné lavici a ve 26. minutě se dostal do sólového nájezdu Dvoráček, brněnského gólmana ale neprostřelil. Vzápětí se už ale domácí radovali po střele Pláňka, kterou tečoval za slovenského gólmana spoluhráč Koblížek.

Novotný si v oslabení za svůj vlastní faul poradil ve 33. minutě s Flekovým pokusem. Na druhé straně nevyžili možnost na snížení Kratochvíl a Kollár. Kometa se dočkala v přesilovce při Bernadově trestu, při kterém se trefil od modré čáry exmladoboleslavský Zbořil.

Na začátku závěrečného dějství mohl opět zvýšit Fořt. Na druhé straně se ocitl ve 45. minutě sám před Novotným Kollár, zakončení se mu však nepodařilo. Vzápětí se dočkal Bruslařský klub pojistky, když se z pravého kruhu trefil Pláněk. Zkorigovat stav mohl Holík, který zkoušel Novotného překvapit efektním zakončením s hokejkou mezi noha, ale neuspěl. V 55. minutě dovršil výsledek Šťastný, který po Fořtově střele doklepl puk do prázdné branky.

Ohlasy trenérů

Petr Haken (Mladá Boleslav): „Byla tam od nás obrovská chuť, nadšení, ale hlavně i poctivost, zodpovědnost a pohyb, který nás zdobil po celu dobu utkání. Myslím, že hráči si dnes zasloužili vyhrát. My jsme toho tolik neměnili. Byly to všechno maličkosti. Myslím, že hráči měli opravdu obrovskou chuť zápas zvládnout. I přesto, že jsme dostali první branku, tak bylo vidět, že důslednost a předbrankový prostor v našem podání se změnily. Byli jsme schopní hned nahazovat kotouče, tlačit se do brány. To si myslím, že rozhodlo.“

Patrik Martinec (Brno): „Utkání se rozhodlo v předbrankovém prostoru, kde jsme neměli absolutně žádný důraz. Dostali jsme tam pět gólů. Boleslav tam byl mnohem silnější a důraznější.“

Stezka vygumoval Motor a Vítkovice odváží tři body

Hokejisté Vítkovic vyhráli v zápase 35. kola extraligy v Českých Budějovicích 2:0 a porazila Motor i potřetí v sezoně. Čtvrté čisté konto udržel brankář Aleš Stezka, gól a asistenci si připsal Dominik Lakatoš. Jihočeši prohráli potřetí za sebou a i nadále jsou předposlední, Vítkovice jsou druhé.

Stezku rozchytal hned v úvodní minutě Hanzl bombou od modré čáry, na kotouč si brzy sáhl také domácí gólman Strmeň po střele Půčka. Jihočeši si vynutili faul Lakatoše, jenže v přesilovce nevymysleli vůbec nic.

Již při stejném počtu hráčů na ledě zahrozil zblízka Tomeček, ale skóre otevřel Lakatoš, jenž pálil zcela osamocený z prostoru mezi kruhy, kde jej ideálně našel Kotala. V závěru první části se prezentoval nebezpečným nápřahem od modré čáry Štencel, hokejisté Motoru se však trápili při zakládání útoků.

Také ve druhé přesilovce na začátku druhé části zůstali domácí bezradní. Ostravané neměli výraznou převahu, ale stačila jim jednoduchá akce a před polovinou základní hrací doby pohodlně zvýšili náskok. Zblízka se trefil Krenželok, kterého nepokryl přihlížející obránce Hovorka.

Následně byl vyloučen za zbytečný faul Hanzl a hosté v početní převaze dotlačili puk ze skrumáže do budějovické branky. Rozhodčí nejprve rozpažili, potom uznali gól na základě posouzení videa a nakonec ho odvolali po trenérské výzvě Jihočechů, kteří upozornili na bránění ve hře brankáři. Strmeň poté zachránil svůj tým při pokusu Krenželoka u pravé tyčky, na protější straně nevyužil šanci na snížení Hanzl.

Do třetí třetiny vstoupil Motor aktivně, z tlaku si vynutil faul vítkovického Kocha, ale znovu si nepomohl přesilovkou. Naději stále držel Strmeň, jenž zastavil nebezpečný pokus Půčka. Při další početní výhodě Budějovic už začali diváci nespokojeně pískat. Hráči se snažili, marně však hledali recept na prolomení pozorné defenzivy Vítkovic. Neujaly se pokusy Štencela od modré čáry ani Čachotského před brankovištěm. Dvě a půl minuty před sirénou zkusili Jihočeši power play, dlouhé obléhání však skončilo bez úspěchu.

Ohlasy trenérů

David Čermák (České Budějovice): „Ukázalo se rozdílné postavení týmů v tabulce. Celý zápas jsme byli za soupeřem pozadu, Vítkovice nás k ničemu nepustily. Nepomohli jsme si ani v přesilovkách, musíme se hodně zlepšit.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Byli jsme na zápas velice dobře připravení a podali jsme takticky vyspělý výkon. Dokázali jsme blokovat střely, byla to ukázka, jak mužstvo drží pospolu. Výborný Stezka dostal nulu jako dárek k narozeninám. Mohli jsme mít méně vyloučených, dávali jsme domácím zbytečně prostor ke snížení. Celkově musím hráče pochválit, tři body jsou zasloužené.“

Povolit, přitáhnout: Dynamo nakonec slaví

Hokejisté Pardubic vyhráli v utkání 35. kola extraligy nad Karlovými Vary 7:4. Dynamo jasně ovládlo úvodní třetinu 4:0, ale Energie zápas zdramatizovala, když během necelých sedmi minut druhé třetiny vstřelila tři góly. Vedoucí Pardubice vyhrály potřetí za sebou, Karlovy Vary naopak na dvě předchozí výhry nenavázaly. Hattrickem se pod výhru Východočechů podepsal Tomáš Vondáček, ještě na začátku sezony kapitán Energie.

Do sestavy Východočechů se vrátila čtveřice hráčů z marodky - Jan Kolář, Lukáš Radil, Matej Paulovič a Ondřej Rohlík. U prvního gólu Pardubic byl na ledě Radil, když v 5. minutě při pardubické přesilovce otevřel skóre Zohorna. Po necelé minutě se prosadil Vondráček, který podruhé překonal Habala a skóroval proti svému bývalému klubu.

Pardubičtí měli herně navrch, další šance nevyužili Adam Musil nebo Poulíček. Místo nich se uvedli dva obránci. Ve 13. minutě poslal Vála od modré čáry puk, který skončil až v brance Energie. V 18. minutě se pak střelou z prostoru kruhu prosadil Hrádek, jenž vstřelil první extraligový gól. Hosté chtěli situaci změnit trenérskou výzvou, jenže vzhledem k nefunkčnímu systému jim to nebylo umožněno.

První dvacetiminutovka byla jasnou záležitostí Pardubic, jenže Západočeši se po přestávce vrátili do hry. V brance Habala vystřídal Hamalčík, který v tomto ročníku chytá za prvoligový Šumperk. A jeho noví spoluhráči snížili postupně na 3:4 z pohledu Energie.

Ve 22. minutě nejprve po akci zpoza branky zakončil volný Hladonik. Po 72. vteřinách najel do útočného pásma Redlich a přesnou střelou zaskočil Willa. Trenéři Pardubic reagovali oddechovým časem. Z šancí na obou stranách se ujala jen ta ve 28. minutě, kterou Hladonik snížil na 4:3. Na druhé straně ujel protihráčům Rohlík, ale Hamalčík jeho střelu chytil.

Pardubicím se povedlo odskočit až ve třetí třetině. Ve 43. minutě hrálo Dynamo početní výhodu, během níž z pozice před brankou vstřelil Sedlák pátý gól Pardubic v utkání. O tři minuty později už to bylo pět jen o jednu branku, když se z otočky prosadil Beránek.

Hosté v 56. minutě rozehráli přesilovku, ale k puku se dostal Vondráček a samostatný nájezd vyřešil přesnou střelou k tyči. Energie už neskórovala, ještě jednou se navíc prosadil Vondráček a v závěrečné minutě zkompletoval hattrick.

Ohlasy trenérů

Richard Král (Pardubice): „Povedla se nám první třetina, měli jsme dobrý pohyb a soupeře přehrávali. Udělali jsme si náskok, ale samozřejmě věděli, co může přijít. Apelovali jsme na hráče, aby se to nezvrhlo do něčeho, že každý bude chtít dát gól. Bohužel jsme za tři minuty dvakrát inkasovali a dostali soupeře na koně. Do poslední minuty zápasu jsme se vlastně strachovali o výsledek. Musíme se poučit z toho, že i za stavu 4:0 je potřeba hrát pořád zodpovědně a normální hokej.“

David Bruk (Karlovy Vary): „První třetina se nám vůbec nepovedla, v Pardubicích už pak s tím výsledkem nejde nic dělat. Byla to katastrofa, domácí na nás vlétli. A prohrávat 0:4 po dvaceti minutách je velký problém. Potom se zase povedl vstup do třetiny nám, dostali jsme se na kontakt. Ve třetí třetině jsme měli s hrou problémy, ale i tak jsme si vytvářeli nějaké šance, určitá naděje tam byla. Za stavu 5:4 jsme věřili, že nám pomůže přesilová hra, která skončila špatně. Dostali jsme branku a veškerá snaha už byla pryč.“

Výbuch Kladna, nepomohl ani Jágr v první lajně

Hokejisté Olomouce deklasovali v 35. kole extraligy poslední Kladno 6:2 a uspěli po třech porážkách. Gól a tři asistence si připsal kapitán Jiří Ondrušek, dvě branky vstřelil Karel Plášek. Hosté se prosadili až za stavu 0:6. Olomouc se vrátila na čtvrté místo tabulky.

Hanáci se dostali do vedení už ve třetí minutě, kdy se v prostoru mezikruží dostal puk k Pláškovi, který využil zakrytého Brízgalova výhledu a zamířil přesně k tyči. Zhruba v polovině první třetině pak neuspěli ve velkých šancích domácí Kusko a hostující Indrák. Aktivnější domácí hráči zvýšili své vedení ještě během první třetiny, tvrdou střelou od modré čáry se prosadil Bambula.

Olomouc vstoupila lépe také do druhé třetiny a po Ondruškově nahození od modré čáry zvýšil na 3:0 dorážející Kusko. Čtvrtou branku poté přidal v přesilové hře po střele od modré čáry sám olomoucký kapitán a po jeho zásahu nahradil Brízgalu v brance Kladna Bow.

Jedničce Rytířů vydržela neprůstřelnost necelých osm minut, poté Bowa, znovu po Ondruškově nahození, překonal z dorážky Rutar. Kanadský gólman ale hosty několikrát podržel, když si poradil s šancemi Pláška a Orsavy.

Jako přes kopírák proběhl také vstup do třetí části Už po 62 sekundách hry totiž pokořil Bowa dorážející Plášek a svou druhou brankou v zápase poslal Olomouc do vedení 6:0.

V 44. minutě se první branky dočkalo také Kladno, po individuální akci se trefil do horního rohu Konrádovy branky Kubík a zaznamenal tak bod už v sedmém zápase v řadě.

V polovině třetí třetiny mohl navíc Kubík skórovat podruhé, jenže Konrád tentokrát vykopl svůj beton včas. Na konci olomoucké přesilové hry mohl přidat sedmou branku Bambula, ale jeho povedenou střelu zastavila horní tyč.

Kladno na konci třetí třetiny přece jen snížilo, když Slováčkovo nahození ze středního pásma překvapivě skončilo v olomoucké brance.

Ohlasy trenérů

Jan Tomajko (Olomouc): „Jsme rádi za tři body, protože jsme prohráli předchozí tři zápasy. Od začátku tam proto byla menší nervozita, ale naštěstí jsme byli v první třetině produktivní a to nás trošku uklidnilo. Nejdřív jsme dali gól z mezikruží a poté jsme sehráli dobře buly. Jsme samozřejmě rádi za dnešní produktivitu, ale zápas jsme zvládli hlavně skvěle defenzivně. Musím hráče pochválit, protože jsme dnes hráli přesně to, co jsme chtěli. Nedělali jsme téměř žádné chyby a v tom je asi největší plus tohoto zápasu.“

Otakar Vejvoda (Kladno): „Dnes jsme za Olomoucí zaostávali úplně ve všem. Olomouc byla lepší v bojovnosti, bruslení i samotné hře. Zápas jsme si prohráli u modré čáry a před brankou. Navíc jsme inkasovali z buly, na které jsme hráče připravovali. Gratuluji Olomouci k výhře, výkonu i dobré celoplošné hře, kterou my jsme tam vůbec neměli.“

Vedení 2:0 nestačilo, Liberec loupil na Spartě

Hokejisté Liberce obrali na třetí pokus poprvé v sezoně o body pražskou Spartu, když v utkání 35. extraligového kola vyhráli na ledě Pražanů 5:2. Zpočátku se přitom zdálo, že Sparta směřuje za čtvrtou výhrou v řadě, když vedla po první třetině 2:0. Pátý z posledních šesti zápasů ale vyhráli po obratu Bílí Tygři. Po dvou gólech dali v dresu Liberce Michal Birner a Tomáš Filippi, jenž přidal i asistenci. Tři body za nahrávky nastřádal další útočník vítězů Martin Faško-Rudáš.

V dresu Pražanů si odbyl premiéru útočník Pavel Kousal, čerstvá posila z Mladé Boleslavi. První dějství patřilo domácím. Ve čtvrté minutě prověřil Řepík pozornost gólmana Kváči, vzápětí zkusil domácí kapitán štěstí z otočky a moc nechybělo, aby strážce liberecké branky nachytal. Kotouč však skončil na bočním oblouku branky.

V sedmé minutě tak otevřel skóre Mikliš, když projektil ze své hokejky vyslal od postranního hrazení na branku přesně ve chvíli, kdy Kváčovi zaclonili výhled před brankovištěm projíždějící hráči. Ve 14. minutě minul zblízka Buchtele, na trestnou lavici však musel po chvilce Balinskis a Jandus šťastně tečovanou střelou zvýšil v početní výhodě na 2:0.

Od druhého dějství se však začala karta obracet. Brzké oslabení sice domácí přečkali bez úhony, ale krátce poté, co hříšník Kousal naskočil z trestné lavice zpět do hry, snížil Balinskis. Hosté ožili. Ve 35. minutě Melancon po skončení další přesilovky bombou z kruhu nepropálil Kováře, jenže Birnerovi se to o chvilku později podařilo a bylo vyrovnáno. Ještě krátce před koncem druhé části nedokázal Safin zblízka zakončit povedenou kombinační souhru Pražanů.

Sparta přes vyrovnané skóre nedokázala naskočit zpět do tempa ani ve třetí třetině. Po 47 sekundách navíc fauloval Řepík a Birner v přesilovce úspěšnou tečí dokonal obrat. Ve 46. minutě dorážel po Ordošově zakončení do odkryté branky Najman, Kovář mu však sebral radost z takřka jistého gólu a držel svůj tým na dostřel, jenže pouze dočasně.

Jen o chvilku později právě Kovář na chvilku povolil v koncentraci a signalizoval zakázané uvolnění hostů, jenže píšťalka nezazněla, Faško-Rudáš ihned přihrál před branku Filippimu a Severočeši vedli už 4:2. Na konci 54. minuty jim dal stejný střelec prakticky jistotu. Naději mohl vykřesat Erik Thorell, ale zazvonil jen na brankovou konstrukci.

Ohlasy trenérů

Hans Wallson (Sparta): „Co k tomu říct? Myslím, že jsme hráli dobře prvních dvacet minut, ale pak mi přišlo, že s prvním gólem Liberce jsme úplně ztratili energii. Liberec byl pak ve zbývajících 40 minutách lepší a myslím, že si zasloužil vyhrát. Ten výsledek odpovídá a já mohu soupeři jen pogratulovat. Tomášek nedohrál, ale abych byl upřímný, teď nevím, co s ním přesně je. Uvidíme zítra.“

Patrik Augusta (Liberec): „Jsme samozřejmě spokojení s výsledkem i předvedenou hrou, hlavně ve druhé a třetí třetině. V té první na nás soupeř vlítnul, dostal nás pod tlak a odskočil na dva góly i trošku šťastnými střelami, což nás malinko zabrzdilo. Ale ve druhé třetině jsme do toho šli s tím, že to utkání můžeme obrátit, což se nám nakonec také podařilo. Líbil se mi náš pohyb, naše nasazení, myslím, že jsme dělali soupeři velké problémy forčekinkem. V posledních deseti minutách se to všechno odráželo k nám, jak to tak v těchto utkáních chodí. Jsme spokojení s výhrou.“

