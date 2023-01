TOP 10 českých koučů: Pešán vyhlíží úspěch, svéráz Rulík. Do repre rostou...

Kdo je nejlepší český kouč a kteří se vejdou do TOP10 podle deníku Sport? • FOTO: Koláž iSport.cz Trenérské řemeslo je těžké. Vyhrajete pár zápasů a zásluhy připadnou hráčům. Logicky, to oni bojují na ledě. Ale pak přijde série proher a bez varování jste vyhozen, protože jste nedokázal tým nabudit, vyladit, ukočírovat... Přesto má Česko (i v zahraničí) několik hokejových koučů, kteří dlouhodobě vykazují skvělé výsledky. Redakce deníku Sport vybrala desítku těch nejlepších a seřadila je až po nejlepšího. Kdo žebříčku kraluje a kdo zraje pro národní tým?

10. Pavel ROSA věk: 45 let klub: Fribourg/Gottéron Největší úspěchy: vítězství v základní části švýcarské NL (2022) Trenér mimo dosah českého radaru, o němž dobře vědí jen hluboce zainteresovaní. Ale to se jednou jistě změní. Pavel Rosa procestoval s hokejem celý svět, je ovlivněný zámořím i širokou škálou evropské školy. Působil prakticky všude. Ve Švýcarsku se přes kvalitní práci s mládeží dostal až k áčku Fribourgu, kde má velmi silné kompetence. Nemusí to trvat dlouho a může se stát oficiálním hlavním koučem špičkového týmu NL. Což je pro drtivou většinu zdejších odborníků zcela nedosažitelná meta. Určitě adept pro roli v národním mužstvu. Pavel Rosa (na reprezentačním srazu v roce 2004) si zahrál v několika zemích, teď trénuje ve Švýcarsku • Foto Michal Beránek (Sport)

9. Josef JANDAČ věk: 54 let klub: bez angažmá největší úspěchy: finále extraligy se Spartou (2016, 2022), bronz v extralize (2008, 2011, 2014, 2021), jako asistent zlato na MS (2010) V minulé sezoně dovedl Josef Jandač Spartu podruhé do finále, pak se stáhnul, že si od trénování odpočine. Ale pracuje dál, byl i na trenérském semináři pořádaném NHL a stal se zákulisním hráčem. Během turbulencí ve Spartě se nepřidal k Miloslavu Hořavovi, doporučoval však Václava Prospala a snad Jiřího Kalouse. Jako asistent Vladimíra Růžičky pomohl k titulu na MS 2010, nemá sice pověst vítěze, ovšem stále je ceněn vysoko. Coby hlavní kouč reprezentaci k úspěchu nedovedl, neuspěl v KHL a v extralize zůstal pod vrcholem. Dotáhl tažení Liberce a Budějovic za postupem mezi elitu. Trenér Josef Jandač na střídačce Sparty během šestého finále play off • Foto Pavel Mazáč / Sport

8. Zdeněk MOTÁK věk: 58 let klub: Oceláři Třinec největší úspěchy: finále s Vítkovicemi (2012, jako asistent), 6. místo s Olomoucí (2019) Předností či největší zbraní Zdeňka Motáka je rozvaha, klid, nulové sklony k panice či k povyšování se nad hráči. Tahle klidná síla toho ví skutečně hodně o tom, z jakých ingrediencí se skládá poctivý výkon. Dobře ví, že to nejsou jen data z počítače. Hodně díky jeho fortelu se Olomouc dostala do povědomí jako nepoddajný tým bez hvězd, ovšem plný houževnatých pracantů oddaných kolektivnímu dílu. Loni v létě se dočkal pocty, když dostal na starost Oceláře po Václavu Varaďovi. Rozkoukal se a úřaduje. Může solit medaile jako na běžícím pásu. Třinecký kouč Zdeněk Moták diskutuje se sudím • Foto ČTK / Taneček David

7. Miloš HOLAŇ věk: 51 let klub: Vítkovice Ridera největší úspěchy: čtvrtfinále play off (2010, 2018, 2022) Jeho srdeční záležitostí jsou Vítkovice, kde vyrostl a kam se v prosinci 2020 po 16 letech jako hlavní kouč vrátil. Bývalý skvělý obránce, cílevědomý a učenlivý trenér, který trpěl tím, že mnozí svěřenci tak dobří nejsou. Jeho současná štace je zatím nejdelší. Miloš Holaň předčasně skončil napoprvé ve Vítkovicích, ve Spartě, Mladé Boleslavi i Pardubicích, které nejprve zachránil mezi elitou a pak dovedl do čtvrtfinále. Mezitím prošel lán světa. Má zkušenosti, větší nadhled, náročný a ambiciózní je pořád, možná víc. Po 10. místu a loňském čtvrtfinále Vítkovice rázem vypadají jako tajný favorit. Miloš Holaň podepsal s Vítkovicemi novou, dvouletou smlouvu • Foto HC Vítkovice Ridera

6. Filip PEŠÁN věk: 45 let klub: bez angažmá největší úspěchy: titul s Libercem (2016), finále s Libercem (2017, 2019), Prezidentský pohár (2016, 2017, 2019), semifinále MS U20 (2018) Byť má za sebou nevydařené angažmá u národního týmu a nepříliš povedenou štaci ve švýcarském Ajoie, Filip Pešán stále platí za schopného a erudovaného kouče. Trénovat by mohl už nyní, ale pořád se ocitá v poměrně komfortní situaci, kdy nemusí brát všechna neznámá čísla. Zároveň je pravdou, že pro jeho trenérskou budoucnost je žádoucí, aby hned to příští zaměstnání dopadlo úspěšně. Za oponou se pořád mluví o možném návratu do Liberce, je však otázkou, zda po comebacku baží i majitel Petr Syrovátko. Názory na to byly v nedávné minulosti protichůdné. Liberec - Sparta: Jalonen si popovídal se svým předchůdcem u národního týmu Filipem Pešánem Video se připravuje ...

5. Martin STRAKA věk: 50 let klub: Škoda Plzeň největší úspěchy: 3. místo v extralize s Plzní (2018) Začátkem sezony sestoupil z kanceláře opět na střídačku. Hlavní zodpovědnost má Petr Kořínek, ale i Strakovy podněty mají podíl na tom, že tým se vrátil do lepší části tabulky, aniž by se bál dát šanci talentům. Největší úspěchy měl Martin Straka jako hráč. Olympijský vítěz, mistr světa, extraligový titul. Za jeho panování v Plzni neměl klub se skromnějším rozpočtem starosti se záchranou a pokaždé postoupil do play off. U reprezentace patřil do Pešánova štábu na MS 2021 a poslední olympiádě. Nebýt takový diplomat a nemít tolik práce s klubem, hlavní roli by zvládl sám. Plzeňská střídačka během utkání s pražskou Spartou, Martin Straka vlevo nahoře • Foto Pavel Mazáč / Sport

4. Pavel GROSS věk: 54 let klub: bez angažmá největší úspěchy: titul v DEL s Mannheimem (2019), finále DEL (2011, 2016, 2017) Jakmile v nejvyšší německé soutěži Pavel Gross ukončil hráčskou dráhu, vrhnul se na trenérské řemeslo. A dobře udělal. Přes Frankfurt (2005-08) a Wolfsburg (2008-18) se ústecký rodák a někdejší útočník Sparty vyšvihl do Mannheimu, což je v DEL jedna z nejsilnějších značek. Měl velký vliv na návrat tradičního klubu do německé ligové špičky, na jaře 2019 s Adlerem vybojoval titul. Po slabších výsledcích v sezoně 2021/22 byl v březnu minulého roku odvolán. Koketoval s prací u Kariho Jalonena u národního mužstva, k dohodě ovšem nedošlo. Nyní je bez angažmá. Český trenér Mannheimu Pavel Gross • Foto Profimedia.cz

3. Radim RULÍK věk: 57 let klub: Dynamo Pardubice největší úspěchy: extraligový titul s Litvínovem (2015), stříbro na MS U20 (2023), jako asistent zlato na MS (2005) a zlato na MS U20 (2000) Po senzačním stříbru dvacítky vzpomínali juniorští šampioni z roku 2000, jak to tehdy Radim Rulík zvládal a jak za ním šli. Byl asistentem Jaroslava Holíka, pak šel do Omsku s Ivanem Hlinkou, který by si taky nepřibalil každého. Pracoval i dalšími velkými trenéry jako Vladimír Růžička či Miloslav Hořava, zažil zlaté MS ve Vídni 2005, titul s Litvínovem, vzestup s Mladou Boleslaví, ale i povinné sledování TV přenosů po vyřazení z play off se Spartou. Jako vládce střídačky se nejvíc předvedl u dvacítky, teď má v Pardubicích před sebou další velkou výzvu. Dozrál i pro reprezentaci. Radimu Rulík se s částí stříbrného týmu vrátil do Česka • Foto Michal Beránek/Sport

2. Miloslav HOŘAVA věk: 61 let klub: Sparta Praha největší úspěchy: extraligový titul s Litvínovem (2015), finále se Spartou (2022), bronz se Spartou (2021), semifinále se Znojmem (2006) V prostředí českého hokeje platí za svéráznou figuru. Každý s ním nevyjde. Což ovšem neznamená, že na vině je on. Jen se zkrátka nepotřebuje vybavovat a ztrácet čas s každým. Pro ty, kdo pracovali na nejvyšší úrovni a působili i ve světě, je Miloslav Hořava koučem par excellence. Vyžaduje náležitý přístup, absolutní profesionalismus, je však tvrdý i sám k sobě. Pokud získá pocit, že se jeho mise naplnila, jde o dům dál. Nebo jen do svého. To samé v případě, že necítí adekvátní odezvu z druhé strany. Nepřetahuje strunu. Dělá s těmi, kteří mu za to stojí. Takhle Miloslav Hořava gratuloval po jarním finále Václavu Varaďovi k titulu • Foto Pavel Mazáč (Sport)