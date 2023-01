Výměny trenérů (ne)pomohly: Hořava ve Spartě vyvětral. Sešup Komety, ale...

Kterým týmům pomohly výměny trenérů a kde se spíše minuly účinkem? • FOTO: Koláž iSport.cz Všude vyrazili kupředu, jen na Kometě zařadili zpátečku. Řeč je o úspěšnosti trenérských výměn v průběhu extraligové sezony. Prakticky všude si polepšili, zdaleka nejvíc na Spartě, kde nástup Miloslava Hořavy a jeho švédského parťáka Hanse Wallsona přinesl ohromující úspěšnost 86 procent. Ovšem pozor, každý případ je jiný a specifický. Což platí zejména pro Kometu, která jako jediná zůstává v minusových hodnotách po vyhazovu Martina Pešouta, ovšem v posledních kolech začíná zabírat. Jak výměny zafungovaly?

KOMETA: Vůbec. Ale… Úspěšnost dvojice Pešout, Horáček: 47 %

- 8. místo, 38 z 81 bodů, skóre 68:78 (změna trenérů 12. prosince) Úspěšnost trojice P. Martinec, Modrý, Horáček: 38 %

Sešup po odvolání Martina Pešouta byl až zarážející. Impuls po změně veškerý žádný, Kometa prožila týdny, které by klubový kronikář nejraději vymazal. Přišel pád až na třináctou příčku a s ním i strach o potupný sesuv ještě níž. Na druhou stranu, i z takhle podivného ročníku se dá leccos vyždímat. Poslední tři odehraná kola ukazují na to, že Kometa není mrtvá a že to ještě zkusí. Pacient se postupně probouzí, pomalu začíná dýchat sám. Noví trenéři si s týmem zřejmě konečně vysvětlili, kudy by mohla vést cesta. Nutností je samozřejmě vynikající forma gólmana a schopnosti speciálních týmů. Obojí je pro Brno otázkou života a smrti, hru pět na pět má totiž jen průměrnou.

ČESKÉ BUDĚJOVICE: Minimálně Úspěšnost trojice Modrý, Čermák, Fousek: 38 %

- 13. místo, 33 z 87 bodů, skóre 68:83 (změna trenérů 24. prosince) Úspěšnost trojice Čermák, Fousek, Novotný: 43 %

Tenhle kapřík nechutnal, samá kost. Jaroslav Modrý dostal od nadřízených neobvyklý dárek pod vánoční stromek, když vedení Motoru přestalo věřit, že progres pod bronzovým koučem skutečně přijde. Tým se lehce nadechl, nicméně pak se opakovaně vrátil ke starým představením. Hlavně venku, kde je to jedna velká bída. Pětiprocentní zlepšení je nicotné. Pechově skvadře hlavně doma nejde upřít bojovnost, Motor však potřebuje nutně od všech čtyř formací, aby si splnily to svoje. Což vychází méněkrát, než by se všem na jihu líbilo. Tenhle tým drží nad vodou veteráni, na které výkonem skoro nikdo netlačí. Budoucnost Budějovic v extralize je velmi ožehavé téma.

MLADÁ BOLESLAV: Trochu Úspěšnost dvojice Čihák, Haken: 40 %

- 12. místo, 40 z 99 bodů, skóre 63:79 (změna trenérů 4. 1.) Úspěšnost trojice Kalous, Haken, Pletka: 50 %

V Mladé Boleslavi nikdy nebylo tak špatně, aby hráči zezelenali do podoby klubových barev. Ne, o pád na barážovou příčku tu nejde, avšak i ve Viničné ulici už si prožili množství bezesných nocí. Po jedné takové vyhodili Ladislava Čiháka, kterého si sem původně brali s představou mnohaletého působení. Nejde říci, že by se risk nevyplatil. Hra Bruslařů je pod Jiřím Kalousem svěžejší, ofenzivní utrápenost pominula, k čemuž pomohla i solidní úspěšnost trejdů a nástup čerstvých akvizic. Nový trenérský štáb byl u osmi obodovaných utkání z deseti, doteď však musí Bruslaře štvát nesmyslně ztracený páteční zápas v Budějovicích. Být devátý nebo jedenáctý je sakra rozdíl.

LITVÍNOV: Dobře Úspěšnost trojice Růžička, Mlejnek, Branda: 21 %

- 14. místo, 9 z 42 bodů, skóre 32:48 (změna trenérů 25. 10.) Úspěšnost trojice Mlejnek, Reichel, Kočí: 48 %

Začali velmi zle. Zbytečně prohraná utkání, náhlé kolapsy, těžko vysvětlitelné chyby a před Hlinkův stadion dorazilo bláto už během října. Trenérská výměna hbitě pomohla, Růžičkův asistent Karel Mlejnek naordinoval herní styl, jenž je Krušnohorcům bližší. Na druhou stranu, hluchých míst najdete pořád celkem dost a tak platí, že tenhle celek je dosti nevyzpytatelný. Nikdy nevíte… Potenciál v něm dřímá, jednou za čas vytryskne do oblak jako při masakru 8:1 na Hané. Ale se stabilitou vysoké úrovně hry mají na severu potíže. Černožlutí nutně potřebují, aby gólmanu Šimonu Zajíčkovi vydrželo výtečné období. S touto podporou by měli do předkola proskočit.

PLZEŇ: Velmi dobře Úspěšnost dvojíce Říha, Baďouček: 0 %

- 12. místo, 0 ze 6 bodů, skóre 3:6 (změna trenérů 19. 9.) Úspěšnost dvojice Kořínek, Bombic: 52 %

Oproti ostatním v podstatě začali sezonu až po druhém kole, kdy z klubu vypoklonkovali Miloše Říhu s Václavem Baďoučkem. Boss Martin Straka instaloval k týmu plzeňského patriota Petra Kořínka, aby se na střídačku posléze sám dostavil. Mix nedocenitelných hráčských, ale už i trenérských zkušeností vynesl bojovnou a obětavou družinu mezi to lepší, co extraliga nabízí. A proč to neříci napřímo: tam, kde by vzhledem k výši rozpočtu neměla správně být. Indiáni mají dobře postavený a soudržný tým na play off, v něm se chystají řádně pozlobit. Při troše štěstí a udržení válečnického módu mohou proniknout možná až do semifinále. Zbraněmi na to disponují.