Hradecký Pilař si vynadal v přímém přenosu: Teď bych použil jiné slovo

Potichu se vydrápal vysoko. Hradec v pondělí porazil Třinec 4:3, vyhrál pošesté v řadě a je bod od první čtyřky. Klíčová zpráva ale taky je, že se Mountfield postupně mění. Využívá šance. Nedrbe si hlavu, kdo a co měl proměnit. Střílí, skóruje, vítězí. Od konce ledna je daleko nebezpečnější. „Proměňujeme šance, což je znát. Dáváme góly, netrápíme se v koncovce. Doufám, že se nás tohle ještě bude chvíli držet,“ poznamenal útočník Radek Pilař.

Měl i zajímavý televizní rozhovor pro O2 TV. O první přestávce zápasu s Třincem z něj sálaly velké emoce. Za prvé, při prvním střídání otevřel skóre. Hodně sladký moment, když se vracíte z marodky! Za druhé, byl na sebe naštvaný, že ho trefil puk při soupeřově gólu. „Tam jsem to zase posr***,“ bezelstně vypálil do přímého přenosu. „No, počítám, že si asi něco vyslechnu,“ rozesmál se Pilař po utkání. „Byl jsem po první třetině vyhecovaný, těch okamžiků tam bylo dost. Teď bych použil asi jiné slovo. Tamto bych vynechal,“ vykládal ještě s úsměvem.

Hradec Králové - Třinec. Pilař poslal domácí do vedení 1:0 Video se připravuje ...

Pikantní je, že v pátek se s Třincem potká Hradec znovu. Změní se jen stadiony, příště v království Ocelářů. „Spíš budeme rozebírat nás a naše chyby, než nějak víc soupeře. Možná se tam malinko přenese napětí z pondělního zápasu,“ zamyslel se Pilař. Ano, teď se hrálo místy tak tvrdě, jako kdyby se nekonalo už žádné zítra. „Určitý lidi tam byli trochu na ostří nože,“ doplnil hradecký útočník. Když padla otázka, zda myslí třineckého Daniela Voženílka? Zazubil se: „Jo, třeba.“

Nachystejte se v pátek na pokračování tvrdé bitvy. „Třinec je čtvrtý, my jsme bod za ním a před námi zbývá sedm zápasů. Nejsme jediní, kdo by si na čtyřku chtěl sáhnout,“ dobře si uvědomuje Pilař, že Oceláře nahání ještě Liberec a Olomouc. Každé zakopnutí teď zabolí. Uhrát si první čtyřku, mít dopředu jisté čtvrtfinále, to je solidní lákadlo. „Všechno je hlavně o nás, jak sehrajeme zbývající zápasy,“ ještě prohlásil Pilař.

Mountfield HK Vše o klubu ZDE HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE