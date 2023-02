Okuliar a spol. řádili, extraligu čeká drama. Rozjela se honba na Třinec

Těšte se, rozjela se mela o čtyřku. Aby Pardubice pustily první místo? Asi by musely už všechno odehrát bez brankáře. Ale na čele se stejně jedna velká zápletka rodí. Třinec drží i po prohře v Hradci 3:4 místenku pro čtvrtfinále. Jenže Mountfield ho ve výjimečně kvalitní bitvě stáhl jen na bod. Do konce základní části chybí sedm zápasů, ve frontě čekají i Liberec s Olomoucí. Bavte se!

Nasajete vzduch a cítíte známý pach: takhle voní play off! Na konci základní části pořád vidíte ještě dost „obyčejných“ zápasů, ale v Hradci šlo o hodně. Třinec se mohl ukotvit v první čtyřce, nacpat pod sebe traverzu. Tříčlenné komando pronásledovatelů táhne ale právě Mountfield.

Vyhrál, vtáhl Oceláře do divoké koncovky. Takže? On, Liberec a Olomouc mají velkou chuť poslat třineckou fabriku na tituly do předkola.

„Hraje se o dost,“ přikývl hradecký útočník Oliver Okuliar. „Kdo se procpe do čtyřky, dostane před čtvrtfinále poměrně velký čas na odpočinek. Tohle už byl zápas, který vidíte ve vyřazovací fázi,“ užíval si velký večer Okuliar.

Stejné hlášky padaly i od trenérů. Jako když sledujete sérii, kdy mají soupeři mezi sebou nevyřízené účty, rozehrané příběhy a dobře si uvědomují, že přituhuje. Třinec hlavně musí řešit bubáka. Před reprezentační pauzou ho trápily virózy a marodka. Jenže ať hledáte důvody kdekoliv, prohrává. Na své poměry dost. V Hradci padl posedmé z posledních devíti střetnutí. A jak se vytáhl do první čtyřky, teď mu hrozí, že ji opustí.

Mountfieldu se vrátili do hry tři pacienti a všichni dali gól. Trefili se Radek Pilař, Marek Zachar i Oliver Okuliar. „Bůhví, co bude ve středu, snad nešlo jen o nějakou falešnou formu. Základní je pracovat pro tým, musíme makat. O nic jiného teď nejde,“ ubezpečoval Okuliar.

V čem byl zápas tak výjimečný? Nasazením a vlastně celou dějovou linkou. Nejdřív nabídl bláznivý úvod. Gól sem, gól tam. Po chvíli zase. Za necelých devět minut vystřelil výsledek na 2:2. Divočina ale rychle odezněla, brzy se dostavila na plac důležitost bitvy. K tomu i emoce, půtky, pořvávání na bandu ve druhém dresu.

Jakub Lev v jednu chvíli rozjel rétorické cvičení s Danielem Voženílkem. Když sok odcouval na střídačku, hned se poštěkal s Patrikem Hrehorčákem. Marko Daňo, jeden z nejnebezpečnějších borců extraligy? Dostal se k jedné špičkové střele, kterou Henri Kiviaho vytáhl jen díky tomu, že se dobře postavil. Na šupu třineckého snajpra neměl nárok reagovat. Daňo se ale taky porval s Petrem Kalinou.

Když hrajete proti Mountfieldu, musíte mít na paměti, že vás čeká závod F1. Pokud na chvíli zapomenete, může vás chvilková nepozornost kousnout do zadnice. Tady je malá ukázka: brankář Marek Mazanec zvedá ruku, Martin Marinčin poklidně dojíždí kotouč. Jenže se před ním najednou zjeví Marek Zachar, u puku je první, stihne vystřelit. Mazanec tak tak zaklapnul závoru.

Remízový stav rozsekl Okuliar. Nejdřív dal gól na 3:2, čtvrtou trefu nachystal pro Zachara. Třinecký bek Adam Smith po příchodu z ECHL poznal, že v extralize musí přidat. Už ve druhé třetině ho vykoupal Ethan Werek. Před rozhodující trefou mu puk pro Zachara ukradl Okuliar.

Hradec se docvakl bod za Třinec. V pátek čekejte pokračování na ledě Ocelářů, oba se potkají znovu. „Čtyřce jsme blízko i daleko. Když řeknu, že se soustředíme jen na příští zápas, není to fráze. Hrajeme na čtyři pětky, každý ví, co má dělat, jakou má roli. Třinec má lepší individuality, my musíme makat,“ zahlásil ještě Okuliar.

