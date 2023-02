Varování pro Pardubice. Přechod do vlažného módu musí rychle řešit

BLOG PAVLA RYŠAVÉHO | Nepřipomínají tým, který je už vyladěný na play off a klepete se, když vidíte ceduli Pardubice. Není k tomu důvod. Jasně, první místo a náskok 12 bodů na druhou pozici asi hřeje. Logicky vám trochu z výkonu ubere, chybí tlak, že musíte. Nejde pořádat krasojízdu večer, co večer. Ale stejně zaráží, jak si Pardubice poslední dobou počínají. Dost chyb, vlažné rozjezdy, hodně faulů? V téhle fázi sezony by se měly prezentovat jinak.

Proti Vítkovicím jste vlastně viděli jednu opravdu extrémně silnou pardubickou pasáž. Ve druhé třetině se rozjel velký vichr, stupňovala se převaha. Jednou ji velkým závarem vyšroubovala do vysokých hodnot Zohornova formace. Lukáš Klimeš sebral rychlým skokem k pravé tyči jasný gól. Peter Čerešňák snížil na 1:2, Sedlák s Hykou hýřili aktivitou a... A to bylo vlastně všechno.

Stane se. Prohrajete. Jenže problém je, jak se tým prezentuje. Už v Českých Budějovicích působil, že zápas zvládne v pohodovějším tempu. Nakonec se Dynamo postupně zlepšilo a slaboučký Motor se navíc sám sesypal. Výhra 7:3 realitě neodpovídala. Když proti Dynamu stál konkurenceschopný soupeř? S Vítkovicemi vlastně ani moc nehnulo, že se Pardubice rozkývaly. Přežily tlak a dál pracovaly, aby šel zápas na jejich stranu.

Tohle může být i scénář play off. Soupeř se nesesype sám, dobře si uvědomí, jaké síle čelí, nachystá se. Půjde po Lukáši Sedlákovi, zkusí ho rozhodit. Spíš se zatáhne, než aby napadal nějak bláznivě. Pokud Pardubice nepřestanou produkovat zbytečné fauly a nevymáčknou se od prvního střídání? Může je čekat dost krušný březen. Hlavně už pak žádný duben.

Zápas s Vítkovicemi nebyl jednou výjimkou, ze které se nestřílí. Naopak dobře ukázal, že Dynamo v potřebné zápasové formě teď není. Dlouhodobě je nejlepším hráčem Pardubic brankář Roman Will, což by samo o sobě mělo spustit alarm. Několikrát před reprezentační přestávkou se stalo, že Will pochytal tutovky a pak se Pardubice chytly. Ztratilo se ve šňůře výher a v silné pozici na čele tabulky. Ale nemělo by zapadnout.

Silný tým by neměl viset tolik na svém brankáři. Vždycky to pak poznáte v play off, příkladů najdete hodně. Třeba v minulé sezoně takhle potřebovali New York Rangers svoji jedničku Igora Šesťorkina. Po základní části šlo o nejlepšího brankáře NHL. Jenže v play off se ukázalo, že je zatavený, výkonnost mu padala. Na Willovi taky teď všechno visí, odpočinek se mu nedopřeje, protože se patrně honí první místo. Dominik Frodl zatím dál zůstává na marodce. Co když najednou vyskočí malér tady?

Pardubice mají nabitý tým, ale i právě proto si na něj začnou ostatní chystat noty velmi pečlivě. Bude lákat sestavu hvězd poslat na dovolenou. Dynamo má schopnosti, aby šlo do finále extraligy, říkat něco jiného, je alibismus. Jenže aby se mu to povedlo, potřebuje mnohem víc práce i soustředění na detaily a disciplínu, než předvádí poslední dobou.

I když si sednete ke stolu v té nejlepší restauraci a dostanete vlažnou polévku, nenadchne vás. S Pardubicemi je to teď stejné.

