Takového Lakatoše chceme! Vítkovice daly lekci prvním Pardubicím

Může to být dobrý vzkaz pro play off: jestli se ještě uvidíme, máme na vás! Vítkovice vybraly Pardubice, vyhrály 4:1. Absolutně žádný stres z toho, že proti vám stojí suverén základní části. Vítěz v klidu nechal na lavičce reprezentačního gólmana Aleše Stezku. Lukáš Klimeš? Božský výkon. Vlažné Dynamo dostalo lekci, že zapínat play off rychlost až v průběhu partie nestačí.

Před reprezentační pauzou dostal Dominik Lakatoš slušnou čočku, za to, jak pohřbil zápas se Spartou. Asi vzpomínáte. Zbytečná bitka, hecování tribun, trest, porážka Vítkovic. Ale pokud ho udržíte v potřebných mantinelech? Máte v něm rozdílového borce. Přesně taková věc se stala v Pardubicích.

„Takový by měl být. Pracoval pro mužstvo a odehrál skvělý zápas. Takového Dominika tady chceme,“ pokyvoval kouč Miloš Holaň. Chválil za extrémní práci celý svůj tým. Nepřeháněl. Vítkovice v Pardubicích předvedly skvělé číslo. Těžko něco vyčítat.

Když je soupeř ve druhé třetině zmáčkl, přežily. Hrabaly a vyhrály 4:1. Vítězný gól vypracoval parádním kouskem Lakatoš. S Petrem Fridrichem vyletěli do brejku, Lakatoš na sebe natáhl pozornost všech na ledě. Nahrávka volnému Fridrichovi. Bum. Gól. Paráda!

„Trápil nás přechod do pásma. Získali jsme puk, rozjeli se a Vítky nám ho sebraly na červené čáře. Pak šly do nás, pak znova a znova. Plynulost hry se nám nedařilo udržet,“ kroutil hlavou pardubický Peter Čerešňák.

V pardubickém táboře převládaly úplně jiné dojmy. Nebo by aspoň měly. Tým se rozjížděl dost zvolna, dělal dost faulů. Sice se rozjezdil, ale pokud byste takhle nastoupili k zápasu play off, série vám proteče, že ani nevíte jak, a vyklízíte kabinu. Varováním je, že v Českých Budějovicích se zápas vyvíjel podobně, jen tam ho ještě Dynamo zvládlo otočit. Proti skvěle organizovaným a tvrdým Vítkovicím? Bez šance.

„Neřekl bych, že šlo o vlažnější zápas, ale z naší strany to rozhodně nebylo ono. Hlavně jsme dělali fauly, což nás poslední dobou trápí. Jde o věc, kterou potřebujeme odstranit. Přesilovky dělají série v play off,“ nespokojeně broukl pardubický asistent Marek Zadina.

Trenérský štáb ale necítí, že by tým už s obřím náskokem na čele povolil. „Nekoukáme se na to. Jak základní část dopadne, tak dopadne. Nemyslím si, že by to kluci nějak v hlavě, že povolí. My jen dokola děláme chyby. V první řadě jsou problémem ty fauly,“ zahudroval znovu Zadina.

Utkání mělo svého velkého hrdinu v Lukáši Klimešovi. Za Alešem Stezkou, který se rozchytal do životní formy, má těžkou pozici. Ví, že zápasů nedostane moc, ale na každý, který přijde, potřebuje být nachystaný. Nesmí vybouchnout.

V Pardubicích zářil hlavně ve druhé třetině, kdy na něj domácí vypálili osmnáct střel. „Máme dva vyrovnané brankáře, Aleš je reprezentační gólman, ale Lukáš sekunduje velmi dobře. Pracuje skvěle v tréninku, zaslouží si chytat. Jsme velice spokojeni, jaký výkon předvedl, ale jde o obrázek jeho tréninkové píle,“ poznamenal Holaň.

Musel řešit jeden vážný rébus v sestavě. Kvůli zranění vypadl mistr nahrávky do prázdné Peter Krieger, eso, které nabíjí zabijákům Bukartsovi s Muellerem. „Je to první centr, takže jsme museli všechno přeházet. Možná nám bude chybět do konce základní části,“ prozradil vítkovický kouč. Na pozici se posunul Tobias Lindberg. Kdysi odehrál šest zápasu v NHL za Toronto Maple Leafs, ale je to jiný typ centra. Defenzivnější, který nemá tak extrémní cit pro nahrávku. První formace nepůsobila tak dělově. Na druhou stranu se počítá výsledek a cesta k němu. Tenhle tah vyšel.

