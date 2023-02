Pardubice si půjčí 50 milionů. Dědkova reakce? Akcionář se stará o svůj klub

Pardubice patří mezi nejmovitější kluby extraligy. Rozpočet na hráčský kádr? Spekuluje se, že by se měl pohybovat kolem 100 milionů korun. Což by mělo svým způsobem i docela styl, když se celá sezona točí kolem 100 let od založení klubu. Dynamo přivedlo hvězdy, pořádá velké akce k výročí. Se Spartou ho můžete teď řadit mezi největší favority na titul. Stal se z něj obr, který svoji sílu dává dost jasně najevo.

K čemu potřebuje půjčit 50 milionů? „Je to jednoduché. Klub slaví sto let, některé věci, které musíte zaplatit najednou, prodáváte pak fanouškům i partnerům klidně dva roky,“ vysvětluje Petr Dědek. Statisíce patrně spolknul velký galavečer, který běžel v přímém přenosu na ČT Sport. „Uvedu jako příklad výstavu, stála nás 5 milionů a trvá rok. Vydáváme knížky, známky, mince, investujeme. Akcionář nabídl klubu bezúročnou půjčku a tečka. Máme na to právo, dozorčí rada vše odsouhlasila a valná hromada všechno schválí,“ přidal majitel klubu.

Bezúročná půjčka společníka společnosti je běžná věc. Tady má jít o bezúročnou půjčku hokejovému klubu do 30. dubna 2025. Peníze by měly putovat od HokejPce 2020, kde figurují dva společníci – majitel Dynama Petr