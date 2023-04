Koch z Vítkovic má namířeno do Třince. Ale... Sebere ho Ocelářům NHL?

Koch tak klidně může jít ve stopách Lukáše Kloka nebo Ronalda Knota, kteří do organizace Coyotes zamířili před rokem z ruského Nižněkamsku. Ani jeden se do prvního týmu nepodíval, NHL si nezahrál. Klok se po čtyřech zápasech na farmě z rodinných důvodů vrátil do Evropy (Rögle, Lugano), Knot za Tuscon Roadrunnes odehrál 64 zápasů (4+13) a teď hraje play off AHL.

Patrik Koch patří k nejostřejším hráčům extraligy. Za Kometu Brno (2015-17) a Vítkovice (2020-23) odehrál 180 zápasů, nasbíral v nich 30 bodů (8+22) a 290 trestných minut. Ovšem pozor, dokáže být i pořádně rychlý a ofenzivně kreativní. Což nedávno dokázal v semifinále proti Mountfieldu HK parádním sólem a slalomem přes celé hřiště.

„Vždycky se snažím odevzdat maximum a takhle ostře jsem hrál odmalička,“ líčil dřív v rozhovoru pro Sport. „Trenéři i rodiče to po mně chtěli a zůstalo mi to. Dobrý hit nebo tělo potěší, dokáže hráči zvednout sebevědomí v zápase. Nejsem sice člověk, kterému by vyloženě dělalo radost se dostávat soupeřům pod kůži, ale mám nějaký styl hry a uvědomuji si, že když hraji nepříjemně, nemají to protihráči rádi.“

Rodák z Malacek začínal ve Slovanu Bratislava, ale hokejově vyrůstal v Česku. Nejdřív v Břeclavi, pak v Kometě, vyzkoušel si i akademii Salcburku. „Rodiče říkali, že na Slovensku se prý moc nehrály zápasy a taťka chtěl, abych jich hrál víc. V Česku to šlo, nejbližší město byla Břeclav. Takže jsme dojížděli na tréninky a na zápasy tam. V Břeclavi si mě všimnul trenér Miloš Náprstek, vzal mě do Brna, kde jsem byl od nějaké šesté třídy.“

Angažmá v zámoří už si Patrik Koch také vyzkoušel. V sezoně 2014/15 hrál juniorskou USHL za Des Moines Buccaneers (23/ 3+7) a NAHL za Soo Eagles (31/ 2+4). „Když mám vybrat moment, kdy jsem se hokejově cítil asi nejhůř, tak to bylo zrovna tehdy,“ líčil upřímně.

„Nepovedla se mi sezona, začal jsem v USHL, pak jsem klesl do NAHL. Moc se mi nedařilo, přemýšleli jsme s rodiči, co dál. Chtěl jsem zabojovat, šel jsem zpátky na Slovensko do projektu slovenské dvacítky, to mi hodně pomohlo. Extrémně se trénovalo, z krize jsem se vyšplhal. Ten projekt měl smysl, hodně jsem trénoval, byl to dobrý skok z juniorského hokeje do chlapů. Pomohlo mi to,“ přidal Koch.

Táta malých dvojčat Mathiase a Viliama v extralize výrazně hokejově vyrostl. Je to znát i na roli ve slovenské reprezentaci. Hrál na mistrovství světa do 18 i 20 let, na seniorském šampionátu měl premiéru v roce 2019 (7/ 0+2). Olympiáda a bronz v Pekingu mu těsně utekla, teď má pozvánku do kempu před mistrovstvím světa.

„Doufal jsem, že bych se do olympijského týmu dostat mohl, ale když vyšla nominace a nebyl jsem tam, tak jsem jen fandil,“ komentoval smířlivě. „Byl jsem na širším seznamu, ale to už bylo o náhodě, jestli se někdo zraní nebo nepřijde kovid. Kluci v Pekingu vybojovali parádní bronz, obrovský úspěch, moc jsem jim to přál.“

Je jasné, že z Vítkovic se teď Patrik Koch posune. Buď do Třince, nebo do zámoří. Rozhodovat se bude v létě, roli může hrát i blížící se mistrovství světa.

