Chlapík je zpátky ve Spartě: Zatím super! Opravdový trénink? Až doma

Rodina byla hlavním důvodem návratu Filipa Chlapíka ze Švýcarska. V kapse měl ještě na rok platnou smlouvu s Ambri. O čem jiní sní, on dobrovolně opustil. Vrátil se do Prahy. Do Sparty. Doma má dvě mimina, dva syny. Starší je na světě třináct měsíců, mladší šest týdnů. „Je to záhul. Manželka mi říká, že na trénink si chodím odpočinout. Dává mi trochu kotle,“ směje se šestadvacetiletý útočník.

Byl třetím nejlepším střelcem švýcarské ligy. Prestižního angažmá se ale Filip Chlapík vzdal. Důvodem bylo narození druhého potomka. Ambri nechtělo svého elitního forvarda pustit, nakonec však přání vyhovělo. Sparta ale musela hrábnout do šrajtofle. Útočníka byla nucena ze smlouvy vyplatit stejně, jako to o rok dřív udělali Švýcaři.

„S manželkou jsme chtěli být blíž domovu, blíž našim rodičům. V Ambri jsem měl platný kontrakt, stáli o mě, ale rozhodl jsem se jinak. Ve Spartě mám skvělé vztahy. Když jsme se definitivně rozhodli pro návrat domů, tak nebylo co jiného řešit,“ říká Chlapík.

Doma má teď ženu se dvěma dětmi. První syn Samuel přišel na svět v červenci 2022, další chlapec Timothy se narodil o necelý rok později – v červnu 2023. Není tak divu, že po dřině na zimáku čeká Chlapíka ještě druhá šichta doma.

„Zrovna nedávno jsem říkal manželce, že pravý trénink mě čeká až doma, tam je to docela záhul. Snažíme si to ale užívat. Manželka je skvělá, zvládá vše perfektně. Náročné to je, ale snažíme se to zkombinovat, abych si ještě taky stihl trochu odpočinout a odbyl si i nějakou regeneraci,“ popisuje. „Žena mi ale stejně říká, že na trénink si chodím odpočinout. Doma mi dává trochu kotle,“ rozesměje se.

Když opustí stadion, myšlenky na hokej jdou stranou. „Snažím se na zimáku odvést maximum pro tělo. Doma pak úplně vypnu, tam už nemám ani čas na hokej myslet. Je to ale moc příjemné, užívám si to,“ dodává Chlapík. Za nejlepším kamarádem Tomášem Hertlem pro rady nechodí. „S prvním dítětem člověk moc neví co a jak. Je ale podle mě lepší si tím projít sám. Osahat si to, vytrápit se. Zocelí vás to.“

Kdyby přeci jen potřeboval poradit, ve sparťanské kabině je otců celá řada. „Když si sedneme s klukama u kávy, jsou děti hlavním tématem. Nedávno se narodil druhý syn Kubovi Krejčíkovi, prcka čeká taky Honza Buchtele. Je super, že kluků s rodinami je víc. Scházíme se spolu i mimo led. Mám tu lidi, se kterými to můžu probrat, máme společná témata i mimo hokej,“ vypráví.

A to ještě před dvěma lety mančaft opustil čtyřnásobný táta Lukáš Pech. „Ten je úplně jinde! Pecháček to má doma se čtyřma děckama asi nejzábavnější. U nás má většina kluků jedno nebo dvě děti. I tak je ale historek dost,“ usmívá se Chlapík.

Na sezonu se chystal individuálně, od pondělka už však trénuje s kompletním týmem Pražanů v Holešovicích. „Atmosféra je skvělá, moc jsem se zpátky těšil. Většina kluků zůstala stejná, takže spousta známých tváří. Přišlo i pár nových kluků. Těžko hodnotit, jak si to sedne. Do sezony je ještě dost času. Máme čas se sehrát a určité věci vypilovat.“

Kromě několika nových parťáků našel Chlapík ve Spartě i nového trenéra Pavla Grosse. První dojem? „Zatím super! Nikdo by na něj neřekl špatné slovo. Je to ale teprve začátek, ještě nebyly žádné zápasy. Upřímně ale řeknu, že na všechny udělal skvělý první dojem. S panem Hořavou se budou výborně doplňovat, za mě výborná dvojice. Všichni hráči se od nich můžeme leccos naučit,“ chválí oba kouče.

Posledním ročníkem v rudém dresu si na sebe Chlapík upletl bič očekávání. V sezoně 2021/22 uhrál jen v základní části 70 bodů! Stal se nejlepším střelcem i nahrávačem ligy. V play off přidal patnáct bodů, ani tady nebyl nikdo lepší.

„Tlak bude. Sám si ho na sebe vytvářím taky. Strašně bych si přál udělat se Spartou týmový úspěch. Když se podíváme na úspěšné mančafty minulých let, nikdo tam nedělal sedmdesát, osmdesát bodů. Budu se snažit podřídit týmu a udělat maximum pro společný úspěch.“

