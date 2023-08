Mozík o Spartě: Nejvyšší cíle, velké lákadlo! Ve hře byla i Kometa, ale...

V úterý vyjel podruhé na led v tréninkovém dresu s černým eskem na hrudi. „Vracím se po osmi letech, což je docela dlouhá doba. Těším se moc!“ usmívá se Vojtěch Mozík. „Uvidíme, jak to půjde. Extraliga se za tu dobu určitě změnila, přišla spousta kvalitních hráčů, tak uvidíme, jak to bude vypadat.“

Zahrál si v Americe, na kontě má kromě farmy taky sedm zápasů v NHL za New Jersey. Zkusil si KHL, hrál mimo jiné taky za čínský Kunlun. Čtyři sezony působil ve Švédsku. Ve třiceti letech se vrací „domů“. Není to ale do Plzně, odkud se do světa vydal. Kývnul Spartě.

„Že se vrátím do Česka, jsem úplně jasno neměl. Nějaké zahraničí se řešilo, byly tam nabídky, ale když jsem si to všechno zvážil, nakonec jsem vybral tuhle cestu zpátky. Sparta má největší cíle, což mě moc lákalo. Uděláme všechno proto, aby se to povedlo naplnit. Tým vypadá silný, ale více ukáže až sezona,“ povídá.

Už před dvěma lety měl podepsanou smlouvu s Kometou, z rodinných důvodů ji ale ještě před startem sezony rozvázal. Chtěl být v Praze s manželkou a předčasně narozenou dcerou. Klub mu tehdy vyšel vstříc a smlouvu rozvázal. Mozík pak odešel do ruského Vladivostoku. „Teď jsme se o možném angažmá v Kometě bavili znovu, ale postupně to nějak ustalo. Konkrétní nabídka tam ve finále nebyla,“ přiznává.

Na jaře 2021 běžela i jednání se Spartou. Klub to však tehdy ústy sportovního ředitele Petra Tona popřel. „Agent nám ho nabídl ještě dřív, než vůbec podepsal s Kometou. Už tehdy jsme řekli, že o něj zájem nemáme.“ Mozík pak nechápavě odpovídal. „Jednání normálně proběhla, úplně jsem nepochopil, proč se takhle vyjádřil. Trochu mě to překvapilo, nevyznělo to pro mé jméno moc dobře,“ kontroval bek.

Současnost? Čas prý všechny rány zahojil. „Už bych se k tomu nechtěl vracet. Teď už je jiný rok a jiný začátek. Všechno je v pohodě,“ hlásil v úterý po tréninkové jednotce.

Pokyny trenérského dua Pavel Gross – Miloslav Hořava? Aktivita, pohyb a žádné přehnané couvání k vlastní bráně! „Hlavně ve Švédsku jsme takhle hodně hráli. Rychlý přístup, hodně se bruslilo, neměl bych s tím mít problém. Doufám, že to takhle bude fungovat a budeme hrát dobře.“

Mozík doufá, že v extralize bude více na očích i reprezentačnímu kouči Radimu Rulíkovi. Zahrát si na domácím šampionátu je logicky velké lákadlo. „Nechci ale předbíhat. Chci se teď soustředit na Spartu a odvádět hlavně dobré výkony. Reprezentace by byla takovou nadstavbou, ale samozřejmě to v hlavě mám,“ říká.

Zahrál si na dvou olympijských hrách (2018 a 2022), ale mistrovství světa se nikdy nezúčastnil. „Je to paradox,“ zakroutí hlavou. „Opravdu ale nechci předbíhat. Vždy jsem se k tomu třeba trošku upínal, ale pak to nevyšlo, takže půjdu zápas od zápasu. A když to pak vyjde, bude to třešnička na dortu.“

Probrali jsme týmy v extralize: Co každému nejvíc schází? Odvaha, klenot i střelci Video se připravuje ...

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE