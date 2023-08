Gazda měl střelnici z garáže: V Kometě je obrovská kvalita. Co říká na Mosese?

Trefa golfákem od modré? Pro Kometu v předchozí sezoně sváteční událost. Aby už nebyla, o to se má postarat Daniel Gazda (25), posila z prvoligového Zlína. Ránu má jako kůň, to se ví. Základy k ní položil už v dětství. „Na střelnici jsem strávil hodně hodin. Měli jsme na zahradě branku, pálil jsem na ni pukem,“ líčí v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz.

V prvním utkání v Třebíči se pěkně zpotil, osahal si zápasové tempo. V Kometě je nový, zabíhá se. Jeho transfer ze Zlína k moravskému rivalovi byl už v průběhu minulé sezony veřejným tajemstvím, byť ho Daniel Gazda až do oficiálního zveřejnění zapíral. „Bylo to jasné dlouho,“ přiznává nyní s úsměvem. Na nové štaci bude mít na dresu své oblíbené číslo 43.

Pro Kometu jste se tedy rozhodl rychle?

„V první fázi jsem měl na výběr z více klubů, Vybral jsem si Kometu a doufám, že to bude pro všechny dobré rozhodnutí. Ve Zlíně s tím byla drtivá většina lidí dopředu obeznámena, nechtěl jsem chodit kolem horké kaše.“

Sezonu jste s Berany zakončil neúspěchem v baráži s Kladnem. Sebralo vás to?

„Samozřejmě. Předtím jsem se Zlínem spadl a chtěl jsem pomoct postoupit zpátky do extraligy. Těžko se na to vzpomíná…