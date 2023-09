Extraligové prognózy: titul, baráž, první vyhozený kouč i trest pro Hradec

Na jaře zakoply na předposlední překážce. Hráči Hradce Králové, nabuzeni povoleným dopingem (historickým finálovým snem) a někteří i nepovoleným, způsobili Vítkovicím smutek a vztek. Vše pominulo a Ostravští si mohou znovu nárokovat pozici černého koně, který má na to ostatní řádně kopnout. Po odchodu Aleše Stezky do NHL Ridera v brance mnoho neztratila příchodem Matěje Machovského, obranu vytunil kreativní Stuart Percy, v útoku zůstává Peter Mueller i Dominik Lakatoš. Faktor přesilovek může hrát v boji o medaile zásadní roli. Holaň boys je budou mít excelentní.

NEJLEPŠÍ STŘELEC

Nejvyšší pravděpodobnost

Pamatujete, s jakými čísly loni Filip Chlapík uzavíral základní sezonu? Napálil 31 gólů, nejvíc v soutěži. Přidal 39 bodů, nejvíc v soutěži. Čímž zakulatil osobní zápis na 70 bodů, nejvíc v soutěži… S těmito ciframi nemohl zůstat doma, vyrazil do Švýcarska. Odkud je zase zpět. V Ambri to šikovnému levákovi s vysokojakostním hokejovým IQ úplně nesedlo a v Praze je doma. Nebylo co řešit. Tématem je i MS. Ale to by chtělo, aby Chlapík ukázal schopnosti i v play off, aby pro Spartu kradl klíčové zápasy. Překonat znovu metu 30 tref je v jeho silách, v šestadvaceti jde do nejlepších hokejových let.

Divoká prognóza

Jedno z velkých lákadel uhnízdilo v Kometě. Zde si malují, jak jim Američan z Massachusetts dá pádně připomenout zlaté časy krajana Petera Muellera. Na první dobrou si řeknete: Steve Moses v extralize? Paráda! Vždyť tenhle gólový zabiják nastřílel v jedné sezoně za Jokerit 41 gólů. Páni… No jo, jenže z druhé strany se ozve argument, že šlo o osm let starý výkaz. Je třeba brát jej v potaz. I to, že od té doby nepřelezl hranici 20 gólů. Dost bude záležet na nabíječi Petru Holíkovi, kolik z nové akvizice Brno vytěží. Lehce pomalejší extraliga (oproti finské) však může Mosesovi svědčit a dopřát víc času na zacílení.