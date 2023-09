Frolík je po 17 letech zpět. Jágrovy rady ze střídačky bere: Ví, o čem mluví

Ač se kladenský brankář Landon Bow sebevíc snaží, puk se dostává za jeho záda do branky • ČTK / Ožana Jaroslav

Michael Frolík se vrátil do extraligy, Jaromír Jágr zatím vše sleduje jen ze střídačky • koláž iSport.cz

Právě Michael Frolík má být společně s matadorem Tomášem Plekancem klíčovou oporou Kladna v cestě za klidným udržením v extralize. Stále má co nabídnout, i když z přezdívky Baby Jágr z mládí už dávno vyrostl. A originál, tedy šéfa Jaromíra Jágra, má za sebou v civilu na střídačce. Zatím.

„Jarda zápasy hodně prožívá, je do toho zažraný a to je jenom dobře,“ řekl Michael Frolík na adresu klubové legendy. Jágr se sice po rychlé první brance na lavičce chytal za hlavu, ale se svými hráči byl často v komunikaci. Ukazoval, vysvětloval. „Ví, o čem mluví, má hodně zkušeností, spoustu toho zažil. Hodně to prožívá, snažíme se ho poslouchat, protože zkušeností má na rozdávání.“

Poznatky a zkušenosti může rozdávat i Frolík. V NHL odehrál přes osm stovek zápasů, v minulé sezoně oblékal dres Liberce. Kladenští si od něj hodně slibují. Do ligy naskočil až ve třetím kole, protože v přípravě se zranil už po dvou zápasech (1+2).

I při cestě do Ostravy Frolík zvažoval, zda vůbec nastoupit. „Měl jsem zdravotní problémy, zvažoval jsem, zda hrát, nebo ne,“ popisoval. „Tři týdny jsem nemohl nic moc dělat a naskočit po dvou trénincích do zápasu není nic jednoduchého. Cítil jsem se O.K., ale ještě to bude chvíli trvat. I tak jsem rád, že už jsem mohl pomoct. Snad se budu zlepšovat a hrát líp a líp.“

Ve Vítkovicích nastoupil ve třetí formaci vedle Jaromíra Pytlíka a Ondřeje Bláhy. Měl dvě šance, ke gólu se neprorval. Neuspěl ani v nájezdu po prodloužení. „Chtěl jsem to udělat jako Pleky, překvapit rychlou střelou na lapačku, ale nesedlo mi to, rána to nebyla. Bohužel, nevyšlo.“

Trenéři jeho přínos i tak oceňovali. „Tohle jsou hráči, co jsou prozkoušení hokejovým životem, mají za sebou tisíc zápasů, nejsou pod stresem, umí podržet puk i krizových situacích,“ přitakal kouč Otakar Vejvoda. „To pak zvedá sebevědomí jemu i mužstvu.“

Že hned zafungoval jako kladenské štístko? Nad tím se Frolík pousmál. „Uvidíme, ale jak jsem řekl, zatím jsem toho moc nenatrénoval, tak jsem se alespoň trochu oťukal.“ Klíčový byl podle něj týmový výkon, ubráněná oslabení a výborný Landon Bow v bráně. „Všechny čtyři lajny šlapaly, to potřebujeme. Aby všichni měli dobrý zápas a byli jsme pospolu. Celkově to bylo slušné, máme na čem stavět. Snad nám to dodá i sebevědomí.“

Frolík se netají tím, že obléknout po letech kladenský dres pro něj bylo speciální. „Těším se teď hlavně domů. Na plný barák a na Spartu, to pro nás bude derby.“

Když po zápase dostal otázku, co všechno se za dlouhé roky změnilo, jenom se usmál. „Kabina prošla rekonstrukcí, jinak je tam spousta věcí podobných, což je zvláštní. Na Kladno mám super vzpomínky. Na mládí, na juniory, na dorost... Hodně jsme tam s klukama vyhrávali. Pravda, dřív jsme na zápasy jezdili karosou, to už není. A taky jsme jeli o den dřív, to se také nedělalo.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:38. Fridrich, 12:59. Kalus Hosté: 10:58. Plekanec, 34:18. Bláha, . Plekanec Sestavy Domácí: Machovský (Klimeš) – Percy, Raskob, Mikuš, Grman, Gewiese, Zeleňák, L. Kovář – Káňa, Krieger, Mueller (A) – Bukarts, Dej (A), Lakatoš (C) – Kotala, Claireaux, Kalus – Fridrich, Chlán, Lednický. Hosté: Bow (Brízgala) – Klikorka, Dotchin (A), Ticháček, Hejda, Slováček, Veber – Tralmaks, Plekanec (C), Sideroff – M. Procházka, Klepiš, Jarůšek – Bláha, Pytlík, Frolík – Beran, Babka, Strnad (A) – Melka. Rozhodčí P. Obadal, J. Šindel – V. Rožánek, M. Axman Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 709 diváků

