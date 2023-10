Nenápadné hvězdy: sparťan v pozadí, tahouni Vervy i kladenský poklad

Tenhle projekt vychází. Nebo snad by se dalo říci, že už i vyšel. V mládeži Třince to s ním vypadalo bledě, a tak pomocné laso podaly Karlovy Vary. Vyplácí se. Jan Hladonik, zdá se, udělal přes léto další krok ve své výkonnosti. V šesti duelech nasbíral 7 bodů a výborně si vede i v pokročilých datech. Je třetím nejaktivnějším střelcem Energie, když se dostává k 10,8 střeleckým pokusům ve hře pět proti pěti. Nezaostává ani v úspěšných vstupech do útočné třetiny kluziště (12,3). V rámci týmu je na 5. místě. Navíc dokázal pro Vary vybojovat už 3 přesilovky, aniž by sám byl ještě vyloučen.

Typický příklad hokejisty, kterého si v zápase příliš nevšimnete, ale svoji práci odvádí výborně. V průměru na utkání je až 13. nejvytěžovanějším hráčem Sparty (15:32). Není ale pochyb o tom, že v kterémkoliv jiném týmu vyjma Pardubic by hrál více. Když je Najman ledě při v plném počtu hráčů, pražský celek své soupeře pravidelně přehrává. Leckdy až drtivě. Potvrzuje to 70% poměr očekávaných gólů pro a proti. Dominance se odráží i ve skutečných gólech. Sparta s Najmanem na ledě skórovala už šestkrát, zatímco inkasovala pouze jednou. S 12,9 přihrávkami na střely patří Najmanovi 8. místo v rámci celé extraligy.

Jiří Ticháček (Kladno)

Rytířům se nedaří, to ale neplatí pro Jiřího Ticháčka. Ten dává zapomenout na minulý ročník, který se mu nepovedl. Po sedmi kolech je nejproduktivnějším hráčem Rytířů s 5 body (3+2). V rámci extraligových beků více bodů nasbírali pouze Stuart Percy (Vítkovice) a Jérémie Blain (Mountfield). Oba mají shodně po 8. Zpět k Ticháčkovi: když ho mají Rytíři na ledě ve hře 5 proti 5, vykazují 57% poměr očekávaných gólů pro a proti. To je fantastická hodnota vzhledem k tomu, že Kladno je nejslabším týmem extraligy. Pokud si tuto formu udrží, v budoucnu by ho neměla minout pozvánka do české reprezentace. Vždyť je mu teprve 20 let.

Úspěšné vstupy do OZ při hře 5 proti 5* 1. Jakub Krejčík Sparta 19,1 2. Ian McCoshen Liberec 18,4 3. Marek Ďaloga Kometa 17,1 4. Radek Kučeřík Kometa 15,9 ... 10. Jiří Ticháček Kladno 12,3

*Pouze obránci. Hodnoty jsou přepočteny na 60 minut hry.