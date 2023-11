Růžička o Boleslavi: Teď už hrajeme za jméno vepředu, ne za to vzadu

Co vám v utkání chybělo? Protože to nebyl špatný výkon…

„Odehráli jsme výborně první třetinu. Do druhé jsme vstoupili trochu ustrašeně, báli jsme se hrát a Pardubice byly ve druhé třetině jasně lepší. Vyplynuly z toho ty dva góly, třetí třetina už bylo takové dobývání a čekání na šanci. Pardubice hrály zodpovědně dozadu, a když už jsme si něco vytvořili, tak to Romča (Will) chytil. Ubojovaný zápas, škoda té druhé třetiny. To nás stálo zápas.“

Takže jako jeden z hlavních důvodů porážky se dá nazvat ustrašenost?

„Myslím si, že jo. Že bychom byli nějak jasně horší, to si nemyslím. Šlo o ustrašenost, báli jsme se hrát, je to škoda. Když jsme hráli to, co chceme, tak jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem.“

Předvedl jste několik výborných zákroků například proti Lukášovi Sedlákovi, těžil jste i ze znalosti protihráčů? V Pardubicích jste strávil závěr minulé sezony.

„Asi ne. Ten hokej je tak rychlej, že člověk si ani neuvědomí, kdo proti němu jede. Teď jsem teda věděl, že ujel Sedlo, ale vždycky to je pade na pade, jak to v ten daný moment hráč nebo gólman vyhodnotí. Naštěstí jsem tuhle situaci vyhodnotil líp já než Lukáš.“

V boleslavské hře je každopádně vidět herní posun, Pavol Skalický po pátečním utkání s Třincem říkal, že hra začíná mít svou tvář. Souhlasíte?

„Souhlasím, určitě. Po příchodu nových trenérů jsme zápas od zápasu jistější, lépe se dodržuje herní plán. Je to cítit každý zápas, že už to není takové pade na pade, buď jo, nebo ne. Výkony jsou čím dál více konstantní. Samozřejmě v krizi, ve které jsme, tak nemůžeme čekat, že teď vyhrajeme 15 zápasů v řadě a kór proti Pardubicím. Musíme se odrazit od dobrých věcí, které ve hře už máme, a připravit se na pátek, protože to je pro nás jeden z klíčových zápasů do té repre pauzy.“

Výkon proti Pardubicím ocenili fanoušci i přes porážku potleskem. Zahřeje to?

„Klobouk dolů před lidmi. Jsem za to strašně rád, protože ty zápasy předtím nebyly ideální, hlavně tady doma, co jsme si pokazili sami. Nebylo se čemu divit, že diváci v té době byli naštvaní. Takže všechna čest, kolik jich v úterý přišlo a jak fandili. Ocenili to, že jsme se opravdu nevzdali a hráli až do konce.“

Potřetí v řadě jste chytal od začátku. Jak zatím hodnotíte sezonu z osobního pohledu oproti minulé, která se nepovedla?

„K minulé sezoně se už nechci moc vracet. Teď jsme v tabulce tam, kde jsme. A je to hrozně náročný, já jsem hrozně rád, že můžu týmu pomáhat na ledě a dávat mu šanci získávat body, které nutně potřebujeme. V naší situaci je teď ale úplně jedno, kdo je v bráně. Musíme bodovat, vyhrávat jako tým. Teď se bohužel už hraje za to jméno, které máme vepředu, a ne za to, které máme vzadu.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 32:10. Aaltonen Hosté: 23:50. Košťálek, 33:51. Říčka, 57:03. R. Kousal, 58:17. Mandát Sestavy Domácí: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), Gewiese, Jánošík (C), Osburn, Čech, F. Pavlík, Bernad – Skalický, Fořt, Lantoši – Suchý, Järvinen, Aaltonen (A) – Závora, Malát, Šmerha – Dvořáček, O. Roman, Stránský. Hosté: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Kolář – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček (A), Paulovič – Vondráček. Rozhodčí Šír, Pilný – Kajínek, Klouček Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2956 diváků