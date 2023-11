Pavlík poprvé za Boleslav: trable s nožem i nájezd. Chválil myslivce

V pátek jste se v Hradci Králové loučil výhrou nad Kladnem. O dva dny později jste slavil proti stejnému soupeři, ale v jiném dresu. Trochu hektický víkend, viďte?

„Hrozně jsem se na to těšil, že jen přijdu a hned se bude hrát. V sobotu ráno jsem přijel do Boleslavi na trénink, potrénovali jsme a v neděli už zápas. Seběhlo se to rychle, a myslím si, že je dobrý, když jsem do toho skočil tak rychle. Myslím si, že kluci mě přijali skvěle.“

Zažil jste v kariéře podobný dvojboj?

„Kdepak, to jsem nikdy nezažil.“ (směje se)

Bylo znát hned větší herní vytížení oproti Hradci Králové?

„O sto procent. Je úplně jiné. Cítil jsem se dobře s Čechínem (Aleš Čech). Hrajeme spolu v obraně, je to šikovný kluk. V zápase mi hodně pomohl. V Boleslavi cítím důvěru, když už jsem dostal šanci. Dávali mě do herních situací, které po mně chtějí. Budu se snažit je dělat dobře.“

Dokonce jste dostal důvěru i při nájezdech. Překvapil vás trenér?

(usmívá se) „Ráno se mě trenér ptal, jestli jsem jezdil nájezdy. Odpověděl jsem, že ano, že mi to docela šlo. Teď jsem ale zjistil, že mám zase dřevěné ruce.“ (chechtá se)

Vedle vítězného nájezdu Róberta Lantošiho se zaskvěl i brankář Filip Novotný, kterého znáte z Hradce Králové. Naskočil až kvůli nájezdům, ale gól nedostal.

„Novase znám už dlouho. Když byl jeho táta ještě aktivním gólmanem v Třinci, on byl sice o rok starší, ale trénovali jsme spolu. Vzpomněli jsme si na to až v Hradci. Takže my se známe už nějakých dvacet let, ale vůbec jsme o tom nevěděli. Řekl bych, že v Hradci jsme spolu zažili nějaké pěkné chvíle. Pomohl nám, my jsme pomohli jemu. Je to výborný gólman a navíc myslivec jako já, takže si rozumíme v mnoha věcech.“

Proti Kladnu jste měl i „highlight“ s rozbitou bruslí. Co se stalo?

„Šel jsem do souboje, a jak jsme se trošku srazili, tak nevím, zda jsem nějak ťuknul bruslí do mantinelu, ale vylétl mi nůž a praskl mi skelet. Už se mi to stalo podruhé v kariéře. Dostat se na střídačku je pak docela oříšek.“

Neuvažujete tedy nad změnou vybavení?

„To ne. Brusle jsou spotřební zboží, stává se.“ (směje se)

Pocítil jste po příchodu do kabiny současnou situaci Bruslařů, kteří se pohybují ve spodku tabulky?

„Právě že ne. Tým má takové dobré jádro, že to ani nešlo poznat. Holt začátek nevyšel podle představ, ale to mě vůbec nijak neodrazovalo. Kluci i všichni v organizaci, které jsem poznal, jsou úplně fajn. První dojem byl super. Více kluků z kabiny znám už z dřívějších let. Řekl bych, že mě přijali všichni skvěle. Mají super partu. Hrozně se mi to líbí.“

Cítíte tedy, že se tým postupně zvedá?

„To je vždycky nejdůležitější - jít krok po kroku, dostávat se do lepší situace a sbírat body. Je to, jak se říká, kostička ke kostičce, aby z toho pak něco vzniklo. Tým se zvedá. Myslím si, že proti Kladnu jsme podali dobrý výkon. Když se od toho budeme odrážet a dělat maličkosti, nevidím důvod, proč bychom neměli stoupat nahoru.“

Stihl jste se během hektického víkendu už v Boleslavi zařídit?

„V neděli mi kluci předali klíče od bytu, abych si tam mohl odpočinout, když přijedeme později. Uděláme to postupně, aby si to nějak sedlo. Mám rodinu a malou dceru. Musíme udělat trošku zázemí.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:01. Smoleňák, 29:15. Frolík Hosté: 27:29. Järvinen, 45:22. Stránský, . Lantoši Sestavy Domácí: Brízgala (Bow) – Dotchin (A), Hejda, Ticháček, Martenet, Veber, Slováček – M. Procházka, Klepiš, Tralmaks – Sideroff, Pytlík, Kusý – Jarůšek, Melka, Frolík – Strnad (A), Babka, Smoleňák (C) – Bláha. Hosté: J. Růžička (s.n. F. Novotný) – Pyrochta (A), Gewiese, Jánošík (C), Osburn, Čech, Pavlík, Štibingr – Skalický, Fořt, Lantoši – Malát, Järvinen, Aaltonen (A) – Závora, Suchý, Šmerha – Dvořáček, O. Roman, Stránský. Rozhodčí Hribik, Květoň – Ondráček, Thuma Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 2915 diváků

