Boleslav začíná mít tvář. Kladno v neděli? Sedmý zápas, říká Skalický

Pavol Skalický se po třech letech ve Finsku vrátil do Mladé Boleslavi • Foto pro Sport: Jan Pavlíček (BK Mladá Boleslav)

Začali parádně, končili pochmurně. Bruslaři zapsali další porážku, už šestnáctou v sezoně. Proti Třinci sice vedli po první třetině o dva góly, i tak padli 2:3 po nájezdech. Co je ale možná důležitější? Hra Mladé Boleslavi začíná mít tvář. „Myslím, že je to i vidět,“ pokyvoval útočník Pavol Skalický, který proti Ocelářům zapsal teprve druhý gól v sezoně. Třinečtí sebrali body už ve třináctém utkání v řadě.

Představte si následující situaci. Přijdete na duel Mladé Boleslavi proti Třinci a nevíte, jak na tom oba týmy jsou. Kde se nachází v tabulce, jaké je rozpoložení v kabině. Vidíte parádní dva góly do prázdné branky v podání Bruslařů, kteří po první třetině vedou 2:0. O přestávce se podíváte na tabulku a nevěříte. Tenhle tým, že je poslední? A Oceláři, úřadující mistři, že bodovali ve 12 utkáních v řadě?

„Když už nám nepadnou ty špinavé góly od brusle nebo nějaké takové, tak nám to vyjde takhle. Vybagovali jsme to do prázdné brány. První třetinu jsme hráli výborně,“ hodnotil Pavol Skalický. Slovenský forvard první gól dal, u druhého asistoval. Jeho první útok s Róbertem Lantošim a Tomášem Fořtem si vytvářel vytrvalý tlak.

Třinec zapnul až od druhé části hry. „Měli jsme pekelnou, neakceptovatelnou první třetinu, kde jsme hráli velice špatně,“ nechápal trenér Zdeněk Moták. O snížení se postaral Petr Vrána, vyrovnání zkraje závěrečného dějství obstaral šťastným nahozením Marian Adámek. Oceláři podruhé v řadě dotáhli zápas, ve kterém prohrávali 0:2. „Musíme se víc soustředit na první třetinu, poslední zápasy se nám to vůbec nedaří. Vždycky prohráváme, pak to musíme dotahovat,“ povídal autor vyrovnávací trefy.

Hokejovou hitparádu si oba týmy přichystaly na prodloužení. Šance se střídaly jako na houpačce, gólmani na obou stranách tahali jeden lepší zákrok za druhým. Rozhodnutí nakonec nepřišlo, Oceláři urvali druhý bod až v nájezdech po krásných trefách Libora Hudáčka a Daniela Voženílka. „Zlatý bod,“ těšilo i tak Skalického. „Naše hra začíná mít svoji tvář, krůček po krůčku se zlepšujeme. Má to nějaký smysl, každý den na tréninku to trénujeme. Potřebujeme každý bod. Jeden, dva, tři, pro nás je každý zlatý.“

V neděli čeká Bruslaře extrémně důležitý zápas na ledě Kladna. Rytíři táhnou šestizápasovou sérii proher, mají o jeden bod více. „Hlavami musíme být nastavení na 200 procent. Je to zápas o přežití, o všechno, sedmý zápas finále. Buď skončíme, nebo jdeme dál. Tak se musíme nastavit,“ velí Skalický.

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:39. Skalický, 12:46. Gewiese Hosté: 28:39. Vrána, 41:17. Adámek, . Hudáček Sestavy Domácí: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), Gewiese, Jánošík (C), Osburn, Čech, Pláněk, Štibingr – Skalický, Fořt, Lantoši – Aaltonen (A), Järvinen, Rohdin – Suchý, Malát, Šmerha – Dvořáček, O. Roman, Stránský. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Kundrátek, Polášek, Adámek, Nedomlel – Pánik, Voženílek, M. Růžička (A) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – M. Roman, Vrána, Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Kurovský. Rozhodčí Kika, Obadal – Frodl, Lhotský Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2976 diváků