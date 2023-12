Olomouc je rozjetá. Prohrávali jsme malé války, popsal zklamaný Birner

Ze způsobu porážky naštvaný kouč Filip Pešán se rychle oblékl a opustil kabinu. Než tak učinil, hráčům sdělil své. „Ukázkový zápas, jak se tu ztrácí body,“ popsal jeho slova Birner. „Přesně takový výkon jsme tu podali, nic světoborného. Nebyli jsme v zápase,“ rekapituloval u kabiny.

Přitom jste začali výborně, váš rychlý gól odstartoval cestu za triumfem. Proč to nedopadlo?

„Nedělali jsme to, co jsme si řekli, že tu budeme dělat. Na ledě jsou to malé války, souboj chlapa proti chlapovi a čím víc toho vyhrajete, tím máte větší šanci naklopit na svou stranu. Přesně takový zápas jsme tu čekali, ale bylo tam z naší strany málo bojovnosti. V ní byli mnohem lepší. Neřekl bych, že jsme po našem gólu povolili, prvních deset minut bylo slušných, oni pak začali hrát svůj typický hokej, kdy nahazují puky za beky a forykují, my s tím měli velké problémy. Ve všech malých věcech si šli domácí víc za vítězstvím a zaslouženě vyhráli.“

Všichni vědí, na čem má Olomouc postavenou hru a soupeři stejně naráží, poslední dobou čím dál víc. Co je za tím?

„Když je tým v něčem dobrej, nic extra měnit nemusí, to jejich soupeř musí umět reagovat. My se na to chystali, pak jsme sem dorazili a moc na to nereagovali… Olomouc měla víc šancí, možná jsme opticky byli častěji u nich v pásmu, ale oni nás do ničeho speciálního nepustili.“

Nakolik si vážíte své trefy? Byť vím, že góly dávno nehoníte, dva měsíce jste nenapnul síť.

„Jak říkáte, góly už nehoním. Mám svůj věk, role se mi změnila a vím, kde je teď moje místo v sestavě. Jsem rád, že se potvrzuje moje letní natěšení na to, co naši mladí kluci budou předvádět. Šlápli do toho a tým táhnou. Jo, gól hezkej, ale k ničemu to nevedlo.“

V říjnu jste musel podstoupit zákrok na koleně, to není situace k závidění. Jak jste to bral?

„Já se cítil výborně celou přípravu. To, co jsem tomu dal, tak ve mně bylo. Bohužel hned v prvním zápase s Boleslaví jsem si trochu pochroumal koleno, dalších devět zápasů jsem s tím bojoval a do toho plánoval operaci. Není to nic jednoduchého v sezoně, byť nešlo o velký zákrok. Vrátil jsem se mnohem dřív, než zněl původní plán. Jenže jsme měli víc zraněných kluků, bylo zapotřebí jít hrát. No, nějaký čas to zabralo, ale začínám cítit, že se to snad zápas od zápasu zlepšuje. Věřím tomu, že v důležité fázi sezony budu stoprocentní a že našemu týmu ještě něco dám.“

